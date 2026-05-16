मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई तक का समय…
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए नया हफ्ता थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है। शुरुआत में काम ज्यादा रहेगा और मन थोड़ा परेशान भी रह सकता है। कई बार लगेगा कि मेहनत ज्यादा हो रही है लेकिन रिजल्ट धीरे मिल रहा है। हालांकि जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, चीजें संभलने लगेंगी। घर के लोग आपका साथ देंगे। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात होकर मन हल्का हो सकता है। इस हफ्ते बेकार की टेंशन लेने से बचें।
मेष राशि का लव राशिफल
लव लाइफ में इस हफ्ते थोड़ा अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी तो अब मामला शांत हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। सिंगल लोगों की किसी नए इंसान से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि जल्दी इमोशनल होने से बचना बेहतर रहेगा।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा। ऑफिस में काम का दबाव रहेगा लेकिन धीरे-धीरे चीजें आपके कंट्रोल में आती जाएंगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉस आपके काम पर नजर रखेंगे इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। बिजनेस करने वालों को पुराने काम से फायदा मिल सकता है। किसी नए काम की बात भी आगे बढ़ सकती है। पैसा कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं लेकिन बिना सोचे कोई बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में यह हफ्ता सामान्य रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से पैसा आता भी रहेगा। कहीं रुका पैसा मिलने की उम्मीद है। घर या गाड़ी से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। इस समय किसी को उधार देने से बचें। हफ्ते के आखिर में थोड़ी राहत महसूस हो सकती है।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत पहले से बेहतर रहेगी। जो लोग लंबे समय से थकान या तनाव महसूस कर रहे थे, उन्हें राहत मिल सकती है। हालांकि नींद पूरी न होने की वजह से चिड़चिड़ापन रह सकता है। बाहर का ज्यादा खाना पेट खराब कर सकता है इसलिए खाने-पीने का ध्यान रखें। सुबह थोड़ा टहलना और पानी ज्यादा पीना आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता धीरे-धीरे अच्छा होता जाएगा। शुरुआत में थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन बाद में राहत मिलेगी। काम में मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। गुस्से में आकर कोई फैसला न लें। शांत रहेंगे तो कई काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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