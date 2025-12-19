2032 तक मेष राशि पर रहेगी शनि की साढ़ेसाती, रोजाना करें ये खास उपाय

संक्षेप: ज्योतिषशास्त्र में शनि ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को कर्म, न्याय, अनुशासन और संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। शनि का प्रभाव जहां व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरने पर मजबूर करता है, वहीं सही कर्म और धैर्य के साथ यह ग्रह जीवन को मजबूत भी बनाता है।

ज्योतिषशास्त्र में शनि ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को कर्म, न्याय, अनुशासन और संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। शनि का प्रभाव जहां व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरने पर मजबूर करता है, वहीं सही कर्म और धैर्य के साथ यह ग्रह जीवन को मजबूत भी बनाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी शनि की साढ़ेसाती जरूर आती है। इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। मेष राशि पर वर्ष 2032 तक शनि की साढ़ेसाती रहेगी, यानी आने वाले करीब 7 साल तक शनि का प्रभाव इस राशि पर बना रहेगा। वर्ष 2032 में मेष राशि वालों को साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी।

शनि की साढ़ेसाती क्यों लगती है? जब शनि ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तब तीन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और दो राशियों पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है। जिस राशि में शनि प्रवेश करते हैं, उस राशि के साथ-साथ उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसी कारण उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है।

शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव- शनि की साढ़ेसाती के दौरान व्यक्ति को जीवन के कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय करियर में रुकावटें, आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। कई बार मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, जिससे व्यक्ति निराश महसूस करता है। हालांकि, ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि शनि की साढ़ेसाती केवल कष्ट देने के लिए नहीं होती। यह समय व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और आत्ममंथन सिखाता है। जो लोग इस दौरान ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भविष्य में शनि का शुभ फल भी प्राप्त होता है।

शनि की साढ़ेसाती में किन बातों का रखें ध्यान- साढ़ेसाती के समय व्यक्ति को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गलत रास्तों, छल-कपट और अनैतिक कार्यों से दूरी बनाना बेहद जरूरी होता है। साथ ही संयम, सेवा और विनम्रता अपनाने से शनि का अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है।

शनि की साढ़ेसाती से बचने के उपाय हनुमान जी की पूजा करें मान्यता है कि शनिदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा, उस पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान श्रीराम का नाम जपें।

शिवलिंग पर जल अर्पित करें भगवान शिव को प्रसन्न करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र अर्पित करें। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है, उस पर शनि देव भी प्रसन्न रहते हैं।

शनिवार को शनिदेव की पूजा करें शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि-विधान से शनिदेव की पूजा करें। शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि मंत्र का जाप करें।

पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और दीपक जलाना भी शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है।