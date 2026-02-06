मेष राशिफल 7 फरवरी 2026 : मेष वाले नई फाइनेंशियल डील साइन करेंगे, लवलाइफ में एक्स के कारण आ सकती है दिक्कत, पढ़ें राशि
Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Daily Horoscope 7 February 2026 :राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।मेष वाले नई फाइनेंशियल डील साइन करेंगे, लवलाइफ में एक्स के कारण आ सकती है दिक्कत।
Aries Horoscope Today 7 February 2026: मेष राशि वालों को लवलाइफ की सभी परेशानियों को संभालना होगा, इसके लिए आपको ईमानदारी से सोल्यूशन देखना है। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय रह सकती है। आज रिलेशनशिप में भी छोटी दिक्कतें बड़ी होकर आपको प्रॉब्लम देंगी, जब तक आप इन्हें सोल्व नहीं करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए मिक्स रहेगी। फाइनेंस और हेल्थ दोनों के लिए चैलेंज रहेंगे। इसलिए दोनों चैलेंज से आपको कई तरीके की परेशानियों से बाहर निकलना है।
मेष लव राशिफल
आपके लव अफेयर में आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो अपने एक्सप्रेशन को लेकर सावधान रहें, कोई ऐसी हरकत ना करें, जो पार्टनर को पसंद ना हो। आपके लिए पार्टनर की मिस कॉल भी आ सकती है, जो पार्टनर के सामने दिखने पर आप दोनों के बीच बहस का एक कारण बन सकती है। आज आपका पार्टनर आपसे इस बात को लेकर चिढ़ सकता है और आपसे जिद्द कर सकता है। आपको इसको कोमल तरीके से संभालना होगा। सिंगल महिलाएं किसी सोशल फंग्शन अटेंड करते समय प्रपोजल पा सकती है। शादीशुदा लोगों को परिवार के साथ दोपहर में बातचीत में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए परिवार में बात करते समय थोड़ा सावधान रहना होगा।
मेष करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल लाइफ में आपको धैर्य रखने की जरूरत होगी। आज आपके सामने ऐसे काम आ सकते हैं, जो रिवर्क की डिमांड कर सकते हैं।आज ऑफिल लाइफ में आपको बेकार की बहस और किसी की आलोचना करने को लेकर अवाइड करना चाहिए। आज आपको किसी ऐसे काम के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें डेडलाइन काफी टाइट होंगी और आपको काफी मेहनत करनी होगी। आज प्रोफेशनल लाइफ में आपका काम के प्रति कमिटमेंट प्रॉडक्टिव पल लाएगा, इससे आपको आने वाले समय में अप्रेजल और प्रमोशन भी मिल सकता है।जो लोग टेक्सटाइल स्टील प्रॉडक्ट्स और फुटवियर से जुड़े हैं। वो अपने बिजनेस को नए जगह ले जाने के लिए नए मौके पाएंगे और ले जाने में सक्सेसफुल भी रहेंगे।
मेष मनी राशिफल
आज वेल्थ आपके लिए खास रहेगा, आपको आज लीगल मामलों में भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पैसों की जरूरत आज घर में भी हो सकती है, खासकर किसी मेडिक कारणों से पैसा घर में चाहिए होगा। किसी की बीमारी के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कुछ महिलाएं आज प्रोपर्टी से जुड़े मामलों में सैटलमेंट करते समय जीत भी सकती हैं। आपके लिए जरूरी है कि आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। आप अपना लक भी रिअल एस्टेट में भी लगा सकते हैं और फिक्सड डिपॉजिट में भी पैसा लगा सकते हैं। आप आज वाहन भी खरीद सकते हैं। बिजनेस नई फाइनेंशियल डील को साइन करने में भी कामयाब हो पाएंगे।
मेष हेल्थ राशिफल
आज मेष राशि वालों को सीढ़ियां का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना होगा। आपको सिर के ऊपर भारी सामान नहीं उठाना होगा, इसे उठाते समय आपको चोट लग सकती है। आप गिर सकते हैं। आज ब्रीदिंग से जुड़ी दिक्कत भी आपको परेशान कर सकती है। अगर ब्रीदिंग से जुड़ी दिक्कत आपको है, तो आपको धूल भरी जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपनी डाइट और फिटनेस को बनाए रखेंगे। आपकी डाइट और वर्कआउट में अगर कोई बदलाव आते हैं. तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बच्चों में खेलते समय चोट लग सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां