आज का मेष राशिफल 31 जुलाई:बोलचाल में मंगल की वजह से तेजपन आ सकता है, इसलिए सच बोलें
aaj ka Mesh rashifal:मन में चल रही कोई पुरानी इच्छा भी आगे बढ़ती दिखेगी, पर उसे पूरा करने के लिए व्यावहारिक कदम जरूरी रहेंगे।
Aries Horoscope today, Mesh Rashifal 31 july: दिन की शुरुआत कामकाज और जिम्मेदारियों के दबाव के साथ हो सकती है। सुबह के हिस्से में आपका ध्यान छवि, प्रदर्शन और लोगों की उम्मीदों पर ज्यादा रहेगा। किसी जरूरी कॉल, अपडेट या मीटिंग को हल्के में न लें। बात सही तरीके से रखेंगे तो असर अच्छा पड़ेगा। दिन बढ़ने पर माहौल धीरे-धीरे हल्का होगा और सहयोग के रास्ते खुलते दिखेंगे। जिन कामों में पहले अकेले मेहनत करनी पड़ रही थी, उनमें अब दोस्तों, टीम या किसी वरिष्ठ परिचित की मदद मिल सकती है। घर के मामले में सूर्य और गुरु का असर आपको भीतर से स्थिर बनाना चाहता है, इसलिए बाहर की भागदौड़ के बीच निजी संतुलन बचाए रखना जरूरी है। बड़े भाई-बहन या अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिल सकती है। बोलचाल में मंगल की वजह से तेजपन आ सकता है, इसलिए सच बोलें, पर लहजा नरम रखें। शाम तक नेटवर्किंग, मेलजोल और छोटी खुशखबरी वाला मूड बन सकता है।
मेष राशिफल लव
रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का अच्छा दिन है। अगर पिछले कुछ दिनों से साथी के साथ सिर्फ जिम्मेदारियों की बात हो रही थी, तो अब थोड़ी दिल की बात भी हो सकेगी। प्रेम संबंध में छोटी मुलाकात, साथ में समय या सच्ची बातचीत से दूरी कम होगी। विवाहित लोगों के लिए दिन का बाद वाला हिस्सा ज्यादा सुखद रह सकता है। किसी बात पर अपने मन की अपेक्षा साफ रखें, लेकिन ताना या तुलना करने से बचें। परिवार में भी सहयोग का भाव रहेगा। बड़े सदस्य की सलाह पहले भारी लग सकती है, पर बाद में वही काम की निकलेगी।
मेष राशिफल करियर
काम के मोर्चे पर सुबह फोकस और अनुशासन की जरूरत रहेगी। कोई लंबित काम, रिपोर्ट या जवाब जल्दी निपटाना पड़ सकता है। शुरुआत में दबाव रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने पर स्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है। बुध आपके प्रयास वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, इसलिए लिखित काम, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या क्लाइंट से जुड़ी बातचीत में फायदा हो सकता है। नौकरीपेशा लोग अपने काम का सही श्रेय पाने की कोशिश करें। छात्रों के लिए अकेले पढ़ने से ज्यादा लाभ चर्चा, नोट्स शेयर करने और पुराने प्रश्नपत्र देखने में होगा। करियर में कोई नया संपर्क आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकता है।
मेष राशिफल धन
आय के मामले में दिन उत्साह देने वाला रह सकता है। जो पैसा मेहनत, कमीशन, इंसेंटिव या किसी साइड स्रोत से आना था, उसके बारे में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। निवेश की सोच बन सकती है, खासकर सुरक्षित और लंबे समय वाले विकल्पों पर। फिर भी सिर्फ सुनकर निर्णय न लें। परिवार से जुड़े खर्च और अपनी पसंद के खर्च के बीच संतुलन रखना होगा। अचानक कोई अच्छी खरीद का मन बने तो पहले बजट देख लें। दिन का बाद वाला हिस्सा कमाई और लाभ की बातचीत के लिए बेहतर रहेगा।
मेष राशिफल हेल्थ
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक भागदौड़ ज्यादा हो सकती है। सुबह जल्दी उठकर काम में लगने से थकान महसूस हो सकती है। भोजन समय पर लें और पानी कम न करें। गर्दन, कंधों या शरीर की जकड़न जैसी हल्की परेशानी हो तो बीच-बीच में स्ट्रेच करें। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर रहने से नींद प्रभावित हो सकती है। शाम को हल्की वॉक या शांत संगीत मन को संतुलित करेगा।
आज की सलाह: कमाई की खुशी में भी बजट और बोलचाल दोनों पर संतुलन बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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