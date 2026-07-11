Mesh Saptahik Rashifal: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12-18 जुलाई तक का समय, पढ़ें विस्तृत राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सुस्ती और बेचैनी के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर और पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम संबंधों में समझदारी और बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी। खर्च सोच-समझकर करें और सेहत के लिए खानपान व दिनचर्या का ध्यान रखें।
Aries Weekly Horoscope 12-18 July 2026, मेष साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सुस्ती और बेचैनी के साथ हो सकती है। मन एक जगह टिकेगा नहीं, लेकिन भीतर आत्मविश्वास धीरे-धीरे बढ़ेगा। कोई एक साहसी फैसला पूरे मूड को बदल सकता है। मंगल आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, पर जल्दबाजी से बचना होगा। पुराने दोस्त का संदेश या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिनचर्या में नई हलचल ला सकती है।
मध्य सप्ताह से माहौल हल्का होगा। परिवार से सुकून मिलेगा और दोस्तों के साथ बातचीत मन को बाहर निकालेगी। घर, वाहन, संपत्ति या घरेलू सुविधा से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। मां या किसी बड़े का सहयोग राहत देगा। सप्ताहांत में उत्साह लौटेगा और आप अपनी मेहनत का असर महसूस करेंगे।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में शुरुआत शांत रहेगी। बहुत बड़े भावनात्मक इशारे की उम्मीद न रखें। सामान्य बातचीत, चाय पर बैठकर बजट या घर की बात करना भी रिश्ते को मजबूत करेगा। जीवनसाथी से बात करते समय मांग कम और समझ ज्यादा रखें। मंगलवार के आसपास सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे, जिससे आपका मूड घर में भी बेहतर रहेगा।
मध्य सप्ताह रिश्तों को गर्माहट देगा। परिवार या किसी छोटे आयोजन में साथ जाना अच्छा लगेगा। विवाहित लोग घर, सजावट या भविष्य की योजना पर मिलकर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए किसी सामाजिक जगह पर सहज बातचीत दिलचस्प हो सकती है। शनिवार प्रेम के लिए नरम रहेगा। बच्चों से भी खुशी या गर्व का भाव मिल सकता है।
मेष राशि का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में शुरुआत अनुशासन मांगती है। मन पूरी तरह तैयार न हो, फिर भी दिशा चुनते ही रफ्तार बढ़ेगी। कोई कठिन असाइनमेंट, रुकी फाइल, मीटिंग में बोलना या पढ़ाई की नई योजना आपके लिए उपयोगी हो सकती है। मंगलवार को दबाव बढ़ सकता है, इसलिए एक समय में एक ही काम पूरा करें।
मध्य और अंतिम भाग करियर के लिए बेहतर हैं। शुक्रवार पढ़ाई, नौकरी और प्रतियोगी तैयारी के लिए मजबूत रहेगा। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और वरिष्ठ आपकी नियमित मेहनत देख सकते हैं। कारोबार में यात्रा या विस्तार की बात उठे तो तथ्य जांचकर आगे बढ़ें। खिलाड़ी और परफॉर्मेंस से जुड़े लोग भी अच्छा कर सकते हैं।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में इस सप्ताह मेहनत ही रास्ता है। जल्दी लाभ की उम्मीद न करें। अतिरिक्त काम, क्लाइंट फॉलोअप या समय पर काम पूरा करने से धन प्रवाह बनेगा। शुरुआती दिनों में खर्च व्यावहारिक रखें। परिवार या माता पक्ष से कोई सहयोग मिले तो उसे समझदारी से संभालें।
बुधवार के बाद बचत पर ध्यान दें। घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या सुविधा की चीजों पर खर्च का मन हो सकता है। जरूरत और दिखावे में फर्क रखें। शनिवार को कोई वित्तीय फैसला अच्छा लग सकता है, पर रकम सीमित रखें। कारोबार में बड़ा कदम सोच-समझकर ही लें। इस सप्ताह धन दिखावे से नहीं, मेहनत और संयम से टिकेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर शुरुआत में मिश्रित संकेत देगा। आलस रहेगा, पर मन बेचैन रहेगा। भोजन, नींद और पानी की दिनचर्या ठीक रखें। मंगलवार को वाहन चलाते समय सावधानी रखें। बाहर का ज्यादा तला भोजन पाचन बिगाड़ सकता है। चंद्रमा की स्थिति मन को जल्दी प्रभावित करेगी, इसलिए भावनात्मक थकान को भी समझें।
बुधवार से तनाव कम होगा। परिवार की हंसी, दोस्तों से बात और थोड़ा खुला माहौल मन को राहत देगा। शुक्रवार और शनिवार ऊर्जा बेहतर रहेगी। व्यायाम, खेल या पुरानी स्वास्थ्य दिनचर्या में लौटने के लिए समय अच्छा है। आनंद लें, पर अति न करें। शरीर को नियमितता चाहिए, दबाव नहीं।
सप्ताह की सलाह
पहले ठहरें, फिर पूरे भरोसे से आगे बढ़ें। खर्च, वाहन और भोजन में सावधानी रखेंगे तो सप्ताह अच्छे परिणाम देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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