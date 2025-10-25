Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2025 Mesh Rashifal saptahik
मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Aries Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Sat, 25 Oct 2025 06:37 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: अपने रोमांटिक जीवन में शांति बनाए रखें। कोई भी प्रोफेशनल चुनौती आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगी। इस सप्ताह स्वास्थ्य और धन दोनों आपके साथ रहेंगे।

मेष राशि के लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मेष लव लाइफ: इस सप्ताह लव संबंधी समस्याओं को सुलझाने में आपको खुशी होगी। थोड़ी-बहुत उथल-पुथल हो सकती है। अगले सप्ताह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नए प्रेमियों को अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ बैठते समय आपको अपने शब्दों के प्रयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपके माता-पिता प्रेम संबंध में सपोर्ट करेंगे। कुछ महिला जातक शादी के बारे में भी डिसीजन लेंगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेमी से कॉल पर बात करके अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए।

करियर राशिफल: अपने टास्क पर ध्यान केंद्रित करें। नई जिम्मेदारियां आपकी क्षमता की परीक्षा लेंगी और पॉजिटिव परिणाम भी लाएंगी। आपको इंकम में वृद्धि या प्रमोशन की उम्मीद हो सकती है। ऑफिस में अहंकार से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपको दफ्तर में सीनियर्स के साथ किसी मौजूदा मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ लाइसेंस संबंधी कुछ छोटे-मोटे मुद्दे होंगे, जिन्हें सही ढंग से सुलझाना होगा। कुछ स्टूडेंट्स इस सप्ताह एग्जाम पास कर लेंगे।

ये भी पढ़ें:शनि की सीधी चाल गुरु की मीन राशि में करेगी कमाल, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
ये भी पढ़ें:बुध-मंगल की चाल बदलेगी इन राशियों का समय, वृश्चिक राशि में गोचर से मिलेगा फायदा

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन का आगमन होगा। इससे आपको बिना किसी परेशानी के अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। आप कोई नई संपत्ति खरीदेंगे या बेचेंगे। सप्ताह का दूसरा भाग शेयर मार्केट सहित इन्वेस्टमेंट पर फैसले लेने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को भी संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है। व्यवसायी नए सौदे करने में सफल होंगे, जिनसे अच्छी कमाई हो सकती है। साझेदारी से जुड़े सभी मुद्दे सुलझ सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लाइफस्टाइल पर नजर रखना अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको वायरल बुखार, गले में खराश या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस के तनाव से बचें। बच्चों को खेलते समय कटने और चोट लगने से सावधान रहना चाहिए। बुजुर्गों को हड्डियों से संबंधित समस्याओं के लिए जांच की आवश्यकता हो सकती है, और आप त्वचा की एलर्जी के लिए डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 26 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने