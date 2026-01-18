Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 19 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

मेष राशिफल 19 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashifal : मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। 

Jan 18, 2026 07:51 pm IST
Aries Horoscope Today 19 January 2026 : आज आपको लवलाइफ में और काम में अधिक मौके मिलेंगे। आपको प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने और खुद को साबित करने के भी मौके मिलेंगे। आज आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ऑफिस में अधिक से अधिक काम लें, ये लंबे समय के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और कोशिश करें कि अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों लाइफ में आप बहुत खास पलों को देखेंगे। यहां देखें कैसा रहेगा आपका 19 जनवरी का दिन

मेष लव राशिफल

आज लवलाइफ में कोशिश करें कि लड़े नहीं, किसी तरह की बहस लवरया पार्टनर से ना करें। आपके एफर्ट के बावजूद भी कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती है। आपकी लवलाइफ में इससे दिक्कतें आ सकती हैं, और आने वाला समय आपके लिए परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ेंगी। आपको अच्छे से इस समय अपने पार्टनर की बातों को सुनना चाहिए?। इस समय अपने एक्स को बातचीत के दौरान ना लाएं तो आपके लिए अच्छा है। इससे आपका पार्टनर या लवर आपको लेकर बेवजह सोच में पड़ सकता है। आज कुछ महिलाओं को दोपहर में किसी से प्रपोजल भी मिल सकता है। आज कुछ लोग अपने लव अफेयर के बारे में माता पिता से डिस्कस कर सकता है। आज शादीशुदा लोगों को एक्स से सावधान रहना चाहिए और थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए।

मेष करियर राशिफल

आज आपकी लाइफ में कुछ खास पल आएंगे, जहां आप अपना काम प्रूव कर पाएंगे। आपको नए जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके पास ऐसा काम भी आ सकता है, जिसमें आपको अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत हो। आपको करियर में रिस्क लेने की जरूरत भी हो सकती है। दिन का दूसरा भाग जॉब इंटरव्यू अटेंड करने के लिए खास है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कतें भी आपके सामने आ सकती हैं। आज बिजनेसमैन नए संपर्क बना पाएंगे, खासकर सरकारी लोगों से आपके अच्छे संपर्क बनेंगे।

मेष मनी राशिफल
मेष राशि वालों के पास आज पैसा आएगा। आपको खर्चों को लेकर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आपको सभी बिलों कोदेने के लिए पैसों की जरूरत होगी । महिलाओं में उपलब्धि मिल सकती है। आपकी सैलरी में भी चेंज हो सकता है। कुछ बिजनेसमैन तो आज फंड से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज आपका बैंक लोन अप्रूव हो सकता है। आज बिजनेसमैन फंड एकत्र कर लेंगे प्रमोटर्स के जरिए।

मेष हेल्थ रशिफल

आपको इस समय पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। आपके लिए यह खास होना चाहिए कि आपउन लोगों के साथसमय बिताएं,जिन लोगों के साथ आप प्यार करते हैं।आज आपको सिर पर हैवी चीज नहीं उठानी है। आपका छोटा एक्सीडेंट हो सकता है। आज आपको छाती से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आज बुजुर्गों को घर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके पेट में दर्द होगा, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। बच्चों को भी को आंखे और काम से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
