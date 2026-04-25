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मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 25, 2026 06:43 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय…

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते आपको कई बार लगेगा कि सामने वाली बात का तुरंत जवाब दे दिया जाए। खासकर तब, जब कोई आपकी बात समझ न पाए या बार-बार सवाल करे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा रुकना ही समझदारी होगी। आपका दिमाग तेज चलेगा और शब्द भी उतनी ही तेजी से निकल सकते हैं। ऐसे में बिना सोचे बोली गई बात बाद में भारी पड़ सकती है।

हफ्ते के बीच में चीजें धीरे-धीरे साफ होने लगेंगी। आपको समझ आएगा कि असली समस्या क्या है और क्या सिर्फ झुंझलाहट के कारण बात बढ़ रही थी। हफ्ते के आखिर में पैसों, भरोसे या परिवार से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। अगर आप इन्हें शांत दिमाग से संभालेंगे तो हल मिल जाएगा। जो काम रुका हुआ लग रहा था, उसमें भी धीरे-धीरे गति आने लगेगी।

आगे पढ़ें मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल

इस हफ्ते रिश्तों में शब्दों से ज्यादा उनका तरीका असर करेगा। अगर पार्टनर थोड़ा चुप है या देर से जवाब देता है, तो इसे बड़ा मुद्दा बनाने से बचें। सीधे बात करें, लेकिन नरमी के साथ।

अगर नया रिश्ता शुरू हो रहा है तो शुरुआत में आकर्षण और बातचीत अच्छी रहेगी। लेकिन समय के साथ आपको समझ आएगा कि यह रिश्ता सिर्फ हल्की बातचीत है या इसमें गहराई भी है।

रिश्ते में सुकून रहेगा तो ही वह आगे बढ़ेगा, सिर्फ तेजी काफी नहीं है।

मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल

काम के दौरान कोई आपकी बात काट सकता है या कुछ ऐसा कह सकता है जो आपको ठीक न लगे। लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जो बात काम की है, उसे लें और बाकी को नजरअंदाज करें।

अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या डील से जुड़े हैं तो उसे ध्यान से पढ़ें।

स्टूडेंट्स को जल्दबाजी से बचना चाहिए, वरना छोटी गलती भी नुकसान कर सकती है।

हफ्ते के बीच में सुधार का मौका मिलेगा और अंत तक काम आगे बढ़ेगा।

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मेष राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल

इस हफ्ते अचानक खर्च करने का मन बन सकता है, खासकर किसी जरूरी काम या सुविधा के लिए। लेकिन खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि यह जरूरत है या जल्दबाजी।

हफ्ते के आखिर में पैसों से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं।

अगर आप शांत रहकर सोचेंगे, तो आर्थिक स्थिति संभालना आसान होगा।

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मेष राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

तनाव या गुस्सा अंदर रखने से शरीर पर असर दिख सकता है। सिरदर्द, पेट की समस्या या नींद में परेशानी हो सकती है।

इस हफ्ते खुद को थोड़ा आराम देना जरूरी है।

हल्का खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और रूटीन को संतुलित रखें।

मेष राशि के लिए सलाह

हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। सही समय पर कही गई बात ही असली असर छोड़ती है।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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