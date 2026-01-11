Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today Mesh Rashifal Aaj Ka 12 January 2026 Future predictions
मेष राशिफल 12 जनवरी: मेष राशि आज एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मिलेगा मौका, जीत का मनाएं जश्न

Aries Horoscope Today 12 January 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Jan 11, 2026 08:43 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today Mesh Rashifal, मेष राशिफल 12 जनवरी 2026: अगर आप छोटे, उपयोगी कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक प्रोडक्टिव दिन आपका इंतजार कर रहा है। क्लियर बातचीत से टीम वर्क और दोस्ती बेहतर होती है। कामों को प्राथमिकता दें, जरूरत पड़ने पर आराम करें, और दूसरों की सलाह भी मानें। आज के दिन आपके शांत फैसले छोटे-छोटे लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करेंगे, साथ ही आपके हौसले को भी ऊंचा और संतुलित रखेंगे। आज के दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। छोटे-छोटे फैसले जल्दी नतीजे लाएंगे, जिससे रिश्ते, काम और आपका मूड आज स्टेबल और अच्छा रहेगा।

मेष राशि आज एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मिलेगा मौका, जीत का मनाएं जश्न

मेष राशि का आज का लव राशिफल: प्यार के मामले में, मेष राशि वालों आज के दिन ईमानदारी रास्ते खोल सकती है। आप जो चाहते हैं, उसके बारे में प्यार से बात करें, और जब दूसरे अपनी भावनाएं शेयर करें तो सुनें। देखभाल के छोटे-छोटे काम, एक सोचा-समझा मैसेज, विश्वास बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो उन लोगों से मिलें, जो समान रुचि रखते हैं। एक प्यारी मुस्कान बहुत काम आती है। वादे करने में जल्दबाजी न करें। आपका दयालु स्वभाव गहरे कनेक्शन बना सकता है। साथ में हर छोटी प्रगति का जश्न मनाएं। आज के दिन रोजाना प्रयासों की तारीफ करें और बातचीत ओपन रखें।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल: काम के मामले में अपने क्लियर कदम और शांत प्लानिंग पर आज के दिन ध्यान दें। एक बार में एक काम करें और जब क्लियर न हो तो सवाल भी पूछें। टीम वर्क को आपके निष्पक्ष विचारों और क्लैरिटी से फायदा हो सकता है। अगर कोई नई जिम्मेदारी आती है, तो उसे कॉन्फिडेंस से स्वीकार करें लेकिन अपनी डेडलाइन भी तय करें ताकि आप थक न जाएं। अपनी एनर्जी को फ्रेश रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। आज के दिन दूसरों के प्रति ध्यान और मददगार रवैये के साथ काम पर वापस लौटें। टीम के साथियों के साथ क्रेडिट शेयर करें और जीत का जश्न मनाएं।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप समझदारी से प्लान बनाते हैं तो पैसे के मामले स्टेबल दिखते हैं। जल्दी खरीदारी से बचें और खर्च करने से पहले छोटे खर्चों की तुलना करें। स्मार्ट बजट प्लानिंग आपको छोटी अवधि की जरूरतें या ट्रीट के लिए सेविंग्स करने में मदद करता है। बड़े फैसलों से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से आसान सलाह लें। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलता है, तो उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए अलग रख दें और बाकी का इस्तेमाल किसी उपयोगी छोटे लक्ष्य के लिए करें, जो शांति और आराम दे। रिकॉर्ड रखें ताकि आप प्रगति की जांच कर सकें।

मेष राशि का आज का सेहत राशिफल: जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हैं तो स्वास्थ्य संतुलित महसूस होता है। छोटी सैर, हल्की स्ट्रेचिंग और नियमित रूप से पानी पीने से शुरुआत करें। सोने का समय शांत रखकर और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहकर अच्छी तरह आराम करें। जब आप बेचैन महसूस करें तो अपने मन को शांत करने के लिए पांच मिनट के लिए सांस लेने का अभ्यास करें। अगर आपको हल्का दर्द है, तो गर्म सिकाई, हल्का मूवमेंट आजमाएं, और अगर चिंता बनी रहती है तो डॉक्टर से बात करें। आज के दिन अपने शरीर के प्रति दयालु रहें। पौष्टिक शाकाहारी भोजन का सेवन करें और आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
