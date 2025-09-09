Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashifal 10 September 2025 Future prediction मेष राशिफल 10 सितंबर: आज कमाई पर जरूर रखें नजर, ईमानदारी पर उठेंगे सवाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashifal 10 September 2025 Future prediction

मेष राशिफल 10 सितंबर: आज कमाई पर जरूर रखें नजर, ईमानदारी पर उठेंगे सवाल

Aries Horoscope Today 10 September 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 08:44 PM
मेष राशिफल 10 सितंबर: आज कमाई पर जरूर रखें नजर, ईमानदारी पर उठेंगे सवाल

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 10 सितंबर 2025: आज अपने पार्टनर को खुश रखें। प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना करें। धन और सेहत दोनों ही मामलों में आप ठीक रहेंगे।

मेष लव लाइफ: रिलेशन में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं।।इसलिए आज आप जो भी कहें, सोच-समझकर कहें। लव के मामले में अहंकार की कोई जगह नहीं होती, एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। पार्टनर के साथ सही कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करते समय अपने पार्टनर से कॉल पर बात करें और अपनी फीलिंग्स शेयर करें, इससे प्रेम-संबंध और अधिक मजबूत होगा। जो लोग अपने प्रेम-संबंध को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वे माता-पिता से बात कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को आज अपने पति पर नजर रखनी चाहिए।

करियर राशिफल: आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है। इससे टीम मीटिंग और क्लाइंट से बातचीत करने में मदद मिलेगी। अपने विचार और राय बताने में हिचकिचाएं नहीं। कोई सीनियर सहकर्मी आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और बेहतर परिणाम देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइनिंग और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स से जुड़े व्यापारियों को टैक्स से संबंधित छोटी-मोटी समस्याओं या पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन की प्राप्ति होगी, जिससे आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। आप घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं, जबकि कुछ महिलाएं ज्वैलरी खरीदना चाहेंगी। कुछ उद्यमियों को विदेशी फंड मिल सकता है, जो महत्वपूर्ण विस्तार योजनाओं में मदद करेगा। व्यापारियों को टैक्स से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, कमाई पर नजर रखना भी जरूरी है। आज बैंक लोन चुकाने के लिए भी अच्छा दिन है।

सेहत राशिफल: आज कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। आपको पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आपको वायरल बुखार, गले में खराश, जोड़ों में दर्द और नींद की समस्या भी हो सकती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और रात में गाड़ी चलाने से बचें, खासकर पहाड़ी इलाकों में। कुछ महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

