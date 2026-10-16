मेष साप्ताहिक राशिफल: 18 से 24 अक्टूबर तक करियर में मिलेगी तरक्की, धन लाभ के योग; जानें लव लाइफ और सेहत का हाल

मेष साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने और आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग काम आ सकता है।

Aries Weekly Horoscope 18 to 24 October 2026 Saptahik Mesh Rashifal: सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अपेक्षा से हल्की हो सकती है। चंद्रमा धनु राशि में आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा। इससे पिछले दिनों का मानसिक दबाव थोड़ा कम होने लगेगा और आपको लगेगा कि जिस बात को मन ने बहुत बड़ा बना दिया था, वह अब संभाली जा सकती है। भाग्य से जुड़ी उम्मीद, किसी वरिष्ठ की सलाह, पिता या पिता समान व्यक्ति से जुड़ी राहत और काम की दिशा में भरोसा बढ़ सकता है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला राशि में आपके सातवें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह अकेले आगे बढ़ने के बजाय सही व्यक्ति, सही सहयोग और साफ बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। संबंधों और समझौतों में अच्छी बात यह है कि सामने वाले से मदद मिल सकती है। सावधानी यह है कि प्रशंसा सुनकर तुरंत हां न कहें। शर्तें पढ़ें और अपनी जरूरत स्पष्ट रखें। 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के दसवें भाव में आएगा। यहीं से करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि अधिक सक्रिय होगी। काम का माहौल सुधर सकता है। जो काम रुका हुआ था, उसे किसी वरिष्ठ, क्लाइंट या प्रभावशाली संपर्क की मदद से दिशा मिल सकती है। आपकी मेहनत को नोटिस किया जा सकता है और सम्मान या अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की संभावना बढ़ेगी। लंबे समय से मन में कोई व्यावहारिक इच्छा हो तो उसमें प्रगति दिख सकती है। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के ग्यारहवें भाव में जाएगा, जहां राहु भी है। यह नेटवर्क, आय, मित्रों और बड़े लक्ष्य को सक्रिय करेगा। अच्छे संपर्क बनेंगे, लेकिन हर चमकदार संभावना पर भरोसा करना सही नहीं होगा। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के बारहवें भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। सप्ताह के अंत में गति कम करना, खर्च रोकना और नींद पूरी करना ज्यादा जरूरी होगा। अचानक मेहमान, अतिरिक्त घरेलू काम या बढ़े हुए खर्च मूड बदल सकते हैं।

मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में इस सप्ताह गर्माहट लौट सकती है। शुरुआती हिस्से का नवम भाव का चंद्रमा मन को उदार बनाता है और जीवनसाथी या पार्टनर के साथ पिछले तनाव को थोड़ा दूर से देखने में मदद करता है। काम की चिंता कम होगी तो बातचीत में नरमी आएगी। विवाहित लोगों को साथ बैठकर भोजन करना, छोटी आउटिंग करना या घर के किसी काम को मिलकर पूरा करना अच्छा लगेगा। सूर्य और वक्री शुक्र सातवें भाव में हैं। इसलिए आकर्षण और संबंध दोनों मजबूत विषय हैं, लेकिन पुराने मुद्दे भी बीच में आ सकते हैं। किसी पुरानी शिकायत को केवल इसलिए न उठाएं कि सामने वाला अभी सुनने के मूड में है। सही समय चुनें और बात को समाधान तक ले जाएं। मध्य सप्ताह में करियर और आय की सक्रियता बढ़ेगी। इस दौरान पार्टनर आपकी उपलब्धि पर खुश हो सकता है और व्यावहारिक सहयोग भी दे सकता है। सिंगल लोगों के लिए काम, नेटवर्क या किसी परिचित के जरिए नई बातचीत शुरू हो सकती है। सामने वाले की भाषा और व्यवहार से अच्छा प्रभाव बनेगा। फिर भी जल्दी नाम देने की जरूरत नहीं है। 21 अक्टूबर के बाद सामाजिक संपर्क बढ़ने से रिश्ते के लिए समय निकालना जरूरी होगा। 23 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा और वक्री शनि थकान बढ़ा सकते हैं। यही समय है जब बाहर का तनाव घर में आ सकता है। छोटी बात पर चुप्पी या कड़वाहट बढ़ाने के बजाय आराम करें। अगर कोई बहस शुरू हो तो तीखे शब्द बोलने से पहले रुकें। सप्ताहांत की निकटता शांति से बनेगी, बहस जीतने से नहीं।

मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल करियर के लिए सप्ताह का शुरुआती हिस्सा राहत और दिशा देता है। नवम भाव की सक्रियता से मार्गदर्शन, वरिष्ठों का समर्थन, प्रशिक्षण, यात्रा या किसी बड़े विचार पर काम आगे बढ़ सकता है। जो लोग लंबे समय से काम के माहौल से परेशान थे, उन्हें व्यवस्था में सुधार महसूस हो सकता है। 18 अक्टूबर शाम के बाद दसवें भाव का चंद्रमा आपके लिए सप्ताह का महत्वपूर्ण मोड़ है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही काम पूरा करने की क्षमता भी बेहतर होगी। मीटिंग, प्रस्तुति, इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत और अधिकारियों से संपर्क में आपकी बात सुनी जा सकती है। मंगल और गुरु चौथे भाव में हैं। इसलिए घर और काम दोनों की मांग साथ चल सकती है। एक जगह की उलझन दूसरी जगह न ले जाएं। 21 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा नेटवर्क से लाभ दिखाता है। कारोबारियों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या उपयोगी परिचय मिल सकता है। नौकरी करने वालों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से अच्छी बात, रेफरेंस या सहयोग मिल सकता है। छात्रों को मित्र या सहपाठी से नोट्स, समझ या तैयारी में मदद मिल सकती है। कोई लंबी यात्रा टल जाए तो उसे नुकसान न मानें। बचा समय तैयारी में लग सकता है। संपत्ति या प्रतिष्ठा दिखाने के लिए महंगी खरीद या बड़ा करियर फैसला तुरंत न करें। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होने के करीब मेल, दस्तावेज, तारीख, फीस और आवेदन दोबारा जांचें। नया प्रस्ताव अच्छा लग सकता है, लेकिन अंतिम सहमति से पहले विवरण पढ़ना जरूरी होगा।

मेष राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में सप्ताह अवसर भी देता है और अनुशासन भी मांगता है। शुरुआती हिस्से में काम का दबाव कम होने या लंबित भुगतान की हलचल से राहत मिल सकती है। सातवें भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र साझेदारी, क्लाइंट और जीवनसाथी से जुड़े वित्तीय विषय को सक्रिय करते हैं। किसी साझेदारी से आय, जीवनसाथी की तरफ से व्यावहारिक सहयोग या परिवार से जुड़ी संपत्ति पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है। फिर भी इसे तुरंत बड़ी खरीद की अनुमति न मानें। मकर का चंद्रमा दसवें भाव में आने के बाद कमाई सीधे मेहनत और प्रदर्शन से जुड़ती दिखेगी। अच्छे काम का पैसा या ऑर्डर मिल सकता है। 21 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आय और लाभ की उम्मीद बढ़ाएगा। राहु भी वहीं है, इसलिए बड़ा लक्ष्य और तेज लाभ दोनों आकर्षक लग सकते हैं। यही जगह संयम की है। सुरक्षित, समझे हुए और लंबे समय की योजना बेहतर रहेगी। किसी मित्र की बात पर बिना जांच पैसा न लगाएं। 23 अक्टूबर के बाद खर्च तेज हो सकता है। अचानक मेहमान, घर की जरूरत, यात्रा, सुविधा या भावनात्मक खरीद बजट बिगाड़ सकती है। सप्ताहांत में आय से अधिक खर्च न हो, इसका ध्यान रखें। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होना शुरू करेगा, इसलिए भुगतान, बैंक विवरण, निवेश दस्तावेज और ऑटो डेबिट जांचना उपयोगी रहेगा। पैसा आए तो पहले बचत का हिस्सा अलग करें। अच्छे सप्ताह का लाभ तभी टिकेगा जब उत्साह के साथ हिसाब भी चले।

मेष राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल सप्ताह की शुरुआत मानसिक राहत से होगी। चिंता कम होगी तो नींद, भूख और शरीर की सामान्य ऊर्जा भी बेहतर महसूस हो सकती है। यह समय किसी बड़ी स्वास्थ्य योजना से ज्यादा सरल दिनचर्या ठीक करने का है। पानी, समय पर भोजन, हल्की सैर और स्क्रीन से छोटे ब्रेक पर्याप्त रहेंगे। पिता या किसी बड़े की स्थिति में सुधार से भी मन हल्का हो सकता है। मां या घर के किसी सदस्य की सुविधा और आराम पर ध्यान देना पड़ सकता है। इसे डर का विषय न बनाएं। व्यावहारिक देखभाल, समय पर दवा और आराम की जरूरत हो तो उसे प्राथमिकता दें। मध्य सप्ताह में काम और लोगों से मिलने की व्यस्तता बढ़ेगी। ऊर्जा लौटे तो खुद को लगातार काम में न झोंकें। 23 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा और वक्री शनि नींद की कमी, थकान, शरीर में भारीपन या पाचन की साधारण परेशानी बढ़ा सकते हैं। लगातार बोलना, मेहमान संभालना, यात्रा या देर तक काम करना शरीर को थका सकता है। सप्ताहांत में हल्का भोजन, शांत शाम और कम बहस ज्यादा उपयोगी रहेगी। वाहन चलाते समय ध्यान भटकने से बचें। शरीर को तब आराम दें जब वह संकेत दे रहा हो, बहुत थक जाने के बाद नहीं।