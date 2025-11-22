Hindustan Hindi News
मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय…

Sat, 22 Nov 2025 07:10 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते आप खुद को पहले से ज्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। छोटी-छोटी चीजें भी आपके काम और घर दोनों जगह प्रगति दिला सकती हैं। बस लोगों से विनम्रता और धैर्य के साथ बात करें। आसपास के लोग आपको अच्छे सुझाव दे सकते हैं- उन्हें सुने, समझें और जहां जरूरत हो वहां अपनाएं। कुल मिलाकर हफ्ता आगे बढ़ने वाला है। लक्ष्य की तरफ शांत दिमाग से कदम बढ़ाते रहें। रिश्तों में भी समय दें। किसी भी गलतफहमी को आराम से बात करके दूर किया जा सकता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखें, लेकिन सलाह भी सुन लें। छोटी सफलताएं आपके हौसले को बढ़ाएंगी और नए मौके भी दिलाएंगी- काम में भी और निजी जिंदगी में भी।

लव राशिफल: इस हफ्ते दिल गर्मजोशी से भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो हल्की-सी बातचीत, एक छोटी-सी मुस्कान या सामान्य मैसेज भी किसी नए अच्छे कनेक्शन की शुरुआत कर सकता है। रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से ईमानदारी से बात करें, लेकिन लहजा नरम रखें। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। इस समय किसी बड़े वादे या भारी कमिटमेंट में जल्दी न करें। बस प्यार, समझ और थोड़ा-सा खेल-खेल में लिया गया समय- ये सब आपके बंधन को मजबूत बनाएगा। घर-परिवार की परंपराओं और भावना का सम्मान करें। साथ बिताए छोटे-छोटे पलों को सेलिब्रेट करें, रिश्ते खुद-ब-खुद बेहतर महसूस होंगे।

करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते एक साफ दिशा और निरंतर प्रगति दिखेगी। छोटे-छोटे काम समय पर निपटाएं- इससे आपकी भरोसेमंद छवि बनती है। मीटिंग या बातचीत में अपने आइडिया संक्षेप और विनम्र तरीके से रखें। लोग आपकी बातों को नोटिस करेंगे। किसी सहकर्मी से मदद या सलाह मिल सकती है- उसे मानने में हिचकिचाएं नहीं। इस हफ्ते किसी नए कौशल पर थोड़ा समय दें, आगे चलकर फायदा मिलेगा। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें, इससे पूरे हफ्ते आपकी ऊर्जा बनी रहेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में हफ्ता संतुलित रहेगा और हल्का-सा फायदा संभव है।अपना बजट चेक करें और इस हफ्ते बड़े खर्चों से बचें। अगर किसी भुगतान का इंतजार है तो एक बार विनम्रता से फॉलो-अप ले लें। दैनिक खर्च जैसे यात्रा, सब्सक्रिप्शन या छोटे बिल- इनमें बचत की गुंजाइश निकल सकती है। पैसा लगाने या किसी योजना में समय देने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह ले लें। खर्च और बचत का छोटा-सा रिकॉर्ड रखने से मन में स्थिरता महसूस होगी। एक छोटा-सा बचत लक्ष्य तय करें। यह आगे चलकर काम आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। सिंपल रूटीन रखें- अच्छी नींद, हल्की वॉक और संतुलित खानपान। बहुत भारी, तला-भुना या ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। देर रात स्नैक्स कम खाएं। ताजा फल, दालें, अनाज और मेवे आपके लिए अच्छे रहेंगे। दिन में दो-तीन बार छोटी-सी स्ट्रेचिंग या सांस लेने की एक्सरसाइज मन को शांत रखेगी। अगर थकान लगे तो आराम कर लें, अपने ऊपर जोर न डालें। हर दिन थोड़ा समय बाहर घूमने या धूप में बिताएं। इससे मूड भी अच्छा रहेगा और शरीर भी हल्का लगेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

