मेष राशिफल 18 सितंबर: आज खर्चे ज्यादा होंगे, सिंगल लोगों की लाइफ में आ सकता है कोई खास शख्स

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 18 September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 17 Sep 2025 08:31 PM
Aries Horoscope Today 18 September 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों को आज लव अफेयर और ऑफिशियल वर्क दोनों में बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक खुशहाली बेहतर निवेश सुनिश्चित करती है। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी भी आपको परेशान नहीं करेगी।

मेष लव राशिफल- आज लव अफेयर को क्रिएटिव और बिजी रखें। छोटी-मोटी परेशानियों के बावजूद आप दोनों एक साथ समय बिताना पसंद करेंगे। नए लवर्स के लिए दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण रहने वाला है और माता-पिता के साथ लव अफेयर पर बातचीत करने के लिए भी दिन का दूसरा भाग अनुकूल है। सिंगल जातक यह उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, कोई उनकी लाइफ में आएगा। एक्स लवर के साथ पुनर्मिलन होगा जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर हो सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को घर में बातचीत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर बड़े-बुजुर्गों से।

मेष करियर राशिफल- अपने करियर में एक्सल पाने के कई मौकों की खोज करनी चाहिए। चैलेंज के बावजूद आप अपनी योग्यता साबित करने में सफल रहेंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट या क्रिएटिव पक्ष से जुड़े नए काम कर सकते हैं और जो लोग जरूरी प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें आज नए विचारों के साथ आने की जरूरत हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको क्लाइंट से जुड़े मामलों को हैंडल करने में मदद करेगी। जो लोग जॉब इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बिजनेसमैन लोकल अथॉरिटी के साथ ऐसे मामले डेवलप कर सकते हैं जो तुरंत हल की डिमांड करते हैं।

मेष आर्थिक राशिफल- आज रियल एस्टेट में निवेश करने का भी अच्छा समय है। आज खर्चे ज्यादा होंगे और एक प्रोफेशनल आर्थिक मार्गदर्शक बहुत मददगार साबित होगा। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के इच्छुक हैं वे इस विचार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली के अंदर संपत्ति के मामलों को सुलझाने की सोच रही महिलाओं को भी सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन ट्रेड विस्तार के लिए धन जुटाने में भी सफल रहेंगे।

मेष सेहत राशिफल- मेष राशि वालों के सामने आज सेहत से जुड़ी कोई गंभीर परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कुछ जातकों को जोड़ों में दर्द रहेगा। बच्चों को विजन से जुड़ी परेशानियों के लिए मेडिकल केयर की जरूरत हो सकती है और कुछ बड़े-बुजुर्ग नींद से जुड़ी परेशानियों के बारे में भी शिकायत कर सकते हैं। आज एक्सरसाइज शुरू करने के लिए अच्छा दिन है और आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को पानी के अंदर की एक्टिविटी समेत एडवेंचर स्पोर्ट्स से भी दूर रहना चाहिए।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

