मेष राशिफल 19 सितंबर: आज होगा धन लाभ लेकिन खर्चों पर रखें कंट्रोल, टीम सेशन में नहीं खोएं कंट्रोल

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 19 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 18 Sep 2025 08:26 PM
Aries Horoscope Today 19 September 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वाले आज रिलेशनशिप में खुशियां फैलाएं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें और अपनी क्षमता साबित करें। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन सेहत चिंता का विषय रहने वाली है।

मेष लव राशिफल- लव अफेयर में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है और इससे परेशानी हो सकती है। आज आप अपने लवर से खुलकर बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। छोटी-मोटी गलतफहमियों के बाद भी आपका लवर आपके साथ समय बिताना पसंद करेगा। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां आपका लवर किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से प्रभावित हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं को दिन के दूसरे भाग में आज अपने जीवनसाथी पर नजर रखने में सावधानी बरतनी चाहिए।

मेष करियर राशिफल- आपको वर्कप्लेस पर नए चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई सीनियर आपके कमिटमेंट पर सवाल उठाएगा, जो आपके कोशिशों को कम करने की कोशिश भी कर सकता है। टीम सेशन में अपना कंट्रोल नहीं खोएं। अनैतिक कार्यों को करने का प्रेशर रहेगा, लेकिन उनसे सहमत नहीं हों वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है। आप कुछ ऐसे टास्कों की भी उम्मीद कर सकते हैं जिनमें ज्यादा घंटों तक काम करने की जरूरत होगी। जो लोग मैनेजरों या फाइनेंस प्रोफाइल रखते हैं उनके लिए आज मुश्किल समय होगा।

मेष आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। आर्थिक मामलों पर दोस्तों समेत किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्ज चुकाने में परेशानी आ सकती है, लेकिन शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं और रियल एस्टेट निवेश का एक अच्छा सोर्स है। कुछ लोगों को घर में बड़े-बुजुर्गों पर खर्च करने की जरूरत होगी।

मेष सेहत राशिफल- जिन लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियां हैं, उन्हें स्पेशल मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। गले में इंफेक्शन, माइग्रेन और जोड़ों में हल्का दर्द आज आम रहेगा। आपको डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं और ओरल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। अनहेल्दी एरेटेड ड्रिंक को छोड़ दें और उनकी जगह पर हेल्दी ड्रिंक्स खासतौर पर फ्रेश फूट्स का जूस पिएं। आप आज तंबाकू और एल्कोहल दोनों छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
