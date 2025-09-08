Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashifal 9 September 2025 Future prediction मेष राशिफल 9 सितंबर: आज पैसों को लेकर झगड़ा करने से बचें, बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 9 सितंबर: आज पैसों को लेकर झगड़ा करने से बचें, बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोचें

Aries Horoscope Today 9 September 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 09:19 PM
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 9 सितंबर 2025: रोमांटिक मामले में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में अपनी काबिलियत दिखाने का कोई मौका न चूकें। धन और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है।

मेष लव लाइफ: आज आप प्यार में मशरूफ रहेंगे। सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है और उन्हें अपने मन की बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ध्यान रखें कि आप एक-दूसरे के साथ एक्स्ट्रा समय बिताएं। माता-पिता से बात करके उनकी सहमति लेना भी जरूरी है। बातचीत जरूरी है। इसलिए ज्यादा समय बातचीत में बिताएं। बेकार की बातें करने से बचें। मैरिड लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके फैसले पर असर न डाले। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस में रोमांस करना अच्छा नहीं रहेगा।

करियर राशिफल: काम की जगह पर प्रोफेशनल व्यवहार रखें। इससे मैनेजमेंट आपकी नजर में अच्छा रहेगा। जो लोग सेना में हैं, उनका शेड्यूल बिजी हो सकता है। आईटी प्रोफेशनल किसी प्रोजेक्ट के नतीजे से परेशान हो सकते हैं, लेकिन इससे अपना मनोबल न गिरने दें। आपको नौकरी के इंटरव्यू के कॉल भी आ सकते हैं, ज्यादातर दोपहर में। बिजनेसमैन को विदेशी क्लाइंट्स से डील करने में मुश्किल हो सकती है। परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को और मेहनत करनी पड़ सकती है।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको कुछ छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। सलाह है कि आज रियल एस्टेट में पैसे न लगाएं। इसी तरह परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के साथ पैसों को लेकर झगड़ा करने से बचें। स्टॉक मार्केट निवेश के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा फैसला करने से पहले इसके बारे में एक्सपर्ट से जानकारी जरूर लें। कुछ लोग अपनी संपत्ति बच्चों में बांट सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है और जिन्हें पहले से दिल की बीमारी है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो एक दिन में ठीक हो सकती है। आपको सही डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। आज जंक फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन कम करें। यात्रा करते समय अपने साथ एक मेडिकल किट रखें।

