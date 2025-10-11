मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अक्टूबर तक का समय…

Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। दिमाग साफ रहेगा और नए काम शुरू करने का मन बनेगा। घर और ऑफिस, दोनों जगह छोटी-छोटी परेशानियां सुलझने लगेंगी। बस जल्दबाज़ी से बचें और किसी से बात करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। धैर्य और लगातार मेहनत इस हफ्ते आपकी ताकत रहेंगे।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार भरा माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात का मौका मिल सकता है- शायद दोस्तों या किसी सोशल इवेंट में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। छोटी-छोटी बातें मन में न रखें, इससे भरोसा और गहराई बढ़ेगी। इस समय रिश्ते में सादगी और समझदारी से पेश आएं। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। थोड़ा वक्त साथ बिताएं, बातें करें और एक-दूसरे को महत्व दें। यही आपका रिश्ता मजबूत करेगा।

करियर राशिफल: कामकाज में यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको अपने टैलेंट के हिसाब से नए मौके मिल सकते हैं। कोशिश करें कि एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान दें। अगर कहीं दिक्कत आए तो टीम या सीनियर से मदद लें। आपकी मेहनत और विनम्रता से लोग प्रभावित होंगे। ऑफिस में आपका भरोसा बढ़ेगा और छोटी-छोटी सफलता बड़े मौके में बदल सकती है। हफ्ते की शुरुआत में काम की प्लानिंग बना लें और बीच में थोड़ा आराम करते रहें ताकि तनाव न बढ़े।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में ये हफ्ता संतुलित रहेगा। खर्चों पर नजर रखें और बेवजह की खरीदारी से बचें। अगर कुछ खर्च करना हो तो काम या सेहत से जुड़ी चीजों पर करें। छोटी-छोटी बचत की आदत डालें, ये आगे काम आएगी। किसी को पैसे उधार देने से पहले सोचें। साथ ही छोटे कामों से या घर की पुरानी चीजें बेचकर थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई भी हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते सेहत अच्छी रहेगी अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक रखें। रोजाना हल्की सैर करें, पानी ज्यादा पिएं और समय पर सोएं। देर रात भारी खाना खाने से बचें। अगर थकान महसूस हो तो आराम करें और मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करें। मन हल्का रहेगा और स्ट्रेस भी कम होगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com