मेष साप्ताहिक राशिफल: मेष राशि के लिए 10 से 16 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Aries Weekly Horoscope 10-16 August 2025, Mesh Rashi Ka Rashifal Saptahik : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 08:49 PM
Aries Weekly Horoscope, मेष साप्ताहिक राशिफल: प्रेम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। ऑफिस में नए काम शुरू करें। आर्थिक समृद्धि विलासिता की वस्तुएं खरीदने का मौका देती है। आपको छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मेष राशि के लिए 10 से 16 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा-

मेष लव लाइफ: लव लाइफ के लिए समय निकालें। प्यार के मामले में ज्यादा खुलकर बात करें। आपका साथी आपसे एक अच्छा श्रोता बनने की उम्मीद कर सकता है। रिश्ते को बचाने के लिए पुराने जख्मों को कुरेदना भी जरूरी नहीं है। कुछ छोटे-मोटे अहंकार के मुद्दे भी हो सकते हैं, जिनका तुरंत सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए हर दिन अपने प्रेमी से बात करनी चाहिए। सिंगल जातकों को नया प्यार मिल सकता है।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आपका प्रोफेशनल जीवन चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि आपको कई नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आपको कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। ये क्लियर करना होगा कि आप एक साथ कई काम करने में माहिर हैं। ऑफिस में आपकी राय और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। सीनियर पदों पर आसीन लोगों को यह क्लियर करना चाहिए कि टीम के सदस्यों के साथ कोई पक्षपात व्यवहार न किया जाए। आप क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सप्ताह का दूसरा भाग प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी अच्छा है, जिसके पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं।

धन राशिफल: धन का आगमन होगा, और बैंक लोन चुकाने की भी संभावना है। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है, जबकि वरिष्ठ लोग बच्चों के बीच धन का बंटवारा करने के बारे में सीरियस हो सकते हैं। आप शेयर मार्केट या व्यवसाय में समझदारी भरे निवेश पर भी विचार कर सकते हैं। एक्सपर्ट से बात करें और राय लें। कुछ व्यापारियों को आगे विस्तार के लिए अतिरिक्त धन मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी। उम्रदराज लोगों को नींद न आने की समस्या होगी, और महिलाओं को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, लेकिन यह ज्यादा सीरियस नहीं होगी। आपको अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको मीठा खाने का मन हो सकता है, लेकिन इनसे परहेज करना आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा। शराब और तंबाकू दोनों से परहेज करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

