Aries Monthly Horoscope 1 to 31 October 2025 mesh rashi ka masik rashifal future predictions मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तार से, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Monthly Horoscope 1 to 31 October 2025 mesh rashi ka masik rashifal future predictions

मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तार से

Mesh Rashi Ka monthly Rashifal, Aries Horoscope October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों को इस महीने ऑफिस में सिंगल प्रयास की तुलना में टीम वर्क से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 30 Sep 2025 07:30 PM
share Share
Follow Us on
मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तार से

Aries monthly Horoscope 1-31 October 2025, मेष मासिक राशिफल: अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए स्पष्ट फोकस और काम की एनर्जी लेकर आता है। प्रैक्टिकल टास्कों को हल करें और छोटे लक्ष्यों की प्लानिंग बनाएं और किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद भी लें। सोशल क्षण गर्मजोशी लाते हैं और ध्यान से सुनने से रिलेशनशिप में सुधार होता है। जल्दबाजी में लिए गए ऑप्शन से बचें, लगातार कोशिश से महीने के अंत तक क्लियर रिजल्ट मिल सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है।

मेष मासिक लव राशिफल- गर्मजोशी भरी बातचीत से रोमांटिक रिश्ते बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो अपनी सच्ची फीलिंग्स को ईमानदारी के साथ शेयर करें, इससे एक फ्रेंडली रिश्ता कुछ और बन सकता है। पार्टनरशिप करने वालों के लिए, छोटी-छोटी साथ में की जाने वाली एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं जो भरोसे को बनाएं। जब आपका प्रिय व्यक्ति बोलता है तो सुनें और तुरंत रिस्पॉन्स देने से बचें। छोटे सरप्राइज और विचारों से भरे मैसेज प्यार को स्ट्रांग करते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 1 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मेष मासिक करियर राशिफल- वर्क एनर्जी एक्टिव और फोकस बनाने वाली होती है। टास्कों को व्यवस्थित करने और क्लियर शॉर्ट-टर्म लक्ष्य सेट करके शुरुआत करें। एक स्थिर स्पीड और सावधानी भरा फॉलो-अप मैनेजरों और कलीग को प्रभावित करता है। जब आपके पास अच्छे आइडिया हों तो विनम्र आत्मविश्वास के साथ शेयर करें। इस महीने सिंगल प्रयास की तुलना में टीम वर्क से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किसी काम की स्किल या टेक्निक को सीखने के लिए समय निकालें, छोटे-छोटे सुधार बड़े अवसरों को लाते हैं। ईमानदार रहें, नियमित रहें और धैर्य महीने के अंत से पहले रिवार्ड पाने और स्थिर रहने में मदद करेगा।

मेष मासिक आर्थिक राशिफल- सावधानी से प्लानिंग बनाने से धन से जुड़े मामले स्थिर रहेंगे। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और एक रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म बजट सेट करें। स्पष्ट जरूरतों के बिना बड़ी खरीदारी से बचें, आवेगपूर्ण खर्च में देरी करें। बचत के छोटे-छोटे तरीकों की खोज करें जैसे प्राइस की तुलना करना, बेकार की चीजों की खरीदारी में देरी करना या डिस्काउंट मांगना। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफऱ मिलते हैं, तो साइन करने से पहले डिटेल ध्यान से पढ़ें। मामूली एक्स्ट्रा इनकम या गिफ्ट मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मासिक अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अक्टूबर तक का समय?

मेष मासिक सेहत राशिफल- इस महीने छोटी-छोटी डेली आदतें अच्छे रिजल्ट ला सकती हैं। रेगुलर स्लीप का शेड्यूल बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं। एक्टिव रहने के लिए पैदल चलना, स्ट्रेचिंग या सिंपल योग जैसे हल्की एक्सरसाइज शामिल करें। आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें। हेल्दी ब्रेकफास्ट का चुनाव करें और बहुत ज्यादा चीनी या तले हुए भोजन से बचें। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो सांस लेने के एक्सरसाइज की कोशिश करें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने