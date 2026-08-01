Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि के लिए 2-8 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें मेष राशिफल

Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2-8 अगस्त तक का समय…

Aries Weekly Horoscope 2-8 August 2026 saptahik mesh rashifal, मेष साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत में दो अलग रंग दिखाई देंगे। रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके ग्यारहवें भाव से गुजरेगा। मित्र, पुराने संपर्क, रुकी इच्छा और आय से जुड़ी किसी बात में हल्की राहत मिल सकती है। फिर भी किसी युवा सदस्य या भाई बहन की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके बारहवें भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार का अधिकांश भाग इसी प्रभाव में रहेगा। खर्च, नींद, निजी चिंता और मन में बात दबाकर रखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जो बात सामान्य दिनों में छोटी लगती है, वह इस समय ज्यादा चुभ सकती है। अकेले बैठकर अनुमान लगाने के बजाय तथ्य साफ करें। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव मन को और भीतर की ओर ले जा सकता है। इसलिए देर रात बहस, भावनात्मक खरीद और जल्दबाजी वाली यात्रा से बचें। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। साहस, संदेश, छोटी यात्रा और नए प्रयास की इच्छा बढ़ेगी। यह ऊर्जा उपयोगी है, लेकिन तेज भाषा और बिना तैयारी जोखिम लेने से नुकसान हो सकता है। कृष्ण चतुर्थी से पंचमी की ओर बढ़ता शुरुआती भाग पुराने तनाव और अनावश्यक खर्च को पहचानने का समय है। सोमवार को जरूरी काम की सूची छोटी रखें। मंगलवार दिन में भी मन पर बारहवें भाव का असर रहेगा, इसलिए प्रशंसा या आलोचना दोनों को जरूरत से ज्यादा गंभीर न लें। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके पहले भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार आत्मविश्वास, सार्वजनिक पहचान और निर्णय की ताकत बढ़ाएंगे। लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे। किसी कॉल, मीटिंग, मंजूरी या सामाजिक संपर्क से रास्ता खुल सकता है। फिर भी जोश में बड़ा वादा न करें। बुधवार रात के बाद बदलता नक्षत्र प्रतिक्रिया को और तेज कर सकता है। इसलिए पहले पढ़ें, फिर हस्ताक्षर करें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके दूसरे भाव में जाएगा। परिवार, वाणी, बचत और पुराने मतभेद को व्यावहारिक ढंग से संभालने का अवसर मिलेगा। शुक्रवार समझौते और धन व्यवस्था के लिए मजबूत है। शनिवार साहस रहेगा, पर खर्च और शब्दों पर सीमा रखें। दोपहर बाद एकादशी का प्रभाव सादगी और अनुशासन की याद दिलाएगा। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी की ओर बढ़ता पंचांग पुराने विषय को व्यावहारिक ढंग से पूरा करने का संकेत देगा।

मेष राशि के लिए 2-8 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें मेष राशिफल लव राशिफल रविवार और सोमवार रिश्तों में धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। पैसा, घर की जिम्मेदारी, परिवार की दखल या समय न दे पाने जैसी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। असली समस्या विषय से ज्यादा स्वर में होगी। ऑफिस जाने से पहले हुई बहस पूरे दिन मन पर न रखें। जीवनसाथी को तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकना बेहतर रहेगा। भाई बहन या रिश्तेदार की परेशानी का गुस्सा पार्टनर पर न निकालें। आपके भीतर भावनाएं तेज रहेंगी, इसलिए आपको लग सकता है कि सामनेवाला आपकी बात समझ नहीं रहा। पहले अपनी जरूरत साफ शब्दों में बताएं। अनुमान और शक दूरी बढ़ाएंगे। मंगलवार को आकर्षण और निकटता बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में मुलाकात, लंबी बातचीत या साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन किसी जवाब के लिए दबाव न बनाएं। बुधवार और गुरुवार परिवार के बीच रिश्ते सुधर सकते हैं। जीवनसाथी किसी घरेलू या आर्थिक विषय में व्यावहारिक सहयोग देगा। इससे आपको महसूस होगा कि सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी है। शुक्रवार संबंध सुधारने के लिए अच्छा है। पुरानी चुप्पी टूट सकती है। कठिन स्वभाव वाले रिश्तेदार भी नरम पड़ सकते हैं। शनिवार को फिर तेज शब्दों का खतरा रहेगा। बहस शुरू हो तो थोड़ी सैर करें, पानी पिएं और बाद में बात करें। अविवाहित लोगों को सप्ताह के दूसरे भाग में किसी की सादगी और स्पष्ट बोलने का तरीका आकर्षित कर सकता है। शुरुआत को समय दें।

करियर राशिफल काम और पढ़ाई की शुरुआत रुकावट के साथ हो सकती है, लेकिन इसे असफलता न मानें। रविवार से मंगलवार तक घरेलू चिंता, खर्च या यात्रा की उलझन ध्यान तोड़ सकती है। टिकट, दस्तावेज, रास्ता और समय दोबारा जांचें। मंगलवार को गुस्से में ईमेल भेजना, मीटिंग में हर बात का विरोध करना या वरिष्ठ से टकराव लेना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। नोट्स साफ रखें। मोबाइल की वजह से ध्यान बार बार टूटे तो पढ़ाई के समय उसे दूसरे कमरे में रखें। बुधवार करियर का मजबूत दिन बन सकता है। सम्मान, दृश्यता और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। कारोबार करने वालों को अलग अलग माध्यम से ऑर्डर, पूछताछ या पुराने क्लाइंट का जवाब मिल सकता है। सेल्स, कंसल्टिंग, मीडिया, शिक्षण, प्रशासन और लोगों से सीधे जुड़े काम में आपकी मौजूदगी असर डालेगी। नौकरी में वरिष्ठ आपकी मेहनत पहचान सकते हैं। फिर भी नियुक्ति, जिम्मेदारी, साझेदारी या बड़ी खरीद से जुड़े कागज पढ़े बिना हां न कहें। गुरुवार एकाग्रता और प्रदर्शन बेहतर करेगा। शुक्रवार बातचीत, प्रस्तुति, समझौता और विवाद सुलझाने के लिए उपयोगी है। शनिवार को असामान्य काम या छोटी यात्रा का अवसर आए तो तैयारी के साथ जाएं। साहस अच्छा है, लेकिन योजना के बिना भागना थकान देगा।

धन राशिफल सप्ताह के शुरुआती दो दिन खर्च का दबाव बढ़ा सकते हैं। बिल, यात्रा, परिवार की जरूरत, अचानक खरीद या मन खराब होने पर खर्च करने की आदत बजट बिगाड़ सकती है। सोमवार नया निवेश रोकना बेहतर है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बिना साफ शर्त के पैसा न दें। दिखावे की खरीद से भी बचें। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा और मंगलवार रात पहले भाव में आएगा। इस बदलाव तक आपकी जोखिम समझ भावनाओं से प्रभावित हो सकती है। इसलिए बैंक बैलेंस, आगामी भुगतान और जरूरी खर्च लिखकर देखें। जो रकम अगले दस दिन में चाहिए, उसे अलग रखें। बुधवार से वित्तीय चित्र सुधरेगा। कारोबार, सामाजिक संपर्क या पुराने प्रयास से अवसर मिल सकता है। कोई निवेश प्रस्ताव आकर्षक लगे तो उसे मौका समझें, गारंटी नहीं। गुरुवार आय के एक से अधिक स्रोत, रुका भुगतान या घर के खर्च में राहत दे सकता है। शुक्रवार बचत, बकाया चुकाने और परिवार के वित्त को व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयोगी दिन है। पुराना आर्थिक विवाद भी बातचीत से हल हो सकता है। शनिवार स्थिति सामान्य रहेगी। वाहन खरीदने, बड़ी अग्रिम रकम देने या छोटी यात्रा पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। सप्ताह का लाभ तभी टिकेगा जब उत्साह के साथ हिसाब भी रहेगा।

सेहत राशिफल मन का तनाव शरीर पर जल्दी दिखाई दे सकता है। रविवार और सोमवार कम ऊर्जा, बेचैन नींद, भारी सिर, एसिडिटी या अनियमित भोजन जैसी परेशानी दे सकते हैं। इन्हें गंभीर संकेत मानकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिनचर्या सुधारना जरूरी होगा। समय पर खाना खाएं। बहुत देर तक खाली पेट चाय या कॉफी पर न रहें। छोटी दूरी की यात्रा में भी जल्दबाजी न करें। स्क्रीन से दस मिनट का ब्रेक, धीमी सांस और थोड़ी सैर मन को स्थिर करेगी। नकारात्मक सोच बार बार लौटे तो उसे किसी बहस से नहीं, शांत गतिविधि से तोड़ें। बुधवार से आत्मविश्वास बढ़ने पर स्वास्थ्य भी बेहतर महसूस होगा। फिर भी अच्छा मूड होने का मतलब यह नहीं कि शरीर की सीमा खत्म हो गई है। गुरुवार को आंखों और स्क्रीन थकान पर ध्यान दें। देर रात तक पढ़ाई या काम अगले दिन सुस्ती दे सकता है। शुक्रवार संतुलन लौटाएगा। रिश्तों में शांति का असर नींद और पाचन पर भी पड़ेगा। शनिवार साहस बढ़ेगा, इसलिए जरूरत से ज्यादा यात्रा, व्यायाम या गर्म माहौल में काम करने की इच्छा हो सकती है। पानी पर्याप्त रखें। शरीर दर्द या थकान का संकेत दे तो उसे कमजोरी न समझें। आराम आपकी अगली ऊर्जा का हिस्सा है।