मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19-25 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाला है। पुराने काम पूरे करने का मौका मिलेगा और सप्ताह के बीच से रिश्तों में सहयोग बढ़ सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा।
Aries Weekly Horoscope 19-25 July 2026: मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह भागदौड़ वाला रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में आपका पूरा ध्यान कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर रहेगा। कई छोटे-छोटे काम एक साथ सामने आ सकते हैं, इसलिए किसी भी काम को टालने की बजाय एक-एक करके पूरा करें। इस दौरान अपनी योजनाएं हर किसी को बताने से बचें। कई बार चुपचाप किया गया काम ज्यादा अच्छे नतीजे देता है। सेहत को भी नजरअंदाज न करें। अगर पिछले कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही है तो आराम के लिए भी समय निकालें।
मंगलवार के बाद माहौल थोड़ा बदलेगा। जीवनसाथी, पार्टनर या किसी करीबी का सहयोग मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर मन में दूरी थी तो बातचीत से उसे दूर किया जा सकता है। किसी जरूरी काम में दूसरे की सलाह भी आपके काम आ सकती है। हालांकि सप्ताह के आखिर में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। किसी की बात तुरंत बुरी लग सकती है, लेकिन शांत रहकर फैसला लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में इस सप्ताह छोटी-छोटी बातें बड़ा असर छोड़ सकती हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें। एक फोन कॉल, साथ बैठकर चाय पीना या कहीं घूमने जाना रिश्ते में नई ताजगी ला सकता है। अविवाहित लोगों की किसी परिचित से बातचीत बढ़ सकती है। जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने से बचें। घर-परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। सप्ताह के आखिर में पैसों या घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर किसी सदस्य से राय अलग हो सकती है। ऐसे समय में बहस करने की बजाय शांति से बात करना बेहतर रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
मेष राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में पुराने काम पूरे करने का समय है। जिन फाइलों या जरूरी कामों को काफी समय से टाल रहे थे, उन्हें निपटाने की कोशिश करें। किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को नई डील करते समय सभी शर्तें अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत मांगता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र समय का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय देने से बचें। नियमित पढ़ाई का फायदा आगे मिलेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। जरूरत और शौक में फर्क समझकर ही पैसा खर्च करें। अगर किसी को उधार देने या लेने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। निवेश के मामले में भी जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। किसी की सुनी-सुनाई बात पर पैसा लगाने से बचें। छोटी बचत भी आने वाले समय में राहत दे सकती है।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें। समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी लें। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। अगर कोई पुरानी परेशानी बार-बार परेशान कर रही है तो डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें। सप्ताह के आखिर में थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें।
सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। बिना वजह किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने काम पर ध्यान दें, खर्च सोच-समझकर करें और रिश्तों में नरमी बनाए रखें। यही तरीका पूरे सप्ताह आपके काम आएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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