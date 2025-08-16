Aries weekly Horoscope 17- 23 August 2025 saptahik mesh rashi ka rashifal future predictions मेष साप्ताहिक राशिफल : धन और स्वास्थ्य को लेकर रहें सावधान, फिजूलखर्ची से बचें, भाई-बहनों से हो सकता है विवाद, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23  अगस्त तक का समय…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 08:10 PM
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : कार्यक्षेत्र में सभी कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। समझदारी से फैसले लेकर अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करें। इस सप्ताह लव अफेयर में कमिटेड रहें। प्रेमी के साथ अधिक समय व्यतीत करें। ऐसा करने से आपका प्रेम अगले लेवल पर जाएगा। अनुशासन से कार्य करने की आदत से आपको कार्यक्षेत्र में फायदा होगा। निवेश पर ध्यान दें। इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल- सप्ताह के पहले भाग में रिलेशनशिप में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को लगेगा कि उनके परिवार ने उनके साथ धोखा किया है। अगर आपको लगे कि रिलेशनशिप में चीजें सही नहीं चल रही हैं तो आगे बढ़ जाएं। पिछले रिलेशनशिप की वजह से भी परेशानियां हो सकती हैं। शादीशुदा महिलाओं इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें अपने जीवनसाथी को खुश रखना है। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा। आज कहीं घुमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जहां आप रोमांटिक भी रहें और आपको आनंद भी आए।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में कार्य पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। बैंकर्स, अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल मैनेजर को इस सप्ताह सावधानी से कार्य करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नया संस्थान जॅाइन किया है वो सावधान रहें और सुझाव तब ही दें जब उनसे कहा जाए। आज कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि इसका असर आपकी अच्छी छवि पर न पड़े। जो छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह शुभ समाचार मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि समय के साथ ये समस्याएं दूर हो जाएंगी।

आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी लेकिन आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। आज पर्सनल चीजों के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बेमतलब की चीजों में धन खर्च न करें। बचत करें। बचत भविष्य के लिए जरूरी है। कुछ महिलाएं परिवार के किसी प्रोग्राम के लिए धन खर्च करके खुश होंगी। आज भाई-बहनों के साथ प्रोपर्टी संबंधित विवाद भी हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल- आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको स्किन, दांत और हड्डियों संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। गाड़ी सावधानी से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होगा। आज बच्चे भी सावधान रहें। एलर्जी या वायरस संबंधित इंफेक्शन हो सकता है।

