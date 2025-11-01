Hindustan Hindi News
Aries, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 2 से 8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Aries, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 2 से 8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Aries Weekly Horoscope 2 to 8 November 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Sat, 1 Nov 2025 09:15 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों नई गति आपको विचारों पर कॉन्फिडेंस के साथ काम करने में मदद करेगी। उत्सुकता और विचारों में संतुलन बनाए रखें। दोस्तों और सहकर्मियों की बात ध्यान से सुनें। लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव सुधार लाएंगे। फाइनेंशियल डिसीजन सावधानी से लें। आपका उत्साही रवैया मददगार लोगों को आकर्षित करेगा। इस सप्ताह रिश्तों, करियर और स्वास्थ्य में लगातार लाभ होगा।

मेष राशि के लिए 2 से 8 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मेष लव लाइफ: इस सप्ताह रोमांस धीरे-धीरे बढ़ेगा। आप अपने साथी या किसी नए व्यक्ति के साथ अपनी ईमानदार भावनाओं को शेयर करने के लिए अधिक तैयार महसूस करेंगे। दिखावटी इशारों से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो उसकी बात सुनें और छोटे-छोटे, विचारशील कार्यों से सपोर्ट दिखाएं। सिंगल मेष राशि वालों की किसी दोस्त या साझा एक्टिविटी के माध्यम से किसी से मुलाकात हो सकती है। दयालु और जिज्ञासु रहें। कल्पस को अंडरस्टैन्डिंग बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे, जो विश्वास और रोमांस को मजबूत करते हैं। इस सप्ताह का साथ मिलकर आनंद लें।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आपकी काम करने की एनर्जी बढ़ेगी। प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें और पहले छोटे कार्यों को पूरा करें। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर वह आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों से मेल खाती है तो उसे स्वीकार करें। टीम के साथियों के साथ शांति से बातचीत करें। प्रगति के अपडेट साझा करें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। हां कहने से पहले डिटेल्स की जांच करें। क्रिएटिव सोच समस्याओं का तेजी से सोल्यूशन निकाल सकती है। नेटवर्किंग से एक उपयोगी संपर्क मिल सकता है, जो मार्गदर्शन दे सकता है। थकान से बचने के लिए अपनी गति बनाए रखें और रास्ते में छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। पॉजिटिव बने रहें।

फाइनेंशियल लाइफ: धन संबंधी मामले स्टेबल रहेंगे और बचत में सुधार की संभावना है। रिस्क भरे निवेश से बचें और बिना ध्यान दिए डॉक्युमेंट्स पर हस्ताक्षर न करें। अभी के छोटे बजट बाद में तनाव से बचाते हैं। खर्चों पर नजर रखें और जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। अगर आपको कोई प्रपोजल मिलता है, तो स्वीकार करने से पहले रकम और डेडलाइन की जांच करें। शेयर बिल के लिए गलतफहमियों से बचने के लिए क्लियर बातचीत जरूरी है। कमाई बढ़ाने के आसान तरीकों की तलाश करें, जैसे कि आने वाले दिनों में अपनी इंकम बढ़ाने के लिए कोई छोटी अतिरिक्त सेवा प्रदान करना या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन कम करना।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन एक्टिविटी और आराम में संतुलन बनाए रखें। अकड़न कम करने और मूड को बेहतर बनाने के लिए चलने या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की एक्टिवित शामिल करें। नींद के समय को प्राथमिकता दें और खूब पानी पिएं। ऐसी एक्सरसाइज से बचें, जो आपको जल्दी थका सकती है। तनाव महसूस होने पर छोटे-छोटे सांस लेने के ब्रेक लें। मेडिटेशन तनाव को दूर करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अगर आपको लगातार दर्द महसूस हो रहा है, तो किसी डॉक्टर से बात करें। इस सप्ताह सेहत पर गौर करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
