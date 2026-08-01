मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 अगस्त 2026 तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aries Monthly Horoscope August 2026: अगस्त का महीना मेष राशि के लिए नई जिम्मेदारियों, करियर के अवसरों और सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है। नौकरी और कारोबार में प्रगति के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी और जोखिम से बचना होगा।

Aries Monthly Horoscope August 2026: अगस्त आपके लिए तेज शुरुआत और सोच-समझकर आगे बढ़ने का संदेश लेकर आएगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव में आएगा। इससे दिनचर्या, काम का दबाव, सेहत और बकाया जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षाएं और बजट दोनों साफ रखें।

2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके तीसरे भाव को सक्रिय करेगा। साहस, संदेश, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों से तालमेल में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी होगी, लेकिन गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम लेने से बचें।

5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके चौथे भाव में आएगा। घर, माता, वाहन और मानसिक शांति से जुड़ी बातचीत तथा कागजी काम ध्यान मांगेंगे। किसी भी बात का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनें।

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आएगा। आपके पांचवें भाव से जुड़े पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक सक्रिय रहेंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारी को भी समझें।

गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके चौथे भाव से धीरे-धीरे अवसर बढ़ाएगा। वहीं, शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके बारहवें भाव से जुड़े खर्च, नींद, एकांत और पर्दे के पीछे चल रहे पुराने कामों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देगा। शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति पर नजर डालें तो कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

सप्ताह की शुरुआत में दो अलग-अलग तरह के संकेत मिलेंगे। रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके ग्यारहवें भाव से गोचर करेगा। मित्रों, पुराने संपर्कों, रुकी हुई इच्छाओं और आय से जुड़ी किसी बात में हल्की राहत मिल सकती है। फिर भी किसी युवा सदस्य या भाई-बहन की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।

रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके बारहवें भाव में प्रवेश करेगा। सोमवार और मंगलवार का अधिकांश समय इसी प्रभाव में बीतेगा। खर्च, नींद, निजी चिंता और मन की बात दबाकर रखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जो बात सामान्य दिनों में छोटी लगती है, वही इस समय अधिक चुभ सकती है।

अपनी गति की तुलना दूसरों से न करें। एक समय में एक ही जिम्मेदारी संभालना बेहतर रहेगा। जो बात पूरी तरह स्पष्ट न हो, उस पर अनुमान लगाने से बचें। महीने की बदलती लय के अनुसार अपनी योजना में भी थोड़ा बदलाव करें। थकान में लिया गया फैसला अगले दिन दोबारा जरूर देखें।

मेष राशि का लव राशिफल रविवार और सोमवार रिश्तों में धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। पैसा, घर की जिम्मेदारियां, परिवार का हस्तक्षेप या समय न दे पाने जैसी छोटी-छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। असली समस्या विषय से ज्यादा बातचीत के लहजे में होगी।

ऑफिस जाने से पहले हुई बहस को पूरे दिन अपने मन पर हावी न होने दें। जीवनसाथी को तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकना बेहतर रहेगा। भाई-बहन या रिश्तेदार की परेशानी का गुस्सा अपने पार्टनर पर न निकालें। आपके भीतर भावनाएं तेज रहेंगी, इसलिए आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा।

सबसे पहले अपनी जरूरत साफ शब्दों में बताएं। किसी भी रिश्ते को समय दें। महीने के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। सहयोग मिल सकता है, लेकिन सामने वाले से आपके मन की बात बिना कहे समझ लेने की उम्मीद न रखें।

परिवार के किसी विषय पर सभी की राय अलग हो सकती है। ऐसे में नरम भाषा और काम बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ सकता है। चिंता जताने से पहले उनकी बात पूरी तरह समझने की कोशिश करें।

प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनता है। इस महीने जवाब देने से ज्यादा जरूरी सामने वाले की बात ध्यान से सुनना होगा। पुरानी शिकायतों को नई बहस का आधार न बनने दें।

मेष राशि का करियर राशिफल काम और पढ़ाई की शुरुआत कुछ रुकावटों के साथ हो सकती है, लेकिन इसे असफलता न मानें। रविवार से मंगलवार तक घरेलू चिंता, खर्च या यात्रा से जुड़ी उलझनें आपका ध्यान भटका सकती हैं। टिकट, दस्तावेज, रास्ता और समय की दोबारा जांच करें। मंगलवार को गुस्से में ईमेल भेजना, मीटिंग में हर बात का विरोध करना या वरिष्ठों से टकराव लेना ठीक नहीं होगा।

विद्यार्थी कठिन विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। अपने नोट्स व्यवस्थित रखें। यदि मोबाइल की वजह से बार-बार ध्यान भटकता है, तो पढ़ाई के समय उसे दूसरे कमरे में रखें।

बुधवार करियर के लिहाज से मजबूत दिन साबित हो सकता है। सम्मान, पहचान और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। महीने के मध्य में आपके काम की सराहना हो सकती है। इसके साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलें, तो समय और संसाधनों का आकलन करने के बाद ही सहमति दें।

विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्नों का अभ्यास और स्पष्ट समय-सारिणी अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता में पढ़ाई का समय कम न करें।

कारोबार में कोई नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, लेकिन शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारियां लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। काम से जुड़ी यात्रा या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। टिकट, दस्तावेज और समय की दोबारा जांच करना जरूरी होगा।

रुका हुआ काम आपके आत्मविश्वास को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। कारण पहचानें और फिर अगला छोटा कदम तय करें। किसी भी मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें। काम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात की लिखित पुष्टि लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल सप्ताह के शुरुआती दो दिन खर्च का दबाव बढ़ा सकते हैं। बिल, यात्रा, परिवार की जरूरतें, अचानक होने वाली खरीदारी या मन खराब होने पर खर्च करने की आदत बजट बिगाड़ सकती है। सोमवार को नया निवेश टालना बेहतर रहेगा। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बिना स्पष्ट शर्तों के पैसा न दें। दिखावे के लिए की गई खरीदारी से भी बचें।

रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा और मंगलवार रात पहले भाव में प्रवेश करेगा। इस बदलाव तक आपकी जोखिम समझ भावनाओं से प्रभावित हो सकती है।

इसलिए बैंक बैलेंस, आने वाले भुगतान और जरूरी खर्चों की सूची बनाकर देखें। आमदनी बढ़ने का अवसर मिले, तो सबसे पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च करने की योजना न बनाएं।

घर, यात्रा या सेहत से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक आने वाली जरूरतों को संभालना आसान होगा।

कर्ज, बकाया या कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी बात को टालना भविष्य में दबाव बढ़ा सकता है। अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और जरूरत पड़ने पर योग्य सलाह लें।

वाहन, संपत्ति या किसी बड़ी खरीदारी पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ-साथ रखरखाव और भविष्य के खर्चों का भी आकलन करें। जरूरी भुगतान के लिए रकम पहले से अलग रखें। भावनात्मक होकर की गई खरीदारी बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल मन का तनाव इस महीने शरीर पर जल्दी दिखाई दे सकता है। रविवार और सोमवार को कम ऊर्जा, बेचैन नींद, सिर भारी रहना, एसिडिटी या अनियमित भोजन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इन्हें गंभीर संकेत मानकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिनचर्या में सुधार करना जरूरी होगा।

समय पर भोजन करें। लंबे समय तक खाली पेट केवल चाय या कॉफी के सहारे न रहें। छोटी दूरी की यात्रा में भी जल्दबाजी से बचें। स्क्रीन से हर कुछ समय बाद लगभग दस मिनट का ब्रेक लें। धीमी और गहरी सांसें तथा हल्की सैर मन को स्थिर रखने में मदद करेगी।

गुरुवार को आंखों और स्क्रीन से होने वाली थकान पर विशेष ध्यान दें। मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या को सरल रखें और हर चिंता का समाधान उसी समय खोजने की कोशिश न करें।

ऊर्जा में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें। स्क्रीन टाइम, नींद और आंखों की थकान पर ध्यान दें। लगातार होने वाली असुविधा को केवल काम का दबाव समझकर नजरअंदाज न करें।

समय पर भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद प्रभावित हो सकती है। थकान को आलस समझकर अनदेखा न करें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन सुबह पांच से सात मिनट तक धीमी और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। फोन देखने से पहले दिन के तीन सबसे जरूरी काम लिख लें। घर और कार्यस्थल पर अनावश्यक सामान कम रखें। बाहरी व्यवस्था मन की बेचैनी कम करने में सहायक होगी।

यदि मन भारी महसूस हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। हर समस्या अकेले सुलझाने की जिद न करें। जरूरत पड़ने पर योग्य पेशेवर की सलाह लेना समझदारी होगी।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन ● 1 से 7 अगस्त:

4 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 8 से 14 अगस्त:

13 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 15 से 21 अगस्त:

17 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके सातवें भाव में रहेगा। इससे जीवनसाथी, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

● 22 से 31 अगस्त:

27 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति को समझकर अगला कदम उठाएं।

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