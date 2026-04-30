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मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 30, 2026 08:16 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mesh Rashi Rashifal, Aries Monthly Horoscope: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना…

मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Monthly Horoscope 2026, मेष मासिक राशिफल मई 2026- महीने की शुरुआत में ही पैसा और परिवार से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं। कोई पुराना वादा याद दिलाया जा सकता है या घर की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पूर्णिमा के चलते उधार, मदद, भरोसा और मन के अंदर चल रही टेंशन सामने आ सकती है।

अगर कोई जल्दी में जवाब मांग रहा है तो तुरंत हां मत कहिए। थोड़ा रुकिए, रकम देखिए, टाइम देखिए और आगे क्या झेलना पड़ेगा, ये भी समझिए। बाद में पछताने से अच्छा है अभी थोड़ा टाइम ले लेना।

इस महीने ज्यादातर समय सूर्य आपकी इनकम और वैल्यू वाले हिस्से में रहेगा। सीधी बात—पैसे से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। महीने के बीच आते-आते चीजें थोड़ी साफ लगने लगेंगी। आप आराम से बैठकर देख पाएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है।

महीने के आखिर में जब सूर्य मिथुन में जाएगा, तब बातचीत, कागज-पत्र, पढ़ाई या छोटा ट्रैवल कुछ नया रास्ता खोल सकता है। बस ध्यान रखें- जो भी बोलें साफ बोलें और प्लान हवा में नहीं, जमीन पर रखें। दूसरे हिस्से में काम और बात-चीत दोनों बढ़ेंगे। थके हुए दिमाग से कोई फैसला मत लीजिए।

आगे पढ़ें मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मेष राशि का लव राशिफल

इस महीने कोई आपसे सीधे दिल की बात पूछ सकता है। थोड़ा ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। अगर बात इमोशनल हो, तो उसे बहस मत बनाइए। आराम से जवाब दें—रिश्ता भी बचेगा और बात भी साफ होगी।

सिंगल लोगों को कोई ऐसा इंसान पसंद आ सकता है जो थोड़ा चुप रहता हो या गहराई वाला हो। उसके शब्दों से ज्यादा उसके काम पर ध्यान दें। जो लोग रिलेशन में हैं, उनके बीच पैसा, भरोसा या पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बीच महीने में माहौल थोड़ा ठीक हो सकता है अगर दोनों एक-दूसरे पर इल्जाम न लगाएं। महीने के आखिर में रिश्ते की दिशा पर एक जरूरी बातचीत हो सकती है। सीधी बात करें, लेकिन तरीके से।

मेष राशि का करियर राशिफल

महीने की शुरुआत में ही ऑफिस में कोई मामला साफ जवाब मांग सकता है—चाहे वो बॉस हो, क्लाइंट हो या पेमेंट का मामला। जल्दी में जवाब दिया तो बाद में झंझट बढ़ सकता है।

एक-एक काम पकड़कर चलिए। सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे तो उलझन बढ़ेगी।बिजनेस वालों को नियम साफ रखने होंगे- पैसा, डिलीवरी, सर्विस- सबकुछ क्लियर होना चाहिए।

स्टूडेंट्स के लिए—डाउट्स अभी पूछ लो, नोट्स अभी ठीक कर लो। बाद में टाइम कम मिलेगा। कोई बड़ा कदम लेने से पहले तैयारी पूरी रखें। और हां, एक्स्ट्रा काम लेने से पहले डेडलाइन जरूर पूछ लें। अगर पैसे की बात है, तो बात लिखकर रखें। बाद में कोई मुकर न जाए।

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल

इस महीने पैसा लेकर हल्के में मत चलिए। कोई एक वादा बाद में बोझ बन सकता है। घर का खर्च, लोन, टैक्स या पार्टनर से जुड़ा पैसा- सब पर नजर रखनी होगी। अगर किसी अपने के साथ पैसे की बात हो रही है, तो साफ लिखकर रखें। एक छोटा मैसेज भी बाद में काम आ जाता है। अमावस्या आपको बजट ठीक करने का मौका देगी। देखिए पैसा कहां उड़ रहा है और कहां रोकना है।इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे समझें। ट्रेडिंग में नियम से चलें। महीने के बाद में ट्रैवल या पढ़ाई के चलते खर्च बढ़ सकता है। थोड़ा पैसा अलग रखिए। अचानक खर्च आए तो दिक्कत न हो।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

गुस्सा दबाकर रखेंगे या ज्यादा टेंशन लेंगे तो शरीर जवाब देने लगेगा। सिर दर्द, एसिडिटी, नींद की कमी या थकान हो सकती है। छोटे-छोटे संकेत समझिए। पानी सही पिएं, खाना हल्का रखें और रोज थोड़ा चलना-फिरना रखें। महीने के बाद में भागदौड़ और दिमागी काम बढ़ेगा। इससे बेचैनी हो सकती है। बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। आराम करेंगे तो दिमाग भी सही चलेगा।

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इस महीने के लिए सलाह

जल्दी में जवाब न दें। पहले सब देख-समझ लें, फिर फैसला लें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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