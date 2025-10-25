मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Aries Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: अपने रोमांटिक जीवन में शांति बनाए रखें। कोई भी प्रोफेशनल चुनौती आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगी। इस सप्ताह स्वास्थ्य और धन दोनों आपके साथ रहेंगे।

मेष राशि के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? मेष लव लाइफ: इस सप्ताह लव संबंधी समस्याओं को सुलझाने में आपको खुशी होगी। थोड़ी-बहुत उथल-पुथल हो सकती है। अगले सप्ताह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नए प्रेमियों को अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ बैठते समय आपको अपने शब्दों के प्रयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपके माता-पिता प्रेम संबंध में सपोर्ट करेंगे। कुछ महिला जातक शादी के बारे में भी डिसीजन लेंगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेमी से कॉल पर बात करके अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए।

करियर राशिफल: अपने टास्क पर ध्यान केंद्रित करें। नई जिम्मेदारियां आपकी क्षमता की परीक्षा लेंगी और पॉजिटिव परिणाम भी लाएंगी। आपको इंकम में वृद्धि या प्रमोशन की उम्मीद हो सकती है। ऑफिस में अहंकार से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको दफ्तर में सीनियर्स के साथ किसी मौजूदा मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ लाइसेंस संबंधी कुछ छोटे-मोटे मुद्दे होंगे, जिन्हें सही ढंग से सुलझाना होगा। कुछ स्टूडेंट्स इस सप्ताह एग्जाम पास कर लेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन का आगमन होगा। इससे आपको बिना किसी परेशानी के अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। आप कोई नई संपत्ति खरीदेंगे या बेचेंगे। सप्ताह का दूसरा भाग शेयर मार्केट सहित इन्वेस्टमेंट पर फैसले लेने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को भी संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है। व्यवसायी नए सौदे करने में सफल होंगे, जिनसे अच्छी कमाई हो सकती है। साझेदारी से जुड़े सभी मुद्दे सुलझ सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लाइफस्टाइल पर नजर रखना अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको वायरल बुखार, गले में खराश या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस के तनाव से बचें। बच्चों को खेलते समय कटने और चोट लगने से सावधान रहना चाहिए। बुजुर्गों को हड्डियों से संबंधित समस्याओं के लिए जांच की आवश्यकता हो सकती है, और आप त्वचा की एलर्जी के लिए डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ