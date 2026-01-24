Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Weekly Horoscope 25-31 January 2026 saptahik Mesh Rashifal future predictions
मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 25-31 जनवरी तक का समय?

मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 25-31 जनवरी तक का समय?

संक्षेप:

Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25-31 जनवरी तक का समय…

Jan 24, 2026 07:57 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Weekly Horoscope 25-31 January 2026, मेष साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह लगातार आगे बढ़ने की उम्मीद करें। आसान कामों पर ध्यान दें, वादे निभाएं, और बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखें। घर और काम पर छोटे-छोटे सुधार विश्वास बनाते हैं, नए रास्ते खोलते हैं, और आपके सप्ताह को संतुलित और प्रोडक्टिव बनाते हैं। देरी होने पर सब्र रखें, प्यार से बात करें, नोट्स बनाएं, और छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं। यह सप्ताह आप अच्छी स्पीड में रहेंगे। छोटे-छोटे डीसीजन से रिलेशन, काम और पर्सनल रूटीन में तरक्की होगी, कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ आपको सही दिशा मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 25-31 जनवरी तक का समय?

मेष राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

ईमानदारी के साथ बातचीत करने से आपका रिलेशन मजबूत होगा। हर दिन सवाल पूछने और यह दिखाने के लिए समय निकालें कि आप परवाह करते हैं। अगर सिंगल हैं, तो दोस्ताना मुलाकातों के लिए तैयार रहें। अगर कमिटेड हैं, तो छोटे-छोटे काम साथ में करने की योजना बनाएं, जो विश्वास बढ़ाती है। कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। ऐसे दयालु, क्लियर शब्दों का चुनाव करें, जो सुकून दें और इस सप्ताह आपको करीब ला सके। छोटे-छोटे काम, जैसे घर के काम में मदद करना या सोच-समझकर मैसेज भेजना, आपके कनेक्शन को मजबूत करेगा और प्रेम में वृद्धि करेगा।

ये भी पढ़ें:आज से 6 फरवरी तक सूर्य गोचर चंद्र के नक्षत्र में, इन राशियों को रहना होगा सावधान
ये भी पढ़ें:शनि की कुंभ राशि में बुध-शुक्र का होगा गोचर, इन 3 राशियों पर होगी धन की बरसात

मेष राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

करियर के मामले में, लगातार कोशिश करने से जीत मिलती है। बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और अपनी टीम के साथियों के साथ प्रगति शेयर करें। सीखने के मौकों के लिए हां कहें और प्रैक्टिकल मदद दें। शांत तरीका और क्लियर नोट्स दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जल्दबाजी से बचें। सोच-समझकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलेंगे और इस सप्ताह लगातार पहचान मिलेगी। एक काम खत्म करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करने पर ध्यान दें और अपना शेड्यूल आसान बनाए रखें ताकि काम समय पर पूरा हो और कॉन्फिडेंस भी बढ़े।

मेष राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

ध्यान से प्लानिंग करने से पैसे के मामले बेहतर होंगे। छोटे-मोटे खर्चों पर नजर रखें, बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें, और हर दिन थोड़ा-थोड़ा सेविंग्स करने के तरीके ढूंढ़ें। एक प्रैक्टिकल चुनाव खर्च कम कर सकता है और बाद में एक छोटी सी ट्रीट के लिए जगह बना सकता है। अगर पक्का नहीं है तो किसी भरोसेमंद दोस्त से आसान बजटिंग टिप्स पूछें। बचत के लिए हर सप्ताह थोड़ी रकम अलग रखने पर विचार करें। इस सप्ताह के बिलों की जांच भी करें ताकि आप खर्च कम करने के आसान तरीके निकाल सकें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 25 जनवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें

मेष राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आसान रूटीन से हेल्थ बैलेंस में रहेगी। समय पर सोएं, रोजाना टहलें, और पर्याप्त पानी का सेवन करें। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो छोटे-छोटे सांस लेने के ब्रेक मदद करते हैं। देर रात भारी खाना और तेज, तनाव वाली सिचूऐशन से बचें। हल्की-फुल्की कसरत और रोजाना आराम करने से पूरे सप्ताह आपकी एनर्जी शांत और क्लियर महसूस होगी। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें और नियमित खाने का शेड्यूल बनाए रखें ताकि लगातार एनर्जी बनी रहे और डाइजेशन भी अच्छा रहे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Horoscope Mesh Rashifal Weekly Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने