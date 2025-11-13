मेष राशि वालों पर 2032 तक रहेगी शनि की साढ़ेसाती, जानें कैसे रहेंगे आने वाले 7 साल

संक्षेप: मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती की शुरुआत साल 2025 में हो चुकी है और यह 2032 तक चलेगी। कुल साढ़े सात साल के इस समय को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक माना जाता है। इस दौरान इंसान कई चुनौतियों से गुजरता है, लेकिन इसी समय उसकी समझ, धैर्य और निर्णय क्षमता भी मजबूत होती है।

मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती की शुरुआत साल 2025 में हो चुकी है और यह 2032 तक चलेगी। कुल साढ़े सात साल के इस समय को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक माना जाता है। इस दौरान इंसान कई चुनौतियों से गुजरता है, लेकिन इसी समय उसकी समझ, धैर्य और निर्णय क्षमता भी मजबूत होती है। मेष राशि अभी साढ़ेसाती के पहले चरण में है। शनि की साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 7 साल…

पहला चरण- पहला चरण, जिसे उदय चरण कहा जाता है, मन पर असर डालता है। इस समय मेष राशि वालों को बिना वजह चिंता, बेचैनी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। कई बार योजनाएँ बनेंगी पर दिल सहमत नहीं होगा। नींद में कमी या ओवरथिंकिंग भी परेशान कर सकती है। लेकिन यही चरण आपको खुद को समझने और अपनी सोच साफ़ करने का मौका देता है। आप जान पाते हैं कि आपकी असली प्राथमिकताएं क्या हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना है।

दूसरा चरण- दूसरा चरण, जो 2027 से 2029 के बीच रहेगा, साढ़ेसाती का सबसे कठिन माना जाता है। इस समय पैसा, काम और सेहत—तीनों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिल सकते हैं। जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, रिश्तों में दबाव महसूस हो सकता है और शरीर भी जल्दी थक सकता है। लेकिन यही समय इंसान को सबसे अधिक मजबूत बनाता है। आप सीखते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी रखनी चाहिए, और किस बात को लेकर शांत रहना है। यह चरण धैर्य और अनुशासन की असली परीक्षा है।

तीसरा चरण- तीसरा चरण 2029 के बाद शुरू होगा और 2032 तक चलेगा। यह सुधार का समय है। जो काम पहले रुके थे, वे अब धीरे-धीरे बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति संभलती है, काम में स्थिरता आती है और रिश्तों में तनाव कम होता है। मन का बोझ उतरता है और आत्मविश्वास वापस आता है। पिछले कई सालों की मेहनत अब असर दिखाती है। यही वो समय है जब आप महसूस करेंगे कि कठिन दौर ने आपको कितना मजबूत बना दिया।

कुल मिलाकर, अगले सात साल मेष राशि के लिए मिलाजुला समय रहेगा। शुरुआत में दबाव, बीच में चुनौतियां और अंत में राहत और मजबूती। यह समय आपको भीतर से बदलने और बेहतर बनाने के लिए आता है। धैर्य और मेहनत दोनों साथ रखेंगे तो परिणाम साफ दिखेंगे। अगर आप सावधानी से चलें, पैसे बचाकर रखें, विवादों से दूर रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो यह साढ़ेसाती आपको संभालकर आगे ले जाएगी।