22 से 28 नवंबर 2026 का सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कामकाज और आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। नौकरी, कारोबार और सामाजिक संपर्कों से नए अवसर मिलने के संकेत हैं। हालांकि, सप्ताह के अंतिम दिनों में खर्च, नींद और पारिवारिक रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी।

Aries Weekly Horoscope 22-28 November 2026, Saptahik Mesh Rashifal: शुरुआत में पिछले दिनों की भागदौड़ कुछ कम महसूस हो सकती है। चंद्रमा मकर राशि में आपके दशम भाव में रहेगा। इसलिए दफ्तर, काम की जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि सामने आएगी। जिन कामों में स्टाफ, ग्राहक या समय की वजह से दबाव था, वहां व्यवस्था सुधरने की उम्मीद बन सकती है। वरिष्ठ की बात से राहत मिल सकती है। घर में पिता की सेहत को लेकर कोई सकारात्मक संकेत मन हल्का करेगा, हालांकि माता की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। इस हिस्से में काम संभालना और परिवार की खबर लेना दोनों जरूरी होंगे। सूर्य का तुला से वृश्चिक में जाना साझेदारी से जुड़े सवालों को अधिक गंभीर बना सकता है। भरोसे के साथ शर्तों को भी समझें। मध्य सप्ताह में चंद्रमा कुंभ राशि में आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेगा। मित्र, संपर्क, आय से जुड़ी उम्मीद और सामाजिक पहचान पर ध्यान बढ़ेगा। राहु भी वहीं है। इसलिए किसी मीटिंग, सामाजिक कार्यक्रम या कारोबार की बातचीत में आपकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति प्रशंसा करेगा तो दूसरा कोई शर्त जोड़ सकता है। अपना निर्णय केवल तारीफ पर न टिकाएं। बुध तुला में होने से बातचीत और समझौते का रास्ता खुला रहेगा। किसी लंबी यात्रा या पुराने कार्यक्रम के टलने पर शुरुआत में खीझ हो सकती है, फिर वही बदलाव समय बचाने वाला लग सकता है।

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अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के बारहवें भाव में पहुंच जाएगा। यहां वक्री शनि भी है। बाहर से सप्ताह सफल दिखने के बावजूद भीतर ऊर्जा कम होने या अनावश्यक चिंता बढ़ने की संभावना रहेगी। नींद, खर्च और मन में बार बार घूमती बातों को हल्का करना जरूरी होगा। छोटे भाई बहन या घर के किसी सदस्य की बात पर तीखा जवाब देने से तनाव बढ़ सकता है। मंगल और गुरु सिंह के पांचवें भाव में हैं, इसलिए नई योजना या रचनात्मक उत्साह बना रहेगा, लेकिन केतु के कारण एकाग्रता टूट भी सकती है। आराम के लिए समय छोड़ेंगे तो अच्छे काम का संतोष ज्यादा टिकेगा।

मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत सुकून दे सकती है। दशम भाव का चंद्रमा आपको व्यस्त जरूर रखेगा, लेकिन दिन के अंत में जीवनसाथी या साथी के साथ सहज बातचीत अच्छा महसूस करा सकती है। यदि पिछले सप्ताह काम की वजह से दूरी रही है तो छोटी सैर, साथ भोजन या बिना फोन के कुछ समय देना मदद करेगा। शुक्र कन्या के छठे भाव में है। इसलिए इस बार प्रेम का मतलब बड़े वादे नहीं, बल्कि किसी की जिम्मेदारी उठाना, समय पर पहुंचना और दूसरे की थकान समझना होगा। किसी घरेलू काम में मदद को मामूली न समझें। अविवाहित लोगों के लिए परिचित व्यक्ति से बातचीत धीरे धीरे सहज हो सकती है। मध्य हिस्से में कुंभ का चंद्रमा सामाजिक संपर्क बढ़ाएगा। किसी मित्र या सहकर्मी की सामान्य बातचीत पुराने गलतफहमी को हल्का कर सकती है। मीठी भाषा आपके पक्ष में काम करेगी। फिर अंतिम हिस्से में बारहवें भाव का चंद्रमा और शनि थकान के कारण प्रतिक्रिया को कठोर बना सकते हैं। जीवनसाथी किसी खर्च या अधूरे काम पर सवाल करे तो उसे आलोचना न मानें। खासकर रात को देर से गंभीर बहस न करें। अपनी जरूरत साफ बताएं और सामने वाले की बात भी पूरी सुनें। संबंध को एक खराब शाम से न आंकें। इस सप्ताह प्यार की सबसे अच्छी पहचान संयमित व्यवहार रहेगा।

मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए शुरुआती स्थिति उपयोगी है। चंद्रमा दशम भाव में रहने से काम पूरा करने का दबाव भी रहेगा और उसे व्यवस्थित करने की क्षमता भी। वरिष्ठ, अनुभवी सहकर्मी या पुराने संपर्क की सलाह काम आ सकती है। कोई मीटिंग, फाइल या ग्राहक संबंधी मुद्दा आगे बढ़े तो उसे लिखित रूप में साफ करें। बुध सातवें भाव में होने से साझेदारी और संवाद को महत्व मिलेगा। छात्रों को नोट्स, अधूरे असाइनमेंट और रिवीजन में अच्छा ध्यान लग सकता है। एक साथ कई विषय खोलने के बजाय पहले जरूरी अध्याय पूरे करें। जो सहायता मिले, उसका समय पर जवाब देना भी करियर का हिस्सा है। मध्य में ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और राहु नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। कारोबार करने वालों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ या नए ऑर्डर की चर्चा मिल सकती है। कोई प्रस्ताव रोचक हो तो लागत और डिलीवरी दोनों जांचें। सिंह के पांचवें भाव में मंगल, गुरु और केतु नई सोच को तेज करेंगे, लेकिन तुरंत विस्तार करने की बेचैनी भी दे सकते हैं। सप्ताहांत में बारहवें भाव का चंद्रमा यात्रा और तैयारी की कमजोरियां सामने लाएगा। बेवजह लंबी यात्रा या जल्दबाजी में लिया फैसला अपेक्षित लाभ न दे। छात्र खासकर अंतिम हिस्से में फोन, बातचीत और बाहर जाने के कारण पढ़ाई का समय न गंवाएं। इस सप्ताह निरंतरता चमकदार शुरुआत से ज्यादा काम आएगी।

अगर किसी बड़े काम के लिए कई लोगों से अनुमति लेनी है तो मध्य हिस्से की बातचीत को क्रम में रखें। किससे क्या जवाब मिला, कौन सा दस्तावेज बाकी है और अगला कदम कब उठाना है, इसे अलग लिखें। राहु ग्यारहवें भाव में होने से नेटवर्क तो बढ़ेगा, लेकिन हर संपर्क की भूमिका समान नहीं होगी। कोई व्यक्ति केवल उत्साह देगा, कोई वास्तव में काम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पहचान बनाते समय इन दोनों में अंतर समझें। नौकरी बदलने, नया प्रोजेक्ट लेने या पुरानी योजना फिर खोलने से पहले अपनी क्षमता और मौजूदा जिम्मेदारी देखें। पढ़ाई में भी साथियों से चर्चा करें, लेकिन परीक्षा की तैयारी का मुख्य आधार स्वयं का अभ्यास रखें। सप्ताहांत में कमजोर अध्याय दोहराना अगले सप्ताह की शुरुआत आसान कर सकता है।

मेष राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल आर्थिक तस्वीर में शुरुआत का आत्मविश्वास उपयोगी रहेगा। काम का माहौल सुधरने या कारोबारी चर्चा आगे बढ़ने से आय का भरोसा लौट सकता है। जीवनसाथी की ओर से संपत्ति या परिवार की किसी साझा व्यवस्था पर बात भी संभव है। इसे तुरंत नकद लाभ या पक्की प्राप्ति न मानें। कागज, हिस्सेदारी और जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। सूर्य के आठवें भाव में आने से साझा धन, बीमा या पुराने भुगतान की समीक्षा करना समझदारी होगी। जो पैसा आने की उम्मीद है उसे हाथ में आए बिना खर्च की सूची में न जोड़ें। घर खरीदने जैसे बड़े फैसले केवल उत्साह में लेना ठीक नहीं रहेगा। मध्य हिस्से में ग्यारहवें भाव की सक्रियता आय और खर्च का संतुलन बनाने में मदद कर सकती है। मित्रों से निवेश का विचार सुनने को मिले तो अपनी जरूरत और जोखिम अलग से जांचें। शुक्ल पक्ष बढ़ने के साथ योजना पर काम करना ठीक है, लेकिन हर संभावना को लाभ मानना गलत होगा। अंतिम हिस्से में चंद्रमा और शनि बारहवें भाव में खर्च बढ़ाने वाली स्थितियों को सामने ला सकते हैं। ऑनलाइन खरीद, मेहमाननवाजी या छोटी यात्राओं पर रकम निकल सकती है। किसी को बिना तय समय के पैसा न दें। सप्ताहांत में नई जोखिमभरी योजना के बजाय बजट, बचत और बकाया का हिसाब ठीक करना ज्यादा उपयोगी रहेगा।

खर्च के साथ समय का भी बजट बनाना जरूरी है। यदि घर में किसी सदस्य की नियमित देखभाल, बच्चों के काम या यात्रा की जिम्मेदारी है तो उसके लिए अलग व्यवस्था रखें। किसी टली हुई यात्रा का पैसा बच जाए तो उसे नई खरीद में लगाने की जल्दी न करें। शुक्र छठे भाव में होने से सुविधा और रोजमर्रा के छोटे भुगतान नजर से छूट सकते हैं। बैंक संदेश, कार्ड भुगतान और डिजिटल सदस्यता की एक बार जांच कर लें। साझा संपत्ति पर बातचीत हो तो भावनात्मक अपेक्षा और वास्तविक कानूनी स्थिति को अलग रखें। धन के मामले में अच्छी खबर तभी उपयोगी होगी जब उसके बाद भी आपका मासिक खर्च संतुलित रहे।

मेष राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल मन की बेचैनी शुरुआत में कुछ कम हो सकती है। काम सुधरने से नींद और भूख की लय भी बेहतर महसूस होगी। फिर भी परिवार के बड़े सदस्यों की सेहत को लेकर ध्यान देना होगा। पिता की स्थिति में सुधार जैसा संकेत राहत दे सकता है, जबकि माता के नियमित इलाज या जांच में लापरवाही न रखें। यह ज्योतिषीय संकेत है, किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं। आप खुद भी लगातार काम करते हुए भोजन टालने की आदत से बचें। दफ्तर में लंबी बैठक हो तो पानी और छोटे ब्रेक का ध्यान रखें। मानसिक राहत मिलने का मतलब शरीर को लगातार चलाते रहना नहीं है। मध्य में मेलजोल बढ़ेगा और ऊर्जा अच्छी लग सकती है। मगर जरूरी से ज्यादा कार्यक्रम, मेहमान या काम थका सकते हैं। चंद्रमा मीन में आने पर आराम की जरूरत ज्यादा स्पष्ट होगी। बाहर का बासी खाना, बहुत देर से भोजन या गुस्से में नींद खराब करना ठीक नहीं रहेगा। शनि बारहवें भाव में है, इसलिए नींद का समय बार बार बदलना मन को भारी कर सकता है। रात में स्क्रीन थोड़ी पहले बंद करें। घर का सरल भोजन लें और अगले सप्ताह की तैयारी सीमित रखें। कभी साधारण शाम ही सबसे अच्छा आराम दे जाती है।