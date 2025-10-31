मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Mesh Rashi Ka monthly Rashifal, Aries Horoscope September 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Fri, 31 Oct 2025 08:43 PM

Aries Monthly September Horoscope 2025, मेष मासिक राशिफल नवंबर 2025: इस महीने आपके काम धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ेंगे। कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और आपको अपने फैसले साफ समझ में आएंगे। काम और परिवार के बीच अच्छा संतुलन बना रहेगा अगर आप शांति और सोच-समझकर कदम बढ़ाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: अविवाहित लोगों की मुलाकात परिवार या किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी खास और समझदार व्यक्ति से हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना एक-दूसरे को समझने और साथ में छोटे-छोटे काम करने का समय है। किसी भी छोटी गलतफहमी को प्यार और बातचीत से आसानी से सुलझाया जा सकता है। अपने साथी के प्रति ध्यान और स्नेह दिखाएं। जैसे किसी काम में मदद करना या प्यारा सा संदेश भेजना। इससे रिश्ते में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा।

करियर राशिफल: काम में इस महीने स्थिरता रहेगी। धीरे-धीरे लेकिन भरोसेमंद प्रगति होगी। हर सुबह अपने जरूरी कामों की छोटी-सी लिस्ट बना लें और एक-एक करके पूरे करें। जरूरत हो तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। अपने साथियों के साथ आइडिया शेयर करें। कोई नया छोटा-सा हुनर सीखें जो आपके रोजमर्रा के काम में काम आए। समय पर काम पूरा करें, बीच-बीच में थोड़ा आराम भी लें। आपकी मेहनत और लगन से सीनियर्स खुश होंगे और नए मौके भी मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: इस महीने खर्च सोच-समझकर करें। जो चीजें जरूरी हैं, उन्हीं पर पैसे लगाएं। छोटी-छोटी बचतें आगे चलकर बड़ा फायदा देंगी। किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचें। एक सादा बजट बनाएं और हफ्ते में एक बार उसे देख लें। अनावश्यक चीजों पर खर्च घटाएं और टिकाऊ सामान को प्राथमिकता दें। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखें और थोड़ा पैसा आकस्मिक खर्चों के लिए अलग रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए यह महीना संतुलन का है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने की आदत अपनाएं। जरूरत से ज़्यादा काम करने से बचें। शरीर की बात सुनें और समय पर आराम करें। नींद पूरी लें और दिन में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लें। पर्याप्त पानी पिएं और जब भी तनाव महसूस हो, कुछ मिनट गहरी सांस लें। छोटी-छोटी सेल्फ-केयर की आदतें आपकी ऊर्जा और मन दोनों को शांत रखेंगी।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com