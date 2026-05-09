मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 10-16 मई तक का समय कैसा रहेगा?

Aries Weekly Horoscope, Mesh Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10-16 मई तक का समय…

Aries Weekly Horoscope 10-16 May 2026 saptahik Mesh Rashifal, मेष साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत में पैसों या काम से जुड़ा कोई मामला काफी उम्मीद जगा सकता है। ग्रहों का सपोर्ट कोई अच्छा मौका, काम की सलाह या आपकी मेहनत को लेकर एक सकारात्मक एहसास दिला सकता है। लेकिन इसे रातों-रात जीत न समझें। इसे एक ऐसे मौके की तरह देखें, जहां अभी आपको कदम-दर-कदम आगे बढ़ना है। इस सप्ताह आपका ध्यान अपनी इंकम, स्किल्स, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रहेगा। सप्ताह के बीच में कोई प्रैक्टिकल बातचीत यह क्लियर कर देगी कि आपकी मेहनत कहां रंग ला रही है। अगर कोई आपके काम की तारीफ करे, तो जोश में आकर बहुत बड़े वादे न कर बैठें। किसी भी पेमेंट या वर्क ऑफर के मामले में यह जरूर देखें कि उससे आपको असल में क्या मिल रहा है। वीकेंड तक आप पैसों से जुड़ी बेहतर आदतों की ओर बढ़ेंगे। बजट सुधारना हो या समय का सही इस्तेमाल, एक छोटा सा बदलाव आपके अगले कदम को मजबूत बनाएगा।

मेष राशि के लिए 10-16 मई तक का समय कैसा रहेगा? मेष राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पैसों की चिंता या काम का प्रेशर अपने लहजे में न आने दें। समय और सपोर्ट को लेकर की गई एक नॉर्मल बातचीत आप दोनों को सुकून देगी। सिंगल्स का ध्यान किसी ऐसे इंसान की तरफ जा सकता है, जो मेहनत और महत्वाकांक्षा की कद्र करता हो। कोई आकर्षण साझा मूल्यों या भविष्य की प्लानिंग पर बातचीत के जरिए शुरू हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में जल्दबाजी न करें। सामने वाले को अपना व्यवहार दिखाने का समय दें। प्यार तभी सफल है, जब वह आपकी अपनी पहचान को न बिगाड़े।

मेष राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल काम में आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको यह चुनना होगा कि अपनी एनर्जी कहां लगानी है। एम्प्लॉइज को सीनियर से मदद या अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है। हर हाथ आने वाले मौके को न एकसेप्ट करें, सिर्फ उसे चुनें, जो आपके करियर को लंबी रेस में मजबूत बनाए। बिजनेस करने वाले जातकों को अपनी सर्विस की क्वालिटी, या काम को पेश करने के तरीके पर सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि वे बहुत सारी चीजों के पीछे भागने के बजाय बेसिक्स पर लौटें। इस सप्ताह आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत कहां नोटिस की जा रही है और कहां आपको बेहतर शर्तों की मांग करनी चाहिए। सिर्फ बिजी न रहें, बल्कि वह काम करें, जो आपकी पोजीशन को मजबूत करे।

मेष राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल पैसों के मामले में इस सप्ताह स्टेबिलिटी जरूरी है। इंकम, खर्च और सेविंग्स, सब पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा मूड होने पर आप ट्रीट के नाम पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इसलिए पेमेंट करने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह आपके प्लान में फिट बैठता है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए फैक्ट्स और सब्र की जरूरत है। ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेडिंग न करें। अगर पैसों को लेकर कोई बात हो, तो अपनी बात सम्मान के साथ लेकिन मजबूती से रखें। आपको समझ आएगा कि कौन सा काम वाकई आपको आगे ले जा रहा है। एक छोटी सी सेविंग्स की आदत आपका बड़ा सपोर्ट बन सकती है।

मेष राशि का इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल इस सप्ताह की शुरुआत में एनर्जी काफी हाई रहेगी, पर इसे एक साथ खर्च न करें। अगर आप जरूरत से ज्यादा खुद को थकाएंगे, तो सिरदर्द, नींद में बदलाव या शरीर में गर्मी जैसी समस्या हो सकती है। अपने कॉन्फिडेंस को बेचैनी न बनने दें। खाने-पीने का समय तय रखें और काम की चिंताओं को बिस्तर तक न ले जाएं। वॉक, स्ट्रेचिंग और भरपूर पानी का सेवन करें। अगर मन बेचैन हो, तो पहले शरीर की स्पीड धीमी करें, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। इस सप्ताह आराम को नजरअंदाज न करें, भले ही आप काम को लेकर बहुत उत्साहित हों।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)