मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 11-17 जनवरी तक का समय?

मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 11-17 जनवरी तक का समय?

संक्षेप:

Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11-17 जनवरी तक का समय…

Jan 10, 2026 07:18 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Weekly Horoscope 11-17 January 2026, मेष साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह क्लियर ऑप्शन और जरूरी कामों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। छोटी-छोटी योजनाएं बनाएं, शांति से बात करें, और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार करें ताकि आप अपने गोल्स के साथ आगे बढ़ सकें और धैर्य बनाए रखें। आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहेंगे। जबकि दोस्त आपकी योजनाओं को बढ़ावा देंगे, छोटी जीत स्पीड बनाएगी, और अपजे स्टेबल कदम रोजाना प्रगति की ओर ले जाएंगे।

मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 11-17 जनवरी तक का समय?

मेष राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: अपने पार्टनर से प्यार से बात करें और बोलने से ज्यादा सुनें। छोटे-मोटे इशारे मायने रखते हैं। इसलिए मदद का हाथ या तारीफ रिश्ते को मजबूत बनाएगी। सिंगल लोगों को परिवार या सोशल इवेंट में दोस्ती प्यार में बदलते हुए मिल सकती है। घर की दिनचर्या और पारिवारिक रीति-रिवाजों का सम्मान करें। किसी नॉर्मल एक्टिविटी में शामिल होना या साथ में पूजा-पाठ करना, मंदिर जाना शांति और नजदीकी ला सकता है। जब पुरानी दिक्कतें सामने आएं तो धैर्य बनाए रखें। आज कठोर शब्दों की तुलना में कोमल शब्द आपके बीच की दूरियां कम kर सकते हैं।

मेष राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह अपनी योजनाओं को आसान रखें और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम पूरा करें। सहकर्मियों से क्लियर रूप से बात करें और जरूरी अपडेट शेयर करें ताकि दूसरे आपका सपोर्ट कर सकें। नए काम आपको अट्रैक्टिव लग सकते हैं। ऐसे काम चुनें, जो आपकी स्किल्स से मेल खाते हों। एक छोटी सी सफलता आपकी मेहनत को साबित करेगी और एक छोटी टीम का नेतृत्व करने का मौका भी ला सकती है। मैनेजर के साथ शांति से काम करें, ऑफिस के नियमों का पालन करें, और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार भी करें ताकि आत्मविश्वास के साथ प्रगति बढ़ती रहे।

मेष राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप अपनी जरूरतों पर फोकस करेंगे तो इस सप्ताह पैसे के मामले आपके लिए स्टेबल रहेंगे। रोजाना के छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और जल्दबाजी की खरीदारी से बचें। एक छोटा पेमेंट या रिफंड मिल सकता है, जो एक योजना में मदद करेगा। अगर आपको अतिरिक्त धन या लोन चाहिए, तो अप्लाई करते समय क्लियर रूप से समझाएं। किसी भी अतिरिक्त कमाई का एक छोटा हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए बचाएं और रिस्क भरी योजनाओं या प्रस्तावों से बचें। इस सप्ताह लेन-देन का क्लियर रिकॉर्ड रखें।

मेष राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: अगर आप अच्छी तरह आराम करते हैं और हर दिन थोड़ा टहलते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। मन को शांत करने के लिए छोटी सैर, आसान स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने की कोशिश करें। पर्याप्त पानी का सेवन करें, ताजी सब्जियों और फलों के साथ सादा भोजन करें, और खाने का समय नियमित रखें। स्क्रीन से ब्रेक लें और दिनभर काम करके थोड़ा जल्दी सोएं। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या डॉक्टर से बात करें और सलाह का पालन करें। रोजाना सुबह साधारण स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
