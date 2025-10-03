Aries Today Horoscope 4 October 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 4 अक्टूबर: आज जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 4 अक्टूबर: आज जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 4 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 3 Oct 2025 08:05 PM
Aries Horoscope Today 4 October 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों को आज आप अपने लक्ष्यों में स्पष्टता और टास्क करने का साहस पाएंगे। प्रैक्टिकल प्लानिंग, लगातार कोशिश और सम्मानजनक बातचीत रिजल्ट लाते हैं। भरोसेमंद लोगों के साथ काम शेयर करें, छोटे लक्ष्य सेट करें और छोटी जीतों को रिवार्ड पाएं। धैर्य रखें, छोटी-मोटी असफलताओं से सीखें और अपना ध्यान ग्रोथ पर फोकस रखें।

मेष लव राशिफल- रोमांस आज गर्मजोशी भरा और उत्साह से भरा नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं, तो दयालुता से बोलें और इंटरेस्ट दिखाएं , एक सिंपल मैसेज या सच्ची तारीफ एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत कर सकती है। कपल के लिए कोमलता से सुनने से भरोसा बढ़ता है, छोटी-छोटी खुशियां शेयर करें और साथ में एक शांत पल की प्लानिंग बनाएं। ईमानदार, धैर्यवान और दयालु बनें और छोटे-छोटे केयर के टास्कों से आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है।

मेष करियर राशिफल- काम पर आपकी एनर्जी पर दूसरों का ध्यान जाएगा और यह नए दरवाजे खोल सकता है। कार्यों को धैर्य भरे फोकस के साथ हल करें और बड़े टास्कों को छोटे, क्लियर स्टेप में बांटें। अपने आइडिया को सिंपल शब्दों में शेयर करें और अनिश्चित होने पर सवाल पूछें। टीमवर्क आपको प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, लगातार कोशिश और विनम्र बातचीत दिन के अंत तक सम्मान, नए मौके और ग्रोथ की संतुष्टि से भरी फीलिंग दिलाएगा।

मेष आर्थिक राशिफल- अगर आप सावधानी से प्लानिंग बनाते हैं तो धन से जुड़े मामले स्थिर रहेंगे। जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और अचानक फिजूलखर्ची से बचें। इस समय की छोटी बचत बाद में अचानक सामने आने वाले खर्चों को कवर करने में मदद करेगी। अगर आप खरीदारी पर विचार कर रहे हैं, तो ऑप्शन की तुलना करें और किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिस पर आप विश्वास करते हैं। एक शांत, धैर्य से भरा नजरिया आपके वित्त को स्थिर रखेगा और निकट भविष्य में बड़े ऑप्शन के लिए आत्मविश्वास लाएगा। छोटे विकल्प अब भविष्य की प्लानिंग में मदद करेंगे।

मेष सेहत राशिफल- आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आराम भी जरूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए हल्के-फुल्के मूमेंट से शुरुआत करें, जैसे थोड़ी देर वॉक करना और हल्की स्ट्रेचिंग। पर्याप्त पानी पिएं और काम के दौरान थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लें। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो अपने माइंड को शांत करने के लिए सांस लेने या नेचर में थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
