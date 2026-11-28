29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक मेष राशि वालों के लिए समय घर-परिवार की खुशियों और करियर में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार का सहयोग मिलेगा और घर से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान रहेगा। बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों से खुशी मिल सकती है।

Aries Horoscope Weekly (29 November- 5 December 2026): इस सप्ताह की शुरुआत घर से मिलने वाली खुशी और अपने लोगों के सहयोग से होगी। कर्क राशि का चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेगा। इसलिए परिवार के साथ समय बिताने, घर का कोई अधूरा काम पूरा करने या अपनी सुविधा के लिए छोटी योजना बनाने का मन होगा। बच्चे या छोटे रिश्तेदार अपनी पढ़ाई और गतिविधियों से आपको प्रसन्न कर सकते हैं। पिछले दिनों जिस बात को लेकर घर में थोड़ी बेचैनी थी, उस पर अब सहज तरीके से बात हो सकती है। अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आदत इस सप्ताह छोड़ना बेहतर होगा। 30 नवंबर की सुबह चंद्रमा सिंह राशि में पांचवें भाव में आएगा। वहां गुरु, मंगल और केतु पहले से हैं। गुरु उत्साह और सीखने की इच्छा को सहारा देगा। मंगल किसी योजना पर तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन केतु के कारण अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद भी कभी मन में संशय रह सकता है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, परिचित से मुलाकात या बच्चों से जुड़ी गतिविधि में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। कारोबार के विस्तार या निजी काम शुरू करने की सोच भी मजबूत होगी। किसी की तारीफ को अपनी क्षमता का एकमात्र प्रमाण न बनाएं। सप्ताह के मध्य से कन्या का चंद्रमा छठे भाव को सक्रिय करेगा। तब रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, काम की समय सीमा और स्वास्थ्य की आदतें ज्यादा ध्यान मांगेंगी। बुध का वृश्चिक में आठवें भाव में जाना निजी योजनाओं और साझा मामलों को संभलकर देखने की सलाह देगा। हर परिचित को अपने अगले कदम की जानकारी देना जरूरी नहीं है। तुला का चंद्रमा अंतिम हिस्से में सातवें भाव में आएगा। शुक्र वहीं है। इसलिए सहयोग और रिश्तों की गर्माहट फिर बढ़ सकती है। राहु के दशम और केतु के चौथे भाव में जाने से आगे करियर और घर की प्राथमिकताओं पर नया विचार शुरू हो सकता है।

29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच मेष राशि वालों के लिए करियर, धन और प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या नौकरी में नई जिम्मेदारी और कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे? परिवार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों के मामले में किन बातों का ध्यान रखना होगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार आने वाले सप्ताह का हाल और ग्रहों के प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।

मेष राशि का साप्ताहिक लव राशिफल प्रेम संबंधों में इस सप्ताह खुलापन बढ़ सकता है। शुरुआत का चौथे भाव का चंद्रमा भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत समझाएगा। अगर आप किसी से दिल की बात करना चाहते हैं तो बिना दबाव के बातचीत शुरू करें। शादीशुदा लोगों के लिए घर पर साथ बैठना, दिन की बातें साझा करना या किसी छोटे घरेलू काम में एक दूसरे का हाथ बंटाना अच्छा रहेगा। शुक्र सातवें भाव में है। इससे जीवनसाथी के साथ मिलकर फैसले लेने की इच्छा बढ़ेगी। आप हमेशा जल्दी समाधान चाहते हैं, लेकिन इस बार सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। सिंह के चंद्रमा के समय प्रेम में उत्साह और बच्चों से जुड़ी खुशी बढ़ सकती है। गुरु पांचवें भाव में होने से किसी पुराने मतभेद पर समझदारी से बात करने का अवसर मिलेगा। मंगल इसी भाव में है। इसलिए आकर्षण के साथ अधिकार जताने या तुरंत जवाब चाहने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों की किसी मित्र मंडली या पारिवारिक कार्यक्रम में नई पहचान हो सकती है। उसे सहज रहने दें। किसी के सामान्य मैत्रीपूर्ण व्यवहार को प्रेम का पक्का संकेत समझना ठीक नहीं होगा। अपने संबंध की तुलना दूसरों से करने की जरूरत भी नहीं है। बाद के हिस्से में काम की थकान का असर भाषा पर न आने दें। छठे भाव का चंद्रमा छोटी शिकायतों को ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकता है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपके संबंध को लेकर टिप्पणी करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। बुध आठवें भाव में आने पर पुराने निजी विषय दोबारा चर्चा में आ सकते हैं। सप्ताहांत में शुक्र और चंद्रमा सातवें भाव में रहेंगे। तब जीवनसाथी की व्यावहारिक मदद और भावनात्मक साथ का महत्व महसूस होगा। छोटी आउटिंग या शांत बातचीत उपयोगी रहेगी। परिवार और कार्यस्थल की महिलाओं से सम्मानजनक व्यवहार रखें।

मेष राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह रुचि और अनुशासन दोनों का है। शुरुआत में घर का शांत माहौल पढ़ाई में मदद करेगा। सिंह में चंद्रमा आने पर पांचवें भाव में गुरु का प्रभाव भी प्रमुख होगा। इससे कठिन विषय को समझने, प्रोजेक्ट तैयार करने और रिवीजन करने का मन बनेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने पिछले अभ्यास का विश्लेषण करें। केवल सही उत्तर गिनना काफी नहीं है। गलत उत्तर क्यों आए, यह समझना ज्यादा उपयोगी होगा। मंगल के प्रभाव में जल्दी पूरा करने के बजाय सही तरीके से काम करें। नौकरीपेशा लोगों को काम की गुणवत्ता से पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। शुरुआती हिस्से में बुध सातवें भाव में होने से क्लाइंट, सहकर्मी और साझेदारों से बातचीत उपयोगी रहेगी। किसी मीटिंग में आपके सुझाव पर ध्यान दिया जा सकता है। कारोबार करने वाले विस्तार, नया संपर्क या काम से जुड़ी यात्रा पर विचार कर सकते हैं। खर्च और उपलब्ध संसाधनों का आकलन पहले कर लें। खेल और रचनात्मक क्षेत्र में मेहनत की सराहना हो सकती है। इसे अभ्यास बढ़ाने की प्रेरणा बनाएं, दूसरों से तुलना का कारण नहीं। कन्या के चंद्रमा के बाद काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। छठे भाव की सक्रियता प्रतियोगिता, दस्तावेज और लंबित काम संभालने के लिए उपयोगी है। बुध आठवें भाव में आने से गोपनीय जानकारी और करार की बारीकियां महत्वपूर्ण होंगी। अधूरी जानकारी आगे न भेजें। ऑफिस की राजनीति में पक्ष लेने से बचें। सप्ताह के अंत में सातवें भाव का चंद्रमा टीम के साथ मिलकर काम करने का अवसर देगा। शनि बारहवें भाव में वक्री है। इसलिए देर रात तक काम करके अपनी अगली सुबह खराब न करें। सिंह में रहते हुए चंद्रमा के सूक्ष्म प्रभाव में भी बदलाव आएगा। पहले अपनी तैयारी को लेकर थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है, फिर रुचि के विषय और टीम के साथ काम में मन लगेगा। इस हिस्से का उपयोग ऐसा कौशल सुधारने में करें जिसके लिए लंबे समय से समय नहीं मिल पाया था। पढ़ाई और खेल में किसी प्रशिक्षक की छोटी टिप्पणी भी उपयोगी हो सकती है।

मेष राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल आर्थिक मामलों में शुरुआत आशाजनक रह सकती है। घर की जरूरतों के लिए रकम अलग करने और किसी पुराने आर्थिक लक्ष्य पर काम करने का मन होगा। राहु ग्यारहवें भाव में होने से अतिरिक्त आय और नए संपर्कों से अवसर तलाशने की इच्छा बनी रहेगी। सिंह का चंद्रमा पांचवें भाव में आने पर निवेश और अनुमान आधारित लाभ की तरफ ध्यान जा सकता है। गुरु और मंगल यहां उत्साह बढ़ाएंगे। फिर भी बाजार का फैसला ग्रहों के भरोसे न करें। जोखिम, लागत और अपनी भुगतान क्षमता का वास्तविक हिसाब देखें। कारोबार में नए संपर्क से भविष्य की कमाई का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यात्रा या प्रचार पर किया गया खर्च तुरंत लाभ में बदल जाए, ऐसा जरूरी नहीं। नौकरीपेशा लोग महीने की शुरुआत का बजट बनाएं। दिसंबर में आने वाले बिल, परिवार के कार्यक्रम और नियमित भुगतान पहले लिख लें। घटते चंद्र पक्ष के मध्य हिस्से में पुरानी आर्थिक गलतियों को सुधारने का अच्छा व्यावहारिक मौका है। बुध आठवें भाव में जाने के बाद बीमा, साझा खाते, उधार और निवेश की शर्तों को ठीक से पढ़ें। सप्ताह का अंतिम हिस्सा खर्च की तुलना में बचत को महत्व देने वाला रहेगा। छठे भाव के चंद्रमा के समय अनावश्यक ऋण लेने से बचें। अगर पहले से कोई किस्त चल रही है तो उसकी तारीख जांच लें। शनिवार को साझा बजट पर जीवनसाथी से बातचीत हो सकती है। शुक्र सातवें भाव में है, लेकिन साथ में खरीदारी का मतलब हर पसंद पर खर्च करना नहीं है। राहु के राशि परिवर्तन के बाद करियर से आय बढ़ाने की दीर्घकालीन योजना पर ध्यान देना उपयोगी होगा। फिलहाल आपातकालीन बचत सुरक्षित रखें।

मेष राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शुरुआती हिस्से में मन प्रसन्न रहने से सक्रियता बढ़ सकती है। घर का भोजन, पर्याप्त नींद और परिवार के साथ सहज समय आपको नियमित दिनचर्या में लौटने में मदद देंगे। सिंह राशि में मंगल और गुरु की सक्रियता के दौरान खेल, व्यायाम या लंबी सैर का उत्साह बढ़ सकता है। यदि लंबे समय से व्यायाम नहीं किया है तो एकदम भारी अभ्यास न करें। शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे शुरुआत करना ज्यादा समझदारी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों के बीच भोजन का समय न बिगाड़ें।सप्ताह के मध्य से छठे भाव का चंद्रमा रोज की आदतों पर ध्यान दिलाएगा। काम का दबाव बढ़ने पर देर से खाना, कम पानी पीना या लगातार स्क्रीन देखना परेशानी बढ़ा सकता है। गुस्से में लंबी बहस करने के बजाय कुछ देर का अंतर लें। शनि बारहवें भाव में वक्री है। इसलिए नींद और आराम को अपने कार्यक्रम का निश्चित हिस्सा बनाएं। किसी असुविधा के बार बार लौटने पर चिकित्सकीय सलाह लें। सप्ताहांत में हल्की सैर, घर का ताजा भोजन और साथी के साथ शांत समय मन को सहज कर सकता है। बाहर का बहुत तला भोजन कम रखें। दिनभर व्यस्त रहने के बाद रात को अगले सप्ताह का पूरा हिसाब लगाने न बैठें। थोड़ी तैयारी पर्याप्त है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करके कोई काम पूरा करना उपलब्धि नहीं है। आराम और सक्रियता का संतुलन बनाए रखने से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं।