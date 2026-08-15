मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16-22 अगस्त तक का समय? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Aries Weekly Horoscope: इस सप्ताह मेष राशि वालों को रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा। सोमवार से बुधवार तक साझेदारी, बातचीत और कामकाज में प्रगति के अच्छे संकेत हैं। गुरुवार और शुक्रवार को खर्च, यात्रा, निवेश और अचानक आने वाली परेशानियों में सावधानी जरूरी रहेगी।

Aries Weekly Horoscope 16-22 August 2026: रविवार की शुरुआत चंद्रमा के कन्या राशि में आपके छठे भाव से होगी। काम, दिनचर्या, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और छोटे लेकिन जरूरी काम सामने रहेंगे। मन चाहेगा कि लंबित चीजें तुरंत निपटा दी जाएं, लेकिन हर बात सबके सामने रखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी योजना जानने की कोशिश कर सकता है। घर में भी अपनी अगली चाल पहले पक्की करें, फिर बताएं। यह छिपने का समय नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहने का समय है। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट पर होने वाला नक्षत्र बदलाव आपको बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दिलाएगा। छोटी गलती भी नजर आएगी। इसे चिंता में बदलने के बजाय सुधार में लगाएं। शरीर भी शुरुआत में आराम मांग सकता है। भोजन देर से करने, नींद कम लेने या लगातार स्क्रीन पर रहने की आदत तुरंत असर दिखा सकती है। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। यह बदलाव काम को व्यवस्थित तरीके से करने और जल्दबाजी कम रखने की सलाह देता है। सोमवार सुबह के नक्षत्र बदलाव के बाद मन किसी बातचीत को बार बार सोच सकता है। शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके सातवें भाव में आएगा। इसके साथ ही सप्ताह का मूड बदलने लगेगा। जीवनसाथी, पार्टनर, क्लाइंट और साझेदारी से जुड़े विषय महत्व लेंगे। जिस बात को अकेले संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सहयोग मिल सकता है। किसी लंबित कागजी काम, समझौते या चर्चा में आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। फिर भी कोई प्रस्ताव अच्छा लगते ही हां न कहें। शर्तें पढ़ें। जिम्मेदारी और समयसीमा साफ करें। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। इससे संबंधों में व्यवहारिकता बढ़ेगी। मंगलवार और बुधवार में सातवें भाव का चंद्रमा लोगों के साथ तालमेल की मांग करेगा। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव प्रतिक्रिया को तेज कर सकता है। सामने वाला आपकी बात से सहमत न हो तो इसे विरोध न मानें। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद बातचीत में गहराई आएगी। किसी साथी की बात के पीछे छिपी चिंता समझ आए तो माहौल बेहतर हो सकता है। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। भावनात्मक फैसले उसी समय न लें। रात को सोकर अगली सुबह फिर देखें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके आठवें भाव में आएगा। यही सप्ताह का संवेदनशील हिस्सा है। अचानक देरी, किसी भुगतान का अटकना, रोड पर झुंझलाहट, ऑफिस की अंदरूनी राजनीति या मन में अनावश्यक शक बढ़ सकता है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव चीजों को भीतर तक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। हर बात की तह तक जाना जरूरी नहीं है। जिस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है, उस पर प्रतिक्रिया न दें। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार तक ऊर्जा थोड़ी अनियमित रह सकती है। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव पुराने तनाव को फिर याद दिला सकता है। उसे बहस का कारण न बनाएं। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके नौवें भाव में जाएगा। इसके बाद मन हल्का होगा। यात्रा, सीखने, किसी बड़े से सलाह लेने या अपनी दिशा को नए नजरिए से देखने में राहत मिल सकती है। सप्ताह का अंत शुरुआत से ज्यादा साफ सोच के साथ होगा।

मेष राशि का लव राशिफल रिश्तों में इस सप्ताह सहयोग भी है और संवेदनशीलता भी। रविवार को छठे भाव का चंद्रमा आपको हर छोटी कमी तुरंत दिखा सकता है। पार्टनर ने कोई काम भूल गया, जवाब देर से दिया या घर की जिम्मेदारी आपके हिसाब से नहीं निभाई तो आप जल्दी टिप्पणी कर सकते हैं। यही बात टालनी है। सामने वाले का इरादा देखें, केवल तरीका नहीं। किसी निजी चिंता को अकेले लेकर घूम रहे हैं तो सोमवार शाम के बाद जीवनसाथी या भरोसेमंद साथी से बात करें। सातवें भाव में चंद्रमा आने के बाद बातचीत का दरवाजा खुलता है। आपकी समस्या का पूरा समाधान उसी दिन न मिले, फिर भी भावनात्मक बोझ हल्का होगा। मंगलवार और बुधवार निकटता बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, बशर्ते दोनों पक्ष अपनी बात पूरी कह सकें। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित, मित्र मंडली या काम से जुड़े संपर्क के साथ गंभीर बातचीत शुरू हो सकती है। इसे तुरंत रिश्ता या भविष्य की गारंटी न मानें। नियमित व्यवहार देखें। जो लोग दूरी, काम के समय या परिवार की व्यस्तता के कारण कम मिल पा रहे थे, उन्हें एक शांत मुलाकात या लंबी बातचीत का मौका मिल सकता है। साथ भोजन करना, टहलना या बिना फोन के आधा घंटा बैठना रिश्ते को मजबूत करेगा। गुरुवार से आठवें भाव का चंद्रमा संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। बाहर का तनाव घर के अंदर न लाएं। पैसा, परिवार या समय को लेकर मतभेद हो तो पुराने मुद्दों की पूरी फाइल न खोलें। शुक्रवार को खास तौर पर जिद कम रखें। सामने वाला आपकी बात काटे तो पहले उसका वाक्य पूरा होने दें। महिलाओं के साथ व्यवहार में सम्मान और धैर्य रखें। माता, बहन, जीवनसाथी या महिला सहकर्मी की बात को हल्के में लेना अनावश्यक दूरी पैदा कर सकता है। शनिवार दोपहर के बाद माहौल हल्का होगा। किसी धार्मिक जगह, शांत ड्राइव या परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में फिर सहजता आ सकती है। प्रेम इस सप्ताह बड़ी घोषणा से नहीं, समय पर मौजूद रहने से मजबूत होगा।

मेष राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत मेहनत मांगती है, लेकिन दिशा सही रखेंगे तो फायदा होगा। रविवार और सोमवार में प्रतियोगी परीक्षा, रिवीजन और कमजोर विषय पर काम करना उपयोगी है। छठे भाव का चंद्रमा आपको कमियों का पता जल्दी देगा। इसे निराशा की वजह न बनाएं। एक मॉक टेस्ट गलत गया तो उसी से अगली तैयारी की सूची बनाएं। दोस्तों से तुलना कम करें। सोशल मीडिया पर दूसरे की तैयारी देखकर अपना आत्मविश्वास न घटाएं। अपने नोट्स, अपनी गति और अपनी योजना पर टिके रहें। सोमवार शाम के बाद समूह अध्ययन, शिक्षक से सवाल या किसी सहपाठी से उपयोगी मदद मिल सकती है। नौकरी करने वालों को रविवार से ही ऑफिस की राजनीति से दूरी रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपकी बात को गलत संदर्भ में आगे बढ़ा सकता है। मेल और दस्तावेज साफ रखें। जो निर्णय मौखिक हुआ है, उसका छोटा लिखित रिकॉर्ड बना लें। सोमवार शाम से बुधवार तक मीटिंग, क्लाइंट बातचीत, साझेदारी और सहयोग वाले काम बेहतर चल सकते हैं। किसी लंबित चर्चा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम की स्थिरता देखेंगे। ज्यादा जोर से अपनी क्षमता साबित करने की जरूरत नहीं है। कारोबार करने वालों के लिए सप्ताह का मध्य बातचीत और प्रस्ताव के लिहाज से उपयोगी है। नई साझेदारी, नया सप्लायर, ग्राहक या सहयोग का मौका मिले तो पहले भूमिका और भुगतान की शर्त लिखें। पुराने बकाया या कागजी मामले में हलचल दिख सकती है। इसे अंतिम सफलता न मानें, लेकिन प्रगति के रूप में देखें। गुरुवार और शुक्रवार में आठवें भाव का चंद्रमा अचानक बाधा दे सकता है। मशीन, तकनीकी समस्या, पेमेंट गेटवे, दस्तावेज या यात्रा में देरी हो सकती है। बैकअप रखें। मीटिंग के लिए समय से निकलें। शनिवार दोपहर के बाद रणनीति पर बैठकर अगले सप्ताह का प्लान बनाना अच्छा रहेगा। दूर की यात्रा या प्रशिक्षण की चर्चा हो तो पहले तथ्य जुटाएं। इस सप्ताह करियर का सबसे बड़ा लाभ शांत प्रतिक्रिया और साफ रिकॉर्ड से मिलेगा।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल पैसे के मामले में शुरुआत से अनुशासन जरूरी है। रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। किसी गैरजरूरी खरीद के लिए लोन या क्रेडिट बढ़ाना बाद में मानसिक दबाव दे सकता है। जो खर्च अभी टाला जा सकता है, उसे कुछ दिन रोकना समझदारी होगी। छठे भाव का चंद्रमा बकाया, बिल और नियमित भुगतान की तरफ ध्यान दिलाता है। बैंक खाते, कार्ड की तारीख और आने वाले दस दिन के जरूरी खर्च लिख लें। छोटी सूची भी बड़ा फर्क डाल सकती है।सोमवार शाम से बुधवार तक सातवें भाव का चंद्रमा संयुक्त वित्त, जीवनसाथी की सलाह और व्यापारिक लेनदेन को सामने लाएगा। किसी रुके भुगतान, रिफंड या पुराने बकाया के बारे में सकारात्मक जवाब मिल सकता है। परिवार या ससुराल पक्ष से व्यावहारिक सहायता की संभावना हो तो उसे जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें। इसे नई खर्च की छूट न मानें। बचत बढ़ाने के लिए मंगलवार या बुधवार को निश्चित रकम अलग करना अच्छा रहेगा। जो निवेश समझ में नहीं आता, उसमें केवल किसी परिचित की बात सुनकर पैसा न लगाएं। गुरुवार और शुक्रवार में आठवें भाव का चंद्रमा जोखिम बढ़ा सकता है। निवेश, सट्टा, तेज रिटर्न या जल्दी कमाई की बात आकर्षक लगेगी, लेकिन इस समय सीमित और जांची हुई चाल ही ठीक है। किसी भी तरह के अनुमान आधारित निवेश को निश्चित लाभ न मानें। शुक्रवार को खास तौर पर बड़ा खर्च रोकें। वाहन, मरम्मत, यात्रा या घर से जुड़ा अचानक खर्च सामने आ सकता है। शनिवार दोपहर के बाद नौवें भाव का चंद्रमा आर्थिक सोच को लंबी अवधि की तरफ मोड़ेगा। बीमा, बचत, शिक्षा या भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह पैसा तेजी से बढ़ाने के बजाय स्थिर रखने की सोच ज्यादा मदद करेगी।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य में नियमितता सबसे बड़ा उपाय है। रविवार और सोमवार में थकान, पाचन की गड़बड़ी, शरीर में भारीपन या नींद अधूरी रहने का असर महसूस हो सकता है। यह किसी बड़े निष्कर्ष का संकेत नहीं है। पहले भोजन और नींद की दिनचर्या ठीक करें। खाली पेट बहुत चाय या कॉफी न लें। बाहर का तला हुआ खाना कम रखें। पानी नियमित पिएं। सुबह या शाम बीस मिनट चलना भी ऊर्जा को संतुलित करेगा। अगर किसी पुरानी परेशानी में बदलाव महसूस हो तो योग्य डॉक्टर की सलाह लें। मंगलवार और बुधवार में मानसिक तनाव कम हो सकता है क्योंकि सहयोग मिलने लगेगा। फिर भी लगातार बैठक, पढ़ाई या स्क्रीन के कारण गर्दन, आंख और कंधों में खिंचाव हो सकता है। हर घंटे दो मिनट उठें। यात्रा करते समय फोन देखने से बचें। गुरुवार और शुक्रवार में सड़क पर सावधानी ज्यादा जरूरी है। आठवें भाव का चंद्रमा ध्यान भटकने और मन में उलझन बढ़ा सकता है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। थके हैं तो थोड़ा रुकें। शारीरिक काम, उपकरण या जिम में भी गति दिखाने के बजाय तकनीक पर ध्यान दें। शुक्रवार को मूड हल्का नीचे जा सकता है। किसी परिणाम, देरी या दूसरे की बात का असर जरूरत से ज्यादा न लें। गुस्सा आए तो उसी समय लंबी बातचीत न करें। शनिवार दोपहर के बाद मन में आशा लौटेगी। खुली हवा, हल्की सैर, प्रार्थना या किसी शांत जगह पर थोड़ी देर बैठना उपयोगी होगा। सप्ताह भर अपने शरीर को काम की मशीन की तरह न चलाएं। ऊर्जा बचाकर चलेंगे तो काम भी ज्यादा टिकाऊ होगा और मन भी शांत रहेगा।