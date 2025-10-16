Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Today Horoscope 17 October 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal bhavishyafal daily future predictions

मेष राशिफल 17 अक्टूबर: आज शेयर मार्केट में नहीं करें निवेश, व्यापारियों को मिलेगा एक्स्ट्रा इनकम

संक्षेप: Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 17 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Thu, 16 Oct 2025 08:07 PM
लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 17 October 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों आज कोई गंभीर परेशानी आपकी लव लाइफ पर असर नहीं डालेगी। वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिविटी को लेकर सतर्क रहें। पैसों का मैनेजमेंट सावधानी से करें और लग्जरी शॉपिंग से दूर रहें। आपके सेहत में परेशानियां रहेंगी।

मेष लव राशिफल- आज रिलेशनशिप में ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। आपको रोमांस में भी खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके लवर को यही पसंद है। दिन के दूसरे भाग में माता-पिता के साथ अपने रिलेशनशिप पर बातचीत कर सकते हैं। कुछ लव अफेयर खराब हो सकते हैं और महिलाएं इससे बाहर निकलना चाहेंगी। शादीशुदा लोगों को शादी के बाद के रिश्ते से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे तलाक हो सकता है। अगर आपको पहले से ही कोई पार्टनर मिल गया है, तो शादी की संभावना बन रही है और आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं।

मेष करियर राशिफल- आज प्रोडक्टिविटी से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं और यह मैनेजमेंट के गुस्से का कारण बन सकती है। कुछ कामों के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ सकता है। म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और कॉपीराइटिंग जैसे क्रिएटिव कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी क्षमता दिखाने के मौके मिलेंगे। दिन का दूसरा भाग किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अच्छा है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, वे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। बिजनेसमैन आज नई डील कर सकते हैं, जबकि एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को भी सफलता मिलेगी।

मेष आर्थिक राशिफल- आज छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपके रूटीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप किसी जरूरतमंद दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि रिटर्न आपके पक्ष में नहीं हो। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भाई-बहनों के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप के जरिए एक्स्ट्रा धन प्राप्त होगा और वे अपने बिजनेस का नई जगहों पर विस्तार कर सकते हैं।

मेष सेहत राशिफल- सांस से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिन लोगों को कार्डियक से जुड़ी परेशानियां हैं, उन्हें आज भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। डायबिटिक से पीड़ित पुरुषों को अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। किचन में काम करने वाली महिलाओं को सब्जियां काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। कॉफी और चाय का सेवन कम करें। कुछ बच्चों को मुंह से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं, जबकि बुजुर्गों को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

