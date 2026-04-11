मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Weekly Saptahik Horoscope : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय…
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते की शुरुआत में आपके मन में रहेगा कि अब जो काम रुके हुए हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए। कुछ फैसले काफी समय से टल रहे होंगे, जिन पर अब ध्यान जाएगा। शुरुआत में थोड़ी जल्दीबाज़ी हो सकती है, लेकिन हफ्ता आपको धीरे चलकर काम करने की सलाह देगा। बीच में आपको खुद समझ आने लगेगा कि क्या जरूरी है और क्या इंतजार कर सकता है। हफ्ते के आखिर तक चीजें ज्यादा साफ दिखने लगेंगी और मन भी थोड़ा हल्का रहेगा।
आगे पढ़ें मेष राशि का करियर, आर्थिक, लव और स्वास्थ्य राशिफल
मेष राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता सिंपल रहने का है। शुरुआत में छोटी-छोटी बातें आपका ध्यान भटका सकती हैं। कोई काम बार-बार रुक सकता है या बीच में अटक सकता है। ऐसे में हर चीज पर एक साथ ध्यान देने के बजाय एक जरूरी काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा। ऑफिस में किसी एक मुद्दे को सुलझा लेते हैं, तो बाकी काम अपने आप आसान लगने लगेंगे। सीनियर्स से बात करते समय बात को घुमाने के बजाय सीधे रखें। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसे साफ बता दें। ज्यादा रिएक्ट करने से बात बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता एक ही चीज पर टिके रहने का है। बहुत ज्यादा चीजें एक साथ करने की कोशिश उल्टा असर डाल सकती है।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर हफ्ता ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी रहेगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता, लेकिन छोटी-छोटी जगह से पैसा निकल सकता है। खासकर शुरुआत में बिना सोचे खर्च करने से बचें। बीच हफ्ते में आपको खुद महसूस होगा कि कहां पैसा ज्यादा जा रहा है। कुछ खर्च सिर्फ आदत की वजह से चल रहे होंगे, उन्हें रोकने का मौका मिलेगा। निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें। अभी सोच-समझकर छोटे फैसले लेना ज्यादा सही रहेगा।
मेष राशि का लव राशिफल- रिश्तों में यह हफ्ता थोड़ा मिला-जुला रह सकता है। शुरुआत में आप खुद को थोड़ा अलग रखना चाह सकते हैं। सामने वाले को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। बीच में बातचीत से चीजें बेहतर हो सकती हैं। छोटी-छोटी बातों को ज्यादा तूल न दें। अगर कुछ कहना है तो साफ कहें, इशारों में बात करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए हफ्ते के आखिर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे बात करना आसान लगे। चीजें धीरे-धीरे आगे बढ़ सकती हैं।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में शुरुआत में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन बीच में थकान महसूस हो सकती है। शरीर में हल्का तनाव जमा हो सकता है, खासकर कंधों और गर्दन में। जरूरत से ज्यादा काम करने से बचें। समय पर खाना और नींद पूरी करना जरूरी रहेगा। दिन में थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे तो बेहतर महसूस होगा।
सुझाव- हर चीज तुरंत करने की जरूरत नहीं है। जो काम सही समय पर होता है, वही टिकता है।
लकी नंबर: 3
शुभ रंग: लाल
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
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