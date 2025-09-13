Aries weekly Horoscope 14- 20 September 2025 saptahik mesh rashi ka rashifal future predictions मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries weekly Horoscope 14- 20 September 2025 saptahik mesh rashi ka rashifal future predictions

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 07:19 PM
share Share
Follow Us on
मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस सप्ताह आप जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। समस्याओं को सुलझाएंगे। रिश्तों में सुधार होगा। काम आसानी से चलेगा और छोटी-छोटी बचत करेंगे। इस सप्ताह धैर्य रखें और स्थिरता पर ध्यान दें। यह सप्ताह ठोस और ज़मीन से जुड़े कदम उठाने का है। दोस्तों और सहकर्मियों से क्लियर बातें करें। काम को तरीके से निपटाएं। भावनाओं को संतुलित रखें और थोड़ा-थोड़ा बचत भी करें। छोटे कदम ही भरोसेमंद नतीजे देंगे। अपने भीतर हल्का-हल्का सुधार करते रहें और मन को शांत रखें।

लव राशिफल- रिश्तों में सुधार आएगा। शांत रहें और दयालु बने रहेंगे। अविवाहित मेष राशि वाले जातकों की किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विनम्र रहें और प्रेमी से खुले मन से बात करें। जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। प्रेमी से क्लियर बातचीत करें। बहस में कड़े शब्द न कहें। नरम अंदाज़ अपनाएं। घरवालों के साथ समय बिताएं। परम्पराएं निभाएं।

करियर राशिफल- मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर काम के स्टेप्स पहले से तय करोगे तो जरूरी काम जल्दी पूरे होंगे। सहकर्मी तुम्हारी स्थिर मेहनत देखेंगे। बिना नाम चाहे मदद करें। मीटिंग में जल्दबाज़ी न करें। पहले नोट्स तैयार करें और शांति से बात करें। नए आइडिया भी काम आएंगे। किसी भी आइडिया को पहले छोटे स्तर पर आजमाएं। अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकते हैं। सौम्यता से हर जिम्मादारी को निभाएं। नए कौशल धीरे-धीरे सीखते रहें और बीच-बीच में छोटे विराम लेकर ध्यान और उत्पादकता बनाए रखें।

आर्थिक राशिफल- अगर खर्च पर ध्यान देंगे तो पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी-छोटी बचत करें। चानक खरीद से बचें और बड़े खरीद पर दोबारा सोच-विचार करें। गैरज़रूरी योजनाएं टाल दें। अचानक कोई छोटी पेमेंट कई से आ सकती है। शांत रह कर चीजों को संभालें। बजट योजना किसी भरोसेमंद मित्र या घरवाले से शेय़र कर सकते हैं। रोजमर्रा के खर्च के लिये उधार न लें। अपनी बचत से काम चलाएं। धैर्य से धीरे-धीरे आर्थिक स्थिरता आएगी और चिंता कम होगी।

स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य सुधारने के लिए साधारण दिनचर्या अपनाएं और पूरी नींद लें। दिन की शुरुआत हल्की कसरत या छोटी सैर से करें ताकि शरीर धीरे-धीरे सक्रिय हो। पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें और फल, अनाज, सब्ज़ी वाला संतुलित शाकाहारी भोजन लें। देर रात में भोजन करने या भारी नाश्ते से बचें। काम के बीच छोटी-छोटी छुट्टी लेकर आंखों को आराम दें और गहरी सांस लें। तनाव होने पर चुपचाप प्रार्थना, ध्यान या परिवार के किसी सदस्य से बात करें।

ये भी पढ़ें:शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से, घटस्थापना के लिए 2 मुहूर्त शुभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)