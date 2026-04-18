मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 19-25 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19-25 अप्रैल तक का समय…
Aries Weekly Horoscope 19-25 April 2026 saptahik Mesh Rashifal, मेष साप्ताहिक राशिफल: एक डिसीजन अब आपके जीवन के एक से अधिक क्षेत्रों में सुधार ला सकता है। शुरुआती कुछ दिन प्लानिंग, टाइम और फीडबैक को लेकर थोड़े तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं, लेकिन जीवन आपसे अधिक सावधानी से चुनाव करने को कह रहा है। जैसे-जैसे स्पीड स्टेबल होती जाएगी, यह समझना आसान हो जाएगा कि किस चीज पर आपको एनर्जी खर्च करनी चाहिए। सप्ताह के मध्य तक, जो मामला रुका हुआ लग रहा था, वह सुलझने योग्य लगने लगेगा। आप किसी योजना या अगले कदम के बारे में अधिक क्लियर हो सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगेगा। प्रगति की पूरी संभावना है। आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 19-25 अप्रैल तक का समय?
इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
तीखा लहजा असल मामले से ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो एक छोटी सी बात भी बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है, क्योंकि आप दोनों ही जल्द से जल्द एक-दूसरे को समझना चाहते हैं। किसी भी एक बात के आधार पर पूरे रिलेशन का आंकलन न करें। एक नरम फीडबैक, या रिस्पॉन्स देने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, बातचीत को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी के प्रति अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं लेकिन बेहतर संकेत यह है कि पहली चिंगारी शांत होने के बाद चीजें कितनी नॉर्मल महसूस होती हैं। कोई आपके मन में इसलिए रह सकता है क्योंकि उससे बात करना आसान, स्वाभाविक और रोमांस भरा लगता है। यह उस व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक पल के लिए ही उत्साह पैदा करता है।
इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
किसी अधूरे काम या कमजोर प्रोसेस पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। यह सुनने में रोमांचक नहीं लग सकता है लेकिन यह वह कारण बन सकता है, जिससे बाकी सब कुछ बेहतर होने लगता है। एक बार जब आप प्रॉब्लम के इर्द-गिर्द काम करना बंद कर देते हैं और उससे ठीक से निपट सकते हैं, तो आपकी स्पीड में सुधार होता है। एक अच्छा सोल्यूशन समय बचा सकता है और आपके प्रयास को अधिक प्रभावी बना सकता है। इसके बाद क्लियर परिणाम दिखने लगते हैं। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करने के बजाय लगातार काम पूरा करना बेहतर होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है।
इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
जल्दबाजी में खर्च करने पर ध्यान दें। अचानक हां कहना, जल्दबाजी में खरीदारी करना या दबाव में लिया गया कोई डीसीजन गंभीर न लगे, लेकिन बाद में आपको एहसास हो सकता है कि इसकी वास्तव में जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह धन की दृष्टि से कमजोर समय है। आपके सबसे समझदारी भरे निर्णय कुछ समय के विराम के बाद आएंगे।
इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
कम धैर्य, हल्की नींद या शरीर में तनाव के लक्षण सप्ताह के शुरुआती दिनों में दिखाई दे सकते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है, जब आपके शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव होता है। इस पर शुरुआत में ही ध्यान दें। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने लिए एक बेहतर रूटीन बनानी है। छोटे-छोटे बदलाव जल्दी असर दिखा सकते हैं। समय पर खाना खाएं। थोड़ा-बहुत व्यायाम करें। शाम को दिन के बाकी हिस्सों से शांत रखें। एक छोटी सी सैर, धीमी सांसें या रात की शांत दिनचर्या किसी बड़े वादे से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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