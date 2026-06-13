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मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून तक का समय…

मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता ठीक-ठाक रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ कामों को लेकर भागदौड़ रहेगी। एक-दो ऐसे काम भी सामने आ सकते हैं, जिन्हें आप टालते आ रहे थे। हालांकि धीरे-धीरे चीजें संभलती नजर आएंगी। सप्ताह के बीच में कोई अच्छी खबर मिल सकती है या किसी रुके हुए काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। घर और काम के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कुछ मामलों में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी करने से बात बिगड़ भी सकती है।

मेष राशि का लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए हफ्ता सामान्य रहेगा। साथी के साथ बातचीत होती रहेगी। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था तो उसे खत्म करने का मौका मिल सकता है। छोटी-छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। फिलहाल रिश्ते को समझने और समय देने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा।

मेष राशि का करियर राशिफल

नौकरी करने वालों के लिए हफ्ता व्यस्त रह सकता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आप स्थिति संभाल लेंगे। व्यापार करने वालों के लिए समय ठीक रह सकता है। पुराने ग्राहकों से फायदा मिलने की उम्मीद है। कोई पुराना संपर्क भी काम आ सकता है। अगर किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो अभी तैयारी पर ज्यादा ध्यान दें।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में यह हफ्ता सामान्य रहेगा। आमदनी आती रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों या किसी पुराने काम पर पैसा लग सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। इस हफ्ते बिना जरूरत के खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करें।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि काम की भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाने और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। बाहर का खाना ज्यादा खाने से बचें। सुबह या शाम थोड़ा टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे शरीर भी हल्का महसूस करेगा और मन भी।

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सलाह

इस हफ्ते हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ मामलों में चुप रह जाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने काम पर ध्यान रखें और बेवजह की बातों में समय बर्बाद न करें। धीरे-धीरे कई चीजें आपके पक्ष में होती नजर आ सकती हैं।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

पुरस्कार

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Ratna Samman
Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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