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मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Weekly Horoscope: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा। शुरुआत में मानसिक तनाव और कुछ कामों में रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी। नौकरी और कारोबार में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा।

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Aries Horoscope Today

Aries Weekly Horoscope 26 July- 1 August 2026: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। शुरुआत में किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है। पुराने काम या किसी फैसले की चिंता बनी रह सकती है। लेकिन रविवार के बाद धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आने लगेंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे और किस्मत का साथ भी मिलेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों और बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ्ते अपनी हर बात लोगों को बताने से बचें। चुपचाप काम करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। मंगलवार से काम बढ़ सकता है। ऑफिस हो या बिजनेस, जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा रहेंगी। किसी बड़े अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति की मदद मिल सकती है। शुक्रवार के बाद दोस्तों और जान-पहचान के लोगों का साथ मिलेगा। अगर कहीं जाने का प्लान टल जाए तो उसे लेकर परेशान न हों। घर या जमीन से जुड़ा बड़ा फैसला अभी कुछ दिन के लिए टाल देना बेहतर रहेगा.

मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बात पर बहस हो सकती है। इसलिए गुस्से में जवाब देने से बचें। प्यार से बात करेंगे तो मामला जल्दी सुलझ जाएगा। इस हफ्ते परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। बच्चों की कोई बात आपको खुशी दे सकती है। मंगलवार और बुधवार का समय रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते की शुरुआत में जल्दबाजी न करें।

मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कारोबार करने वालों को पुराने ग्राहक से फायदा मिल सकता है। कोई नया काम शुरू करने का मौका भी मिलेगा। छात्रों का मन शुरुआत में पढ़ाई में कम लगेगा। इसलिए समय बर्बाद न करें। रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहें। सप्ताह के आखिर में किसी दोस्त या शिक्षक की सलाह काम आएगी।

मेष राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में सप्ताह अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कमाई बढ़ने के भी योग हैं। लेकिन खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखें। बिना जरूरत के खरीदारी करने से बचें। पहले जरूरी खर्च पूरे करें, फिर बाकी चीजों पर पैसा लगाएं। अगर कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें। किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें। सप्ताह के आखिर में बचत करने की कोशिश करें।

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मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल

सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा सोचने की आदत आपको थका सकती है। देर रात तक मोबाइल चलाने से बचें। समय पर खाना खाएं और भरपूर पानी पिएं। रोज थोड़ी देर टहलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। मां की सेहत का भी ध्यान रखें।

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सप्ताह की सलाह:

इस हफ्ते बिना सोचे कोई बड़ा फैसला न लें। मेहनत करते रहें और जितनी कमाई हो, उसमें से कुछ पैसा बचाने की भी आदत डालें। यही आगे चलकर आपके काम आएगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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