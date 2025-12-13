Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 14-20 दिसंबर तक का समय?

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14-20 दिसंबर तक का समय… 

Dec 13, 2025 06:41 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Weekly Horoscope 14-20 December 2025, मेष साप्ताहिक राशिफल: आपकी एनर्जी घर के काम और छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करेगी। दोस्त प्रैक्टिकल मदद दे सकते हैं। जल्दबाजी में वादे करने से बचें। किसी भी मामले में हां कहने से पहले सोचें। थोड़ी देर टहलने या हल्की सांस लेने से आपका फोकस बना रहेगा। सेविंग्स करें और परिवार के साथ छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगले हफ्ते के लिए लक्ष्य प्लान करें।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 14-20 दिसंबर तक का समय?

मेष लव लाइफ: इस हफ्ते आपकी रोमांटिक एनर्जी ध्यान आकर्षित करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार रहें। दयालु स्वभाव धीरे-धीरे विश्वास बनाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-मोटी जरूरतों के बारे में क्लियर बात करें और जब आपका पार्टनर कुछ शेयर करे तो सुनें। पैसे से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दों पर बहस करने से बचें। कनेक्शन को गहरा करने और एक साथ ज्यादा सिक्योर महसूस करने के लिए सुबह की सैर या चाय जैसी कोई आसान आदत साथ में करें। जब प्लान बदलें तो धैर्य रखें और परिवार की मदद भी स्वीकार करें। तारीफ दिल को खुश करती है और आज शांत, ईमानदार बातचीत शुरू कर सकती है।

करियर राशिफल: काम पर स्पीड से ज्यादा जरूरी है ऑर्गनाइजेशन। एक जरूरी काम को प्राथमिकता दें और उसे ध्यान से पूरा करें। किसी टीममेट की मदद करें और हो सकता है कि आप कोई उपयोगी तरीका सीख लें। फीडबैक लेते समय विनम्र रहें और सुधार के लिए इसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा काम लेने से बचें। छोटी, रियलिस्टिक डेडलाइन तय करें। दिन की शुरुआत में एक छोटा प्लानिंग सेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और तनाव कम करेगा, जिससे आपको चुपचाप पहचान मिलेगी। आने वाली मीटिंग्स में बात करने के लिए प्रोग्रेस के नोट्स रखें।

फाइनेंशियल राशिफल: आर्थिक रूप से ये सप्ताह लगातार छोटे-मोटे प्रॉफिट दिखा सकता है। बार-बार होने वाले खर्चों की जांच करें और सेविंग्स करने के लिए गैर-जरूरी चीजें कैंसल करें। जोखिम भरे जल्दी वाले निवेश या जान-पहचान वालों को बड़ी रकम उधार देने से बचें। अगर पेमेंट में देरी होती है, तो विनम्रता से फॉलो अप करें और रिकॉर्ड रखें। सेविंग्स को शॉर्ट-टर्म और इमरजेंसी हिस्सों में बांटने पर विचार करें। बजट की जांच करने से पता चलेगा कि खर्च कहां कम करना है। खुद को एक नॉर्मल, टेस्टी ट्रीट दें, जिसमें ज्यादा खर्च न हो और आज सलाहकार के साथ लक्ष्यों की समीक्षा करें।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी आम तौर पर अच्छी है लेकिन आराम जरूरी है। हर रात अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें और अकड़न कम करने के लिए सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें। ज्यादा पानी पिएं और खाने में फ्रेश फल, सब्जियां और गर्म मसाले शामिल करें। बिजी काम के दौरान छोटे ब्रेक लें ताकि धीरे-धीरे सांस ले सकें और कंधों को आराम दे सकें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। नींद की क्वालिटी में सुधार करने और रोजाना परिवार से जुड़ने के लिए म्यूजिक या पढ़ने के साथ एक शांत रूटीन आजमाएं।

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
