मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 15-21 मार्च तक का समय?
Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15-21 मार्च तक का समय…
Aries Weekly Horoscope 15-21 March 2026 saptahik Mesh Rashifal, मेष साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह मेष राशि वालों को स्पीड और प्रॉफिट दे सकता है। अपने आसान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जो शुरू किया है उसे पूरा करें। इस सप्ताह में प्रत्येक छोटी सफलता का जश्न मनाएं। बातचीत से भ्रम दूर होगा। अगर योजनाओं में बदलाव होता है, तो शांति से चीजों को मैनेज करें। परिवार और आपके दोस्त फुल सपोर्ट प्रदान करेंगे। अपनी एनर्जी का का बुद्धिमानी से उपयोग करें, डिसप्लिन में रहें और जल्द ही प्रगति निश्चित है। ये सप्ताह एकाग्रता, काम और छोटी-छोटी सफलताओं से भरा रहेगा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सामाजिक अवसरों को ओपन रखें। अपने विकल्पों को क्लियर रखें। शांति के साथ धैर्य से निरंतर प्रगति होती रहेगी।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 15-21 मार्च तक का समय?
मेष राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
सिंगल मेष राशि वालों को दोस्तों या सोशल कार्यक्रमों के माध्यम से किसी दयालु व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। ओपन रहें, मुस्कुराएं और शांति से जवाब दें। कपल्स के लिए, देखभाल के छोटे-छोटे कार्य लव लाइफ को एक्टिव रखेंगे। योजनाओं के बारे में ईमानदारी से बात करें और धैर्य से सुनें। जल्दबाजी या दबाव से बचें। निरंतर दयालुता विश्वास का निर्माण करती है। एक छोटा सा सरप्राइज या मैसेज मनोबल बढ़ाता है। सीमाओं का सम्मान करें और अपनी तारीफ जाहिर करें।
मेष राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर के मामले में अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रगति दर्शाने वाली छोटी परियोजनाओं को पूरा करें। अपनी मीटिंग में शांति से कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। व्यावहारिक विचार प्रेजेंट करें। टीम वर्क मददगार साबित होगा। किसी सहकर्मी की मदद के लिए आगे आएं और क्रेडिट साझा करें। अगर कोई फैसला क्लियर नहीं लगता है, तो कार्य करने से पहले फैक्ट्स को इकट्ठा करें। निरंतर प्रयास नेताओं द्वारा ध्यान आकर्षित करता है। ऑफिस की गॉसिप से बचें और शिष्टता बनाए रखें। ब्रेक का उपयोग एनर्जी बनाए रखने के लिए करें। आपका स्टेबल दृष्टिकोण विकास के नए अवसर खोलेगा और आसान प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक होगा।
मेष राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
फाइनेंशियल रूप से, ये सप्ताह सावधानी के साथ डिसीजन लेने और छोटी बचत करने के लिए अनुकूल है। दैनिक खर्चों पर नजर रखें और अचानक बड़ी खरीदारी से बचें। खर्चों को कम करने के आसान तरीके खोजें, जैसे कि साझा योजनाएं या स्थानीय विकल्पों का चुनाव करना। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कमिटेड होने से पहले रिसर्च करें और विश्वसनीय सलाह लें। किसी शौक या छोटे-मोटे काम से अतिरिक्त कमाई का अवसर मिल सकता है। किसी भी बोनस का कुछ हिस्सा बचाएं। पारिवारिक बजट पर बात करें और क्लियर प्राथमिकताएं निर्धारित करें। धैर्य बनाए रखें। योजना समय के साथ स्टेबिलिटी लाती है।
मेष राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप आसान लाइफस्टाइल का पालन करते हैं तो स्वास्थ्य स्टेबल रहेगा। जल्दी सोएं, फ्रेश होकर उठें और प्रतिदिन पर्याप्त पानी का सेवन करें। तनाव कम करने के लिए छोटी सैर, खिंचाव या हल्का योग करें। फ्रेश घर का बना शाकाहारी भोजन करें, जिसमें भरपूर फल और सब्जियां हों। गहरी सांस लेने या शांत प्रार्थना या ध्यान से तनाव को कंट्रोल करें। स्क्रीन से थोड़े-थोड़े समय के लिए ब्रेक लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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