Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aries to pisces 2026 secret mantra for success for all the 12 zodiac signs
2026 Secret Mantra: राशि के हिसाब से जानें नए साल का सीक्रेट मंत्र, मेष से लेकर मीन राशि वाले जरूर करें ये काम

2026 Secret Mantra: राशि के हिसाब से जानें नए साल का सीक्रेट मंत्र, मेष से लेकर मीन राशि वाले जरूर करें ये काम

संक्षेप:

2026 Secret Mantra: नया साल अब कुछ ही दिन में आने वाला है। इस खास मौके पर सभी राशियां कुछ मंत्रों को गांठ बांधकर नए साल को और भी खास बना सकते हैं। नीचे जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए 2026 का सीक्रेट मंत्रा…

Dec 25, 2025 07:19 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

2026 Secret Mantra for All Zodiac Signs: नया साल शुरु होने वाला है। साल 2026 कई मायनों में हर एक राशि के लिए खास होने वाला है। नए साल पर राशिचक्र की 12 राशियां कुछ उपायों के जरिए अपने नए साल को और भी सही बना सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें कि सारी राशियों के लिए 2026 में सीक्रेट मंत्रा क्या है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक साल 2026 में प्लानिंग के साथ बचत करने की आदत डालें। साथ ही नए साल पर अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें। जो भी नए संपर्क बनें, उनका सकारात्मक रूप से लाभ उठाएं। परिवार और दोस्तों के साथ ईमानदारी से रिश्ते को निभाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वाले 2026 में धीरे-धीरे बचत करें और जोखिम भरे निवेश के बजाय निरंतर विकास को प्राथमिकता दें। व्यावहारिक मदद करने वाले मित्रों का स्वागत करें।

मिथुन राशि (Gemini)

वृषभ राशि के जातक अपने परिवार के साथ ईमानदार रहें और भविष्य की सुरक्षा के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखें।

कर्क राशि (Cancer)

अगर आप विदेश में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नए साल की शुरुआत से ही बजट साफ रखें। कमाई का एक हिस्सा बचत में डाल दें। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने रूटीन का ध्यान रखें और अपनों के साथ समय बिताएं।

सिंह राशि (Leo)

साल की शुरुआत में आपको जो फायदे मिलेंगे, उसे बचत में बदलने की कोशिश करें। फालतू के खर्चे से बचने की कोशिश करें। परिवार के साथ ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें।

कन्या राशि (Virgo)

प्रोफेशनल लाइफ को स्थिर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। धीरे-धीरे आपको पहचान मिलेगी। रिश्तों को सही से चलाने के लिए खुलकर बात करेंगे तो चीजें सही तरीके से आगे बढेंगी। इनकम बढ़ने पर बचत का प्लान सही तरीके से करें।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वाले जातक अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और भी मजबूत बनाने के लिए कनेक्शन का इस्तेमाल करें। मई के बाद करियर से जुड़े सीरियस फैसले लें। करियर में सफलता पाने के लिए रोज के काम को परफेक्ट तरीके से करके अपना विश्वास मजबूत बनाना होगा। अच्छी हेल्थ के लिए रूटीन को फॉलो करें। नए मौके मिलने पर अपनी ओर से बेस्ट दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नए साल की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातक अपनी आर्थिक फैसलों को सोच-समझकर ही लें। फालतू का खर्चा ना करें। साथ ही अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। लव लाइफ में धैर्. की जरूरत होगी। लगातार प्रयास करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। मई के बाद कई लोगों को उनकी असली पहचान जरूर मिलेगी।

ये भी पढ़ें:अकाल मृत्यु पहले से तय होती है? प्रेमानंद महाराज ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ये भी पढ़ें:मंगल राशि परिवर्तन: मकर राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों की जिंदगी में बदलाव

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वाले नए रिश्तों को अगर मजबूती के साथ निभाएंगे तो ये ताउम्र साथ देंगे। मई के महीने के बाद बचत प्लान को और मजबूत करेंगे तो आगे चलकर कई लाभ मिलेंगे। साथ ही 2026 में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। इससे धनु राशि के जातक और उनका परिवार एकदम सुरक्षित रहेगा।

मकर राशि (Capricon)

मकर राशि वाले 2026 में जल्दबाजी के चक्कर में रिजल्ट की उम्मीद ना करें। धीरे-धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और खुद को पॉलिश करते जाइए। क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। कोई भी बड़ा फैसला इमोशन में बहकर नहीं बल्कि सोच-समझकर ही लें।

कुंभ राशि (Aquarius)

साल 2026 में मेष राशि के जातकों के एक ही सीक्रेट मंत्रा है कि अपने बोलने पर संयम रखना है। साथ ही नए साल से बचत की आदत डाल लें। इससे आगे चलकर काफी फायदा होगा। डिसिप्लिन के साथ सारे काम करें।

मेष राशि (Pisces)

मेष राशि वाले नए साल पर स्लो ग्रोथ को मन से स्वीकार करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन में रहकर काम करने से सफलता जरूर मिलेगी। नए साल में एक चीज का ध्यान रखें कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने