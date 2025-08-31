मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mesh Rashi Ka monthly Rashifal, Aries Horoscope September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले सितंबर माह में ऊर्जावान बने रहेंगे। शांत रहकर आत्मविश्वास से काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी।

Aries Monthly September Horoscope 2025, मेष मासिक राशिफल सितंबर 2025: मेष राशि वाले सितंबर माह में ऊर्जावान बने रहेंगे। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। शांत रहकर आत्मविश्वास से काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए ये माह शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। इस माह समय का इस्तेमाल अच्छे से करें। ईमानदारी से बातचीत करें। छोटे-छोटे स्टेप्स जरूर लें। माह के अंत तक आप खुद को आत्मविश्वास से भरे पाएंगे और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे।

लव राशिफल- सितंबर माह में प्यार धीरे-धीरे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके विचारों को समझे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहें। बड़े वादे करने से बचें। इस माह प्रेमी की बातों को सुनें और रोजाना प्रेमी की केयर करें। पुरानी गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बात करें।

करियर राशिफल- वर्क लाइफ धीरे-धीरे पटरी पर आएगी। आपको क्लियर टास्क मिलेंगे और किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका भी मिल सकता है। उसी प्रोजेक्ट को करें जिसे आप करने पर सक्षम हों। इस माह व्यवस्थित होकर कार्य करें और बड़े गोल्स को छोटे-छोटे स्टेप में पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको मदद की जरुरत हो तो मदद अवश्य लें और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और ऑफिस में बहसबाजी में अपनी एनर्जी बर्बाद न करें। लगातार काम करने से और शांति से प्लान करने से आपको इज्जत मिलेगी। इस माह के अंत तक नए अवसर और ग्रोथ मिलने के योग भी हैं।

आर्थिक राशिफल- सितंबर माह में आपको आर्थिक रूप से सावधान रहना होगा। छोटे-छोट बिल्स, सेविंग और खर्चों पर ध्यान रखें। इस माह अगर कोई नया अवसर मिलता है तो उस पर पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले सोच-विचार कर लें कि क्या आपको इस समय ये खर्चा करना चाहिए या नही। इस समय धन को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दें। सप्ताह के हिसाब से अपना बजट बनाएं और एक क्लियर गोल बनाकर चलें।

स्वास्थ्य राशिफल- इस माह में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजमरा के कार्यों के लिए एनर्जी रहेगी। अच्छी आदतों को बनाए रखें। जैसे- नींद पूरी लें, हल्की एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट लें। अगर तनाव होता है तो सैर पर जाएं या बीच-बीच में ब्रेक लें या किसी दोस्त से बात करें। ज्यादा सोचने से बचें और व्यस्त दिनों में छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। हाइड्रेटेड रहें और ज्यादा देर तक काम करते समय अपने बॅाडी के पोस्चर पर जरूर ध्यान दें।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

