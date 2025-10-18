Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Weekly Horoscope 19-25 October 2025 Mesh Rashi Ka Rashifal saptahik
मेष राशिफल: मेष राशि के लिए 19 से 25 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

मेष राशिफल: मेष राशि के लिए 19 से 25 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

संक्षेप: Aries Weekly Horoscope 19-25 October 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Sat, 18 Oct 2025 07:31 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Weekly Horoscope, मेष राशिफल: रिश्ते को खुशहाल बनाए रखने के लिए अशांत समय में भी शांत रहें। ऑफिस में नई भूमिकाएं निभाएं,जो आपकी योग्यता को साबित करें। इस सप्ताह धन का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। सभी पेंडिंग अमाउंट चुकाएं। आपकी सेहत भी नॉर्मल रहेगी।

मेष राशि के लिए 19 से 25 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

मेष लव लाइफ: इस सप्ताह रिश्ते में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहें। रिलेशनशिप में आने वाली मुश्किलों के बावजूद, आप दोनों एक साथ समय बिताना पसंद करेंगे। जो लोग रिलेशन में नए हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। अपने साथी की प्राथमिकताओं पर गौर करने में मदद मिलेगी, जिससे आखिरी फैसला जल्द लेने में मदद मिलेगी। कुछ रिलेशन में माता-पिता के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। यह ज्यादातर टॉक्सिक रिलेशन में होगा। इवेंट में जाने वाली सिंगल महिलाओं को प्रपोजल मिलने की उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में मुश्किल बातचीत से बचें। आपको अहंकार के रूप में मुश्किलें देखने को मिलेंगी। सप्ताह का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो टीम को संभालते हैं। आईटी पेशेवरों को कुछ कार्यों पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। बैंकर को अंतिम गणना करते समय अधिक ध्यान देना चाहिए। टीम संभालने वालों को प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। टीम सेशन के दौरान भावनाओं पर नजर रखना भी जरूरी है।

ये भी पढ़ें:दिवाली से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, 5 राजयोग का महासंयोग खूब देगा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको निवेश सहित महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के विचार पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है, तो आप परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मनाने पर भी विचार कर सकते हैं। परिवार में कोई आर्थिक विवाद सुलझ सकता है। आप दान में भी पैसा दे सकते हैं। व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपका दैनिक जीवन सुरक्षित रहेगा। कुछ जातकों को सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश या पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको चीनी का सेवन कम करना चाहिए। ऑफिस और पर्सनल जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना भी अच्छा रहेगा। कुछ महिलाओं को हड्डियों से संबंधित मुश्किलें हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 19 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें?
ये भी पढ़ें:4-4 मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, बर्तन व वाहन, कल दोपहर तक धनतेरस का मुहूर्त

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Dhanteras Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने