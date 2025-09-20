मेष राशिफल: मेष राशि के लिए 21 से 27 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Aries Weekly Horoscope 21-27 September 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह की एनर्जी क्लियर सोच लेकर आएगी। अपने गोल्स पूरे करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दोस्त और परिवार आपकी मदद कर सकते हैं। ऑफिस में फोकस और धैर्य प्रगति की ओर ले जाते हैं। छोटे-छोटे ब्रेक लें। पॉजिटिव रहें और जिम्मेदारियों को बैलेंस रखें। हर दिन की योजना आसानी से पूरे होने वाले कार्यों के साथ बनाएं।

मेष राशि के लिए 21 से 27 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? मेष लव लाइफ: ईमानदारी से बातचीत करने से रोमांस बढ़ता है। अपनी भावनाओं को शांति से शेयर करें। पार्टनर को ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी खुशियां बड़ी योजनाओं से ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई इवेंट या मैसेज नए कनेक्शन का कारण बन सकते हैं। कपल्स के लिए, घर पर एक छोटी सैर या आराम से समय बिताने की योजना बनाएं। जल्दबाजी में वादे करने से बचें। कोमल शब्दों का इस्तेमाल करें।

करियर राशिफल: काम की गति स्टेबल रहेगी। क्लियर प्राथमिकताएं आगे बढ़ने में मदद करती हैं। हर सुबह एक महत्वपूर्ण काम को ध्यान केंद्रित करते हुए निपटाएं। जब आप डाउट में हों, तो किसी विश्वसनीय सहकर्मी से सलाह लें। नए आइडिया का स्वागत होगा, अगर उन्हें फैक्ट्स के साथ शांति से प्रेजेंट किया जाए। दिन के अंत में रोमांटिक ईमेल या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। स्मार्ट योजना, छोटे-छोटे लक्ष्य इस सप्ताह सम्मान दिला सकते हैं और उपयोगी अवसरों के द्वार खोल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप एक नॉर्मल बजट पर टिके रहते हैं, तो फाइनेंशियल सिचूऐशन स्टेबल दिखाई देती है। इस सप्ताह बड़ी खरीदारी से बचें। अनावश्यक फीस के लिए बिल्स की जांच करें। थोड़ी-थोड़ी बचत की आदत आसान लगेगी। बाद में आराम भी देगी। अगर आप भुगतान या धन वापसी की उम्मीद करते हैं, तो धीरे-धीरे आगे बढ़ें और रिकॉर्ड रखें। जब पैसों से जुड़े फैसले दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो परिवार के साथ प्लान शेयर करें।

सेहत राशिफल: अगर आप आसान लाइफस्टाइल का पालन हैं, तो एनर्जी अच्छी बनी रहती है। नियमित रूप से पौष्टिक भोजन करें, अच्छी तरह आराम करें और पर्याप्त पानी पिएं। हर दिन छोटी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग मूड को बेहतर बनाएगी और अकड़न को कम करेगी। जयद काम करने से बचें और लंबे कामों के दौरान थोड़ा ब्रेक लें। सुबह या शाम को कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है। अगर नींद में बेचैनी महसूस हो रही है, तो सोने के समय को शांत और स्क्रीन-मुक्त रखें। योग करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ