मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए शानदार रहेगा ये सप्ताह, कमाई के नए मौके और करियर में सफलता के संकेत

मेष राशि वालों के लिए 25 से 31 अक्टूबर 2026 का सप्ताह कमाई, करियर और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अहम रह सकता है। आय के नए रास्ते खुलने और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें।

Aries Weekly Horoscope 25-31 October 2026, Saptahik Mesh Rashifal: लोग आपकी बात सुनेंगे और परिवार या सामाजिक समारोह से मन खुश हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत मीन के चंद्रमा से आपके बारहवें भाव में होगी। इस भाव का संबंध खर्च, विश्राम और निजी चिंतन से है। इसलिए बाहरी घटनाओं के साथ मन की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। शनि आपके बारहवें भाव में वक्री है। राहु ग्यारहवें भाव और केतु पांचवें भाव में हैं। बड़े लक्ष्य और रोज की सीमा में संतुलन रखना जरूरी होगा। हर बात का तुरंत नतीजा निकालने के बजाय पहले देखें कि किस जिम्मेदारी को अभी समय चाहिए। 25 अक्टूबर की शाम चंद्रमा मेष में आपके पहले भाव में आएगा। यहां स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़े सवाल अधिक दिखाई देंगे। मध्य में साहस बढ़ेगा, मगर जल्दबाजी, यात्रा और अधूरे काम उलझा सकते हैं। पूर्णिमा से घटते चंद्र पक्ष की शुरुआत भी इस भावनात्मक बदलाव के साथ होगी। अगर किसी पुराने मामले की बात सामने आए तो उसे अंतिम संकट नहीं मानें। बात साफ करें, जरूरी कागज संभालें और एक समय पर एक ही फैसला लें। सूर्य, बुध और शुक्र तुला में आपके सातवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। बुध और शुक्र वक्री हैं। मंगल कर्क के चौथे भाव में है। गुरु कर्क के चौथे भाव से 31 अक्टूबर को सिंह के पांचवें भाव की ओर जाएगा। 27 अक्टूबर की रात वृषभ का चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आएगा। यहां धन, परिवार और वाणी के मामले महत्वपूर्ण होंगे। पुराने दोस्त और पड़ोस के संपर्क सप्ताहांत को सहज बनाएंगे। वृषभ की स्थिरता बीच के हिस्से में किसी बिखरी बात को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकती है। 29 अक्टूबर रात के बाद मिथुन का चंद्रमा तीसरे भाव में जाएगा। संवाद, साहस और छोटी यात्रा से जुड़े संपर्क और सोच बढ़ेंगे। इसे हर दिन अलग घटना की तरह नहीं, पूरे सप्ताह में धीरे धीरे बदलती प्राथमिकता की तरह समझें। जो काम सचमुच जरूरी है, उसे पहले रखें।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?- पढ़ें मेष राशि का लव राशिफल इस सप्ताह रिश्तों की दिशा केवल किसी एक बातचीत से तय नहीं होगी। जीवनसाथी के साथ खर्च या समय की बात पर तकरार संभव है। शुरुआत के बारहवें भाव के चंद्रमा से निजी अपेक्षाएं उभर सकती हैं। आप जिसे सामान्य बात समझ रहे हों, उसके लिए वह महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनें। एक दूसरे की सुविधा, समय और घर की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करने से अनावश्यक तनाव घट सकता है। घर की बात में जीतने की कोशिश से अधिक जरूरी होगा साथ मिलकर काम करना। बच्चों की पढ़ाई या प्रयास से खुशी मिल सकती है। मेष का चंद्रमा आने पर स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की सक्रियता संबंधों के व्यवहार को प्रभावित करेगी। मंगल चौथे भाव में है। घर, भावनाओं या पुराने अनुभवों से जुड़े विषय पर प्रतिक्रिया जरूरत से तेज हो सकती है। ऐसे समय में फोन पर लंबी बहस करने या किसी के सामने निजी मतभेद उठाने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी परिचित, समारोह या बातचीत से नया संपर्क हो सकता है, लेकिन जल्द वादा करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के लगातार सम्मानजनक व्यवहार को महत्व दें। मध्य हिस्से में वृषभ का चंद्रमा दूसरे भाव के विषयों में स्थिरता ला सकता है। बाद में मिथुन का चंद्रमा तीसरे भाव में आएगा तो संवाद की जरूरत फिर बढ़ेगी। शुक्र तुला में वक्री है, इसलिए पुरानी अपेक्षाओं या पसंद नापसंद की तुलना वर्तमान से हो सकती है। यह किसी रिश्ते के खराब होने का निश्चित संकेत नहीं है। पुराने विषय को समझदारी से सुलझाने का मौका भी है। साथ खाना, बच्चों के लिए समय निकालना या कोई घरेलू काम मिलकर करना आपके लिए बड़ी बातचीत से अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?- पढ़ें मेष राशि का करियर राशिफल पढ़ाई और करियर में शुरुआत के अवसरों को व्यावहारिक तैयारी से जोड़ना होगा। कारोबार में पूछताछ, ऑर्डर और वरिष्ठों की अच्छी प्रतिक्रिया बढ़ सकती है। चंद्रमा मीन के बारहवें भाव से मेष के पहले भाव में जाएगा। इसलिए पहले खर्च, विश्राम और निजी चिंतन से जुड़ी प्राथमिकता और उसके बाद स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में मीटिंग, ईमेल और काम की सीमा स्पष्ट रखें। कारोबार में क्लाइंट की रुचि और वास्तविक ऑर्डर को एक न समझें। जो बात लिखित रूप में तय है, उसी पर आगे बढ़ें। किसी जूनियर या छोटे भाई बहन से मिली मदद को महत्व दें। पहले हिस्से की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद काम समय पर पूरा करना असली चुनौती है। बुध तुला में वक्री है, इसलिए पुराने संवाद, आवेदन, फाइल, तारीख और भुगतान की शर्त दोबारा जांचना उपयोगी होगा। इसका मतलब हर काम में रुकावट की गारंटी नहीं है। बल्कि सावधानी से हुई तैयारी का फायदा अधिक टिकाऊ हो सकता है। छात्र एक लंबे सत्र के बजाय छोटे रिवीजन सत्र रखें। अधूरे चैप्टर की सूची बनाएं और जिन बातों में संदेह है, उन्हें शिक्षक या साथी से पूछें। वृषभ के चंद्रमा के दौरान आपके दूसरे भाव में स्थिर सोच बढ़ सकती है। इसी दौरान कठिन काम की बुनियाद सुधारें। बाद के मिथुन चंद्रमा से तीसरे भाव सक्रिय होगा, जिससे बातचीत, नोट्स, संपर्क या काम के अगले चरण का प्लान सामने आएगा। शनि बारहवें भाव में वक्री होने से पुरानी जिम्मेदारियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश आपके पांचवें भाव से जुड़े दीर्घकालीन विषयों की ओर ध्यान दिलाएगा। बदलाव को नई तैयारी का संकेत मानें, तुरंत तरक्की का वादा नहीं।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?- पढ़ें मेष राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में इस सप्ताह जरूरत और इच्छा के बीच अंतर साफ रखना होगा। आय के एक से अधिक रास्ते दिखेंगे, वाहन की खरीद को जांचना उचित है। मीन के चंद्रमा का बारहवें भाव और फिर मेष का पहले भाव आर्थिक प्राथमिकताएं बदल सकता है। जब मूड अच्छा हो तब भी किसी खरीद का पूरा खर्च देखें। अगर मन भारी हो तो राहत पाने के लिए खरीदारी न करें। छोटे डिजिटल भुगतान, यात्रा, घरेलू सुविधा और बाहर का खाना जोड़ने पर अनुमान से अधिक रकम निकल सकती है। पिछले भुगतान का फॉलोअप करें। किसी वाहन या मशीन से जुड़ी खरीद में सर्विस, कागज और अतिरिक्त लागत देखें। तुला में शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं। आपके सातवें भाव से यह स्थिति पुराने सौदे, बिल, साझा फैसले और खरीद के विकल्प फिर देखने की सलाह देती है। किसी को रकम देने या उधार लेने से पहले वापसी की शर्त तय करें। कारोबार में मौखिक अनुमान से बेहतर लिखित बजट और इनवॉइस रहेगा। किसी बाजार या निवेश को केवल परिचित की सफलता देखकर न चुनें। जोखिम और अपनी जरूरत समझे बिना पैसा लगाना उचित नहीं है। 27 अक्टूबर की रात के बाद वृषभ का चंद्रमा दूसरे भाव और फिर मिथुन का चंद्रमा तीसरे भाव के विषय सक्रिय करेगा। आर्थिक चर्चा में पहले स्थिरता और बाद में सूचना की अधिकता महसूस हो सकती है। राहु ग्यारहवें भाव में नए रास्तों की इच्छा बढ़ाता है, जबकि केतु पांचवें भाव में किसी उपलब्धि से संतोष को असमान बना सकता है। इसलिए लालच और निराशा दोनों में फैसला न करें। 31 अक्टूबर को गुरु का भाव बदलना लंबे समय की वित्तीय सोच पर असर डालने वाला विषय हो सकता है। फिलहाल नकदी प्रवाह और जरूरी भुगतान साफ रखना ही बेहतर रहेगा।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?- पढ़ें मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल शरीर और मन को नियमितता की जरूरत रहेगी। आंखों पर स्क्रीन का दबाव, दौड़भाग और पेट की संवेदनशीलता पर ध्यान दें। सप्ताह का पहला हिस्सा खर्च, विश्राम और निजी चिंतन से जुड़ी चिंता बढ़ा सकता है, जबकि मेष में चंद्रमा आते ही स्वयं, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के काम तेजी पकड़ सकते हैं। इसी कारण एक दिन सक्रिय और अगले हिस्से में थका हुआ महसूस हो सकता है। इसे किसी बीमारी का संकेत न समझें। नींद, पानी, भोजन और रोज की सामान्य गतिविधि पर ध्यान दें।हल्की सैर, सामान्य खाना और बीच बीच में स्क्रीन से नजर हटाने की आदत अपनाएं। मंगल कर्क में होने से घर या मन के दबाव के दौरान प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। वाहन चलाते समय बहस और मोबाइल से दूरी रखें। यदि बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठें। यात्रा पर जा रहे हों तो निकलने का पर्याप्त समय रखें। कुछ लोग स्क्रीन के कारण आंखों में असहजता या कम नींद के कारण भारीपन अनुभव कर सकते हैं। लगातार कोई परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, केवल राशिफल के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। वृषभ का चंद्रमा सप्ताह के मध्य को थोड़ा स्थिर बना सकता है। उस समय घर का साधारण भोजन, एक छोटी सैर और परिवार के साथ आराम से बैठना उपयोगी रहेगा। मिथुन का चंद्रमा अंतिम हिस्से में संवाद, साहस और छोटी यात्रा से जुड़ी हलचल बढ़ाएगा। बातचीत और काम के कारण देर रात तक जागने की आदत से बचें। शनि का वक्री प्रभाव पुरानी दिनचर्या की कमी दोबारा याद दिला सकता है। पूरा रूटीन बदलना जरूरी नहीं है। हर दिन किए जा सकने वाले दो छोटे बदलाव अधिक काम आएंगे।