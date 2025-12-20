Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries weekly Horoscope 21-27 December 2025 saptahik mesh rashi ka rashifal future predictions
मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय…

Dec 20, 2025 07:30 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप ऊर्जावान बने रहेंगे। सोच क्लियर रहेगी। आप सभी फैसले आसानी से ले पाएंगे। आपको इस सप्ताह सही लोगों से सहयोग मिलेगा। घर से जुड़ी छोटी-छोटी खुशियां आपको सुकून देंगी। काम में आपका ध्यान लगेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह आपको सीखने और समझ बढ़ाने के भी अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह मेष राशि वाले अपने काम में धीरे-धीरे प्रगति प्राप्त करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्लियर होती जाएंगी। अपने टारगेट की तरफ कदम बढ़ाते रहें और जब किसी व्यक्ति की मदद मिले तो उसे स्वीकार करें। बातचीत में संयम रखें। काम और घर में किए गए छोटे बदलाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। मन को संतुलित और केंद्रित रखने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

लव राशिफल: इस सप्ताह रिश्तों में सुधार के लिए प्रेमी से ईमानदार से बातचीत करें। छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे करें और रोजमर्रा की चीजें साथ में करें। साथी को थोड़ा स्पेस दें और ध्यान से उनकी बात सुनें। इस सप्ताह आप परिवार से जुड़ी कोई योजना बना सकते हैं। परंपराओं का सम्मान करें और इस सप्ताह धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी है। साथी के प्रयासों को सराहें, कड़े शब्दों से बचें, मदद का हाथ बढ़ाएं और मुस्कुराते रहें। अपने वादों को याद रखें, आभार व्यक्त करें और हल्के-फुल्के खुशहाल पल साथ में बिताएं।

करियर राशिफल: कामकाज में स्थिरता रहेगी। छोटे काम आपको सही दिशा दिखाएंगे। एक समय में एक ही काम करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको किसी भी बात में कोई संदेह लगे तो सवाल पूछें और मदद लेने में हिचकें नहीं। फाइलें और काम व्यवस्थित रखें। रोज के लिए छोटे टारगेट तय करें। बेवजह के तनाव और ड्रामे से दूर रहें। सहकर्मियों का सम्मान करें, रुके हुए काम पूरे करें और छोटी जिम्मेदारियां लेने के लिए आगे आएं। लगातार मेहनत से आपकी पहचान बनेगी और भविष्य के लिए नए मौके खुलेंगे।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें और थोड़ी बचत करने पर ध्यान दें। अपने बजट की समीक्षा करें और अगर जरूरी न हो तो बड़ी खरीददारी को अभी टाल दें। खरीदारी से पहले कीमत की तुलना करें और निवेश को लेकर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। बिल और रसीदों पर ध्यान दें, छोटे बकाया चुकाएं और इमरजेंसी फंड बनाने पर विचार करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह आपका शरीर हल्की-फुल्की दिनचर्या से अच्छा महसूस करेगा। सादा भोजन, पूरी नींद और छोटी सैर आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और पर्याप्त पानी पिएं। काम के बीच-बीच में आंखों और कंधों को आराम दें। रात को भारी भोजन करने से बचें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। तनाव होने पर दो मिनट गहरी सांस लें। अगर थकान महसूस हो तो जल्दी आराम करें। इस सप्ताह घर का बना शाकाहारी भोजन करें और किसी भी लगातार परेशानी में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

