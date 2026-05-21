मेष राशिफल 22 मई 2026: मेष राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार, रूके हुए धन की होगी वापसी
Aries Horoscope Today 22 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 22 May 2026, Aaj ka mesh rashifal, आज का मेष राशिफल: मंगल स्वगृही और अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आज मेष राशि वालों के जीवन में विशेष प्रभाव डाल रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आपको मानसिक रूप से अधिक सजग बनाएगी। दिन के कई कार्य आपके पक्ष में जाते दिखाई देंगे और लंबे समय से रुकी योजनाओं में गति आने की संभावना बनेगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। परिवार की परेशानियों को सुलझाने के लिए दिन उत्तम रहने वाला है।
पढ़ें आज का मेष राशिफल-
मेष स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। हालांकि अनियमित खानपान और अधिक थकान से बचना आवश्यक रहेगा। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम आपको और अधिक सकारात्मक बनाएगा।
मेष लव राशिफल: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में भावनात्मक निकटता बनी रहेगी। संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और भविष्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार नया मोड़ ले सकता है।
मेष करियर राशिफल: करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के लिए सराहना मिल सकती है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई देगी। रुका हुआ धन वापस मिलने या किसी लाभदायक योजना के सफल होने की संभावना है। निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे, जिनका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा।
मेष आर्थिक राशिफल: मेष राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपको आकस्मिक धन लाभ होने के संकेत हैं। किसी अटके हुए धन की वापसी से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। आज खर्चों पर नजर रखें, वरना आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ या ऑनलाइन लेनदेन में भी सावधानी बरतना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है।
कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। जल्दबाजी से बचेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। ग्रहों का सहयोग आपको कई मामलों में राहत और सकारात्मक परिणाम देगा। शुभता बनाए रखने के लिए ईश्वर का स्मरण अवश्य करें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान