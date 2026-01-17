Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries weekly Horoscope 18-24 January 2026 saptahik mesh rashi ka rashifal future predictions and Bhavishyafal
मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 से 24 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 से 24 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 से 24 जनवरी तक का समय…

Jan 17, 2026 08:35 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों की इस हफ्ते लव लाइफ अच्छी और फलदायक रहेगी। आप अपने पार्टनर को ज्यादा समय देंगे और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे मौके मिलेंगे, जिनका सही इस्तेमाल करके आप अपनी अहमियत साबित कर पाएंगे। धन और सेहत दोनों ठीक रहेंगी। अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें और साथ में वो काम करें जो आप दोनों को पसंद हों। करियर में सफलता मिलेगी, जीवन में तरक्की रहेगी और सेहत भी सामान्य रहेगी।

मेष राशि का लव राशिफल- इस हफ्ते रिश्ते में कुछ अचानक चुनौतियां आ सकती हैं। आपके पार्टनर पर किसी दोस्त या भाई-बहन का असर पड़ सकता है, जिससे रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है। ऐसे में बातचीत बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर के लिए समय निकालें। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए, इससे ज्यादातर समस्याएं सुलझ जाएंगी। रिश्ते को बचाए रखने के लिए आपको कई बातों पर समझौता करना पड़ सकता है। अविवाहित महिलाओं के लिए यह सप्ताह नया प्यार मिलने का योग बना रहा है।

मेष राशि का करियर राशिफल- ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत और कमिटमेंट को परख सकते हैं। नए काम मिलेंगे और डेडलाइन भी टाइट हो सकती है, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी-कभी काम में प्रोडक्टिविटी कम महसूस हो सकती है। ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए अपनी टेक्निकल स्किल्स अपडेट करना जरूरी होगा। हफ्ते का पहला हिस्सा जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छा है। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें करियर से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल- धन लाभ होगा, लेकिन खर्चे भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश या किसी दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। हफ्ते के पहले हिस्से में पुराने बकाया या उधार चुकाने का मौका मिलेगा। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा या लेदर के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें हफ्ते के दूसरे हिस्से में फंडिंग की परेशानी हो सकती है।

मेष राशि का करियर राशिफल- इस हफ्ते सीढ़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हफ्ते की शुरुआत में सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खान-पान पर कंट्रोल रखना जरूरी है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है और डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। बच्चे अगर कहीं घूमने गए हों, खासकर पहाड़ी इलाकों में कैंपिंग के दौरान, तो उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
