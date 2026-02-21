Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Feb 21, 2026 07:14 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय…

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। घर और करियर में छोटे-छोटे काम पूरे करेंगे, जिससे धीरे-धीरे तरक्की होगी। दोस्तों और परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा और माहौल पॉजिटिव रहेगा। छोटी समस्याओं का हल निकालने के मौके मिलेंगे और आपकी मदद करने की आदत लोगों को अच्छी लगेगी। जिज्ञासु बने रहें, प्यार से बात करें और एक-एक काम निपटाते चलें। छोटी जीत पर भरोसा रखें और हर कदम से कुछ सीखते रहें। जरूरत पड़े तो रोज मदद मांगने में झिझक न करें।

मेष लव राशिफल- अपने करीबियों के साथ अच्छे और गर्मजोशी भरे पल मिल सकते हैं। साफ और सच्ची बात कहें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे जेस्चर- जैसे कोई नोट लिख देना, प्यारा सा मैसेज भेजना या साथ में हंस लेना- भरोसा बढ़ाते हैं। अगर किसी को थोड़ा वक्त चाहिए, तो धैर्य रखें। सिंगल मेष राशि वालों की किसी ग्रुप एक्टिविटी में नए दोस्त बन सकते हैं। भावनाओं की कद्र करें और किए वादे निभाएं। छोटे-छोटे कामों में मदद करें और हमेशा नरमी से बात करें।

मेष करियर राशिफल- काम या पढ़ाई में बड़े प्लान बनाने से बेहतर है छोटे-छोटे स्टेप्स पर फोकस करें। एक जरूरी काम पूरा करें और उस पर फीडबैक लें। टीमवर्क से आप जल्दी सीखेंगे; अपनी बात छोटी और शालीन तरीके से रखें। छोटी बातों पर बहस करने से बचें। आपकी मेहनत और शांत अंदाज से टीचर और टीम के लोग आप पर भरोसा करेंगे और नए मौके मिल सकते हैं।

मेष आर्थिक राशिफल- इस हफ्ते खर्च को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जेब खर्च से थोड़ा सा बचाने की आदत डालें और गैर-ज़रूरी चीजें न खरीदने का प्लान बनाएं। कोई ऑफर मिले तो सवाल पूछें और सोच-समझकर फैसला लें। परिवार से सलाह मिलने पर समझदारी से पैसे संभाल पाएंगे। अभी की छोटी बचत आगे काम आएगी। बचत के लिए छोटा सा लक्ष्य बनाएं और प्रोग्रेस पर खुश हों। बड़े खर्च से पहले परिवार से बात करें और आज ही एक सिंपल लिस्ट बना लें।

मेष स्वास्थ्य राशिफल- नींद का तय समय रखें और हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक या स्ट्रेचिंग करें। सादा-सात्विक खाना खाएं, पानी पीते रहें और थकान लगे तो आराम करें। रोज कुछ मिनट ध्यान से सांस लेने से मन शांत रहेगा। एनर्जी कम लगे तो रफ्तार धीमी रखें और हल्के काम करें। परिवार के साथ शांति से समय बिताना या किताब पढ़ना मूड ठीक करेगा। थोड़ी देर खेल या हल्का योग करें ताकि ताजगी बनी रहे। शांत रूटीन फॉलो करें और जरूरत पड़े तो आराम मांगें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026: भारत के प्रमुख शहरों में कब दिखेगा ‘ब्लड मून’?
ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल: मेष, कन्या के लिए सप्ताह की शुरुआत शानदार, मीन वाले रहें सतर्क
ये भी पढ़ें:मार्च की शुरुआत में मीन में शुक्र गोचर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Aries Mesh Rashifal Saptahik Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने